Volltreffer: Shiba Shootout sammelt 600.000 US-Dollar Raising Capital im PreSale ein

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) ist auf dem Vormarsch. Das Meme-Coin Projekt hat mit seinem PreSale die 600.000 US-Dollar-Marke geknackt.

Der Meme-Coin mit Wildwest Thema ist nicht nur das nächste Shoot-’em-up – die Plattform baut ein ganzes Community-gesteuertes Ökosystem mit Meme-Duellen, Pokerturnieren mit Krypto-Twist und aufregenden virtuellen Schatzsuchen auf. Shiba Shootout bietet auch ein Play-to-Earn-Spiel (P2E), das jetzt auf Google Play und im Apple App Store verfügbar ist und mit dem Spieler $SHIBASHOOT-Token verdienen können. In der Zwischenzeit können Investoren, die darauf setzen, dass dieser Meme-Coin der nächste Shiba Inu werden könnte, weitere Token im Rahmen des laufenden PreSales kaufen. $SHIBASHOOT kostet derzeit nur 0,0195 US-Dollar pro Token. In weniger als drei Tagen beginnt die nächste Phase und der Preis wird steigen. Satteln Sie auf und zücken Sie Ihre Krypto-Wallet, um sich $SHIBASHOOT zu sichern, bevor andere Investoren Ihnen zuvorkommen.

Dogecoin übertrifft Cardano im Handelsvolumen, kommen die Meme-Coins wieder groß raus?

Meme-Coins sind weiterhin die heißeste Kategorie im Kryptospace. Dogecoin hat Cardano ($ADA) im Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden mit einer beeindruckenden Marge überholt. Obwohl Dogecoin einen relativ bescheidenen Anstieg von 0,86 % im Vergleich zu 5,47 % bei ADA verzeichnete, stieg das Handelsvolumen auf stolze 48 Milliarden US-Dollar und ließ ADAs 464 Millionen

US-Dollar weit hinter sich. Laut Coincodex hat Dogecoin sogar Ethereum überholt. Das Handelsvolumen von Ethereum betrug im gleichen Zeitraum 23 Milliarden US-Dollar.

Dogecoin ist der einzige Meme-Coin unter den Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Könnte dies ein Anzeichen für eine weitere wilde Fahrt sein, die von Meme-Coins getrieben wird, wenn der Markt wieder anspringt?

Das gesamte Meme-Coin-Universum ist in diesem Zeitraum um 4,6 % gestiegen und hat damit den Anstieg des gesamten Kryptomarktes von 2,3 % locker in den Schatten gestellt.

Angeführt wurde diese Entwicklung von unserem treuen Shiba Inu Meme Coin-Welpen-Paket, wobei Shiba Inu ($SHIB) und Bonk ($BONK) um 2,5 % bzw. 2,9 % und DogWifHat ($WIF) und Floki ($FLOKI) um jeweils 0,5 % stiegen. Inmitten dieser Markterholung lauert im Schatten des Krypto-Saloons ein einsamer Cowboy mit gezogener Pistole und dem Ziel, den Mond zu treffen. Das ist Shiba Shootout.

Doch bevor seine Kugeln den Mond zertrümmern, könnte er das nächste Mitglied der Shiba-Inu-Welpenrudel werden. $SHIB hat vor nicht allzu langer Zeit eine Investition von 500 US-Dollar in 5.338 US-Dollar verwandelt – ein Kunststück, das Shiba Shootout leicht erreichen oder sogar übertreffen könnte, denn das Projekt ist bereit für eine Kursexplosion in die Stratosphäre.

Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt, und sein Name ist Shiba – Shiba Shootout

Token mit dem Thema Shiba Inu dominieren zweifellos den Hype um Meme-Coins im Jahr 2024. Doch während der Markt über einen Monat lang einer Achterbahnfahrt glich, sammelte Shiba Shootout Raising Kapital für sein aufregendes, Community-getriebenes Ökosystem.

Stellen Sie sich eine digitale Welt vor, in der Krypto-Enthusiasten und Shiba-Inu-Meme-Coin-Liebhaber in epischen Meme-Showdowns gegeneinander antreten und ihrer Kreativität in einer freundschaftlichen Herausforderung freien Lauf lassen – das ist Shiba Shootout. In der Stadt Shiba Gulch treffen sich Spieler für Herausforderungen, lachen gemeinsam über Memes und warten auf epische Meme-Battles. Das Herzstück ist der $SHIBASHOOT-Token, der mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet ist. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, denToken zu verdienen. Mit $SHIBASHOOT können Nutzer an der “Lucky Lasso Lotterie” teilnehmen, um große Krypto-Preise zu ergattern. Außerdem können Nutzer durch “Token Governance Roundups” bei wichtigen Projektentscheidungen mitbestimmen.

Nach dem Start des Spiels können Token durch die Teilnahme an “Campfire Stories”-Sitzungen verdient werden, bei denen die fesselndsten Krypto-Geschichten den Nutzern zusätzliche $SHIBASHOOT einbringen können. Zusätzlich kann man Bonus-Token erhalten, wenn man seine “Truppe” vergrößert, indem man neue Mitglieder einlädt. Bei Shiba Shootout dreht sich alles um die Community – die Mitglieder interagieren, konkurrieren und haben ihren Spaß in einer einzigartigen, freundlichen Atmosphäre. Kein Wunder, dass der renommierte YouTuber Jacob Crypto Bury das Projekt als das nächste große Ding bezeichnet, das den Ansturm auf die Shiba Inu Meme-Coins anführen wird.

Staken Sie Ihre $SHIBASHOOT Token mit 1.659% APY

Wer glaubt, dass die Vorteile des Shiba Shootout Token hier enden, der irrt!

Der Kryptomarkt ist immer noch wie der Wilde Westen – hohe Renditen hier und manchmal hohe Verluste dort. Deshalb ist ein weiterer Vorteil von $SHIBASHOOT das massive passive Einkommenspotential.

Derzeit bietet Shiba Shootout mit 1.659 % eine der höchsten Renditen in diesem Bereich. Das ist eine coole Tagesrendite von 4,5 % – sozusagen eine Verdoppelung des Geldes in weniger als einem Monat.



Fast 19 Millionen Token sind bereits gestaked, hauptsächlich $SHIBASHOOT aus den jüngsten Vorverkäufen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Investoren eindeutig auf eine glänzende Zukunft von Shiba Shootout setzen.

Die Anzahl der gestakten Token wird noch weiter steigen, da ein weiterer Zustrom von Investoren erwartet wird, die bereits während des Vorverkaufs an Bord kommen und sich die verbleibenden 770 Millionen verfügbaren Token sichern.

Möchten Sie sich dem Showdown anschließen? Holen Sie sich Ihre $SHIBASHOOT-Token auf der Website von Shiba Shootout – zahlen Sie mit ETH, USDT, BNB oder einer Kreditkarte.

Keine Angst, Sniper! Der Smart Contract des $SHIBASHOOT-Tokens wurde von SolidProof verifiziert und von Coinsult KYC-geprüft – er ist so solide, wie er nur sein kann.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und treten Sie der Projekt-Community auf X und Telegram bei.

Werden Sie jetzt Mitglied bei $SHIBASHOOT – denn es wird der letzte Shiba sein, der noch steht, wenn sich der Staub gelegt hat!

Zuletzt aktualisiert am 12. Juli 2024

