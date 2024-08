4 Gründe, warum Chimpzee die nächste 50-fache Meme-Münze sein könnte

Meme-Coins sind im Allgemeinen für ihren Mangel an Nutzen und Zweck bekannt. Die überwiegende Mehrheit der Meme-Coins hat entweder keinen wirklichen Zweck oder erweist sich als Pump-and-Dump. Während mehrere Meme-Coins bemerkenswerte Pumps gezeigt haben, kann ein Pump ohne Kernnutzen nicht lange anhalten.

Hier kommt Chimpzee ins Spiel. Die ultimative Vision dieser Meme-Münze ist der Kampf für die Rettung von Tieren und der Umwelt. Lassen Sie uns die vier Hauptmerkmale von Chimpzee herausfinden, die diese Münze für einen potenziellen 50-fachen Anstieg im Jahr 2024 und darüber hinaus würdig machen.

Chimpzee ist ein Projekt, das der Umwelt helfen und gleichzeitig Anlegern Einkommen verschaffen soll. Es läuft auf der Ethereum-Blockchain und verwendet deren nativen Token CHMPZ. Das Projekt wird jedoch später in diesem Jahr die Solana-Version auf den Markt bringen.

Chimpzee bietet seinen Nutzern mehrere Möglichkeiten, CHMPZ zu verdienen. Ziel der Plattform ist es, Menschen Geld verdienen zu lassen und gleichzeitig zum Schutz der Umwelt und der Tiere beizutragen.

Benutzer können Waren kaufen, umweltorientierte NFTs handeln und ein Spiel spielen, um kostenlose CHMPZ zu verdienen. Das Projekt verfügt auch über NFT-Pässe, die zusätzliche Vorteile wie höhere Einsatzbelohnungen, Marktplatzgewinne und Spielvorteile bieten.

Das ist nicht alles. Chimpzee hat bereits gepflanzt 20.000 Bäume, um einen Regenwald wiederherzustellen. Darüber hinaus spendet das Unternehmen einen Teil seiner Gewinne für Umweltschutzzwecke. Es gibt vier Hauptmerkmale von Chimpzee, die es von anderen Meme-Coins unterscheiden. Lassen Sie uns jedes davon genauer betrachten.

Dies ist der offizielle Shop von Chimpzee. Der Shop bietet eine große Auswahl an Waren zum Verkauf an. Das Interessante daran ist, dass Chimpzee den Käufern bei jedem Einkauf kostenlose CHMPZ-Münzen schenkt. Darüber hinaus wird ein Teil des Gewinns für wohltätige Zwecke und Spenden zurückgelegt.

Diese Funktion ist das zweitwichtigste Element im Chimpzee-Ökosystem. Der Chimpzee NFT-Marktplatz teilt einen Teil der Handelsgebühren mit seinen Benutzern. Dies ist etwas, das wir auf NFT-Marktplätzen normalerweise nicht häufig sehen. Allein durch den Besitz eines Chimpzee NFT-Passes oder durch aktiven Handel können Benutzer Anspruch auf diese kostenlose Belohnung haben.

Das dritte Hauptmerkmal des Chimpzee-Ökosystems ist das Play-to-Earn-Spiel. Dies ist ein Null-Toleranz-Spiel, das kostenlose CHMPZ-Münzen bietet, wenn Spieler bestimmte Meilensteine erreichen. Der Name des Spiels geht auf die Veranschaulichung zurück, dass sich Chimpzee für den Schutz der Tiere und des Planeten einsetzt.

Mit dieser Funktion können Benutzer kostenlose CHMOZ-Münzen verdienen, auf Premium-Preise zugreifen und sich mithilfe eines NFT-Passes einen Vorteil verschaffen.

Chimpzee is going to announce the next organization we are going to help next week! 💪

As we continue to work on getting things ready for Fall the planet and animals we share it with can't wait.🌎🐾 pic.twitter.com/MA2WDDTQAH

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 9, 2024