Krypto News: Ethereum am Ende? Top-Analyst sieht „ETH auf $700“ fallen – jetzt verkaufen?

Ein renommierter Krypto-Analyst sagt bei Ethereum in einer Prognose einen Absturz auf 700 US-Dollar voraus. Das entspricht einem Crash um 70 Prozent. Ist Ethereum am Ende?

Das ist theoretisch möglich, zumindest trifft es Ethereum (ETH) in diesem Krypto-Zyklus am heftigsten: Die Smart-Contract-Plattform hebt nicht richtig ab, viele Anleger verlieren das Vertrauen. -12,12 Prozent musste der Ethereum Kurs innerhalb der letzten vier Wochen einbüßen, innerhalb der letzten sieben Tage weitere 5,12 Prozent. Aktueller Preis: lediglich 2.313 US-Dollar. Satte 52,76 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.891 US-Dollar, das vor drei Jahren markiert wurde.

Inmitten der Crash-Sorgen meldet sich nun Top-Krypto-Analyst Justin Bennett mit einer neuen Ethereum Prognose – und warnt vor einem Absturz auf Preise, die der Coin zuletzt Ende 2020 gesehen hat!

Agree with this. An eventual move to $ETH $700 has been my base case for the last year. We’ll see. https://t.co/sxd0b2aydU

Vom aktuellen Kurs auf 700 US-Dollar – das entspricht einem Rücksetzer um sage und schreibe 70 Prozent! Auch der vielzitierte Chart-Experte Benjamin Cowen sieht in einer Ethereum Prognose entsprechend bearishe Signale. Der Analyst warnt: Die letzten zwei Male, als Ethereum in Relation zu Bitcoin zusammengebrochen ist, sei ETH rund 70 Prozent abgestürzt. Cowen an seine mehr als 854.000 Follower auf X:

You can see how #ETH continues to follow its 2016 and 2019 paths quite closely. #ETH / #BTC breaking down was the warning signal.

This time is not different. https://t.co/kVs5PL6wAq pic.twitter.com/r8eT6sSJ74

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 6, 2024