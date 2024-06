BabyDoge kündigt Expansion nach Solana an, doch beide Kryptos stürzen ab. Was steckt hinter Raboos Aufstieg?

Der einst als Modeerscheinung abgetane Markt für Meme-Coins schlägt nun mit seinen innovativen Ansätzen Wellen. BabyDoge’s kürzliche Expansion nach Solana ist ein Beispiel für diesen Trend, aber ein überraschender Marktrückgang wirft die Frage auf – ist die Party für Meme-Coins vorbei?

Nicht ganz. Raboo ist während des Presales, der derzeit in vollem Gange ist, um 60 % gestiegen, und es wird erwartet, dass er der nächste Krypto-Moonshot mit 100-facher Rendite in diesem Jahr sein wird. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die besten Kryptowährungen, die Sie jetzt kaufen können!

BabyDoge gibt einen erfolgreichen Antrag auf Erweiterung auf die Solana-Blockchain bekannt. Dies ist eine bedeutende Entwicklung für BabyDoge-Nutzer, da Solana Vorteile gegenüber den aktuellen Netzwerken bietet. Solana ist für seine blitzschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und deutlich niedrigeren Gebühren bekannt, was BabyDoge-Transaktionen rationalisieren und möglicherweise eine breitere Nutzerbasis anziehen könnte.

We're thrilled to announce that our profile is now verified and live on Binance Square. Binance Square is a social platform within the Binance ecosystem that allows users to connect, share insights, and stay updated with the… pic.twitter.com/IvVtrZ88kt

🚨 BREAKING: BabyDoge is LIVE on Binance Square! 🐶✨

Während die Erweiterung von BabyDoge eine positive Nachricht ist, ist es wichtig, den jüngsten Rückgang der Kryptowährungspreise auf der ganzen Linie zu beachten, einschließlich BabyDoge. Dieser Rückgang ist wahrscheinlich eher auf breitere Marktkräfte zurückzuführen und nicht unbedingt eine Reaktion auf den Schritt von Solana. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat BabyDoge in der letzten Woche etwa 10 % seines Wertes verloren.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung weist Solana eine ähnliche Entwicklung wie BabyDoge auf – nämlich einen Rückgang von etwa 8 % in der letzten Woche.

Aber trotz der schleppenden Kursentwicklung hat Solana es in die Nachrichten geschafft. Kürzlich hat Solana die Führung im DEX-Volumen übernommen und Ethereum und BNB Chain zusammen übertroffen. Dies könnte auf eine wachsende Vorliebe für die schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten von Solana und die niedrigeren Gebühren für DeFi-Anwendungen hinweisen.

Darüber hinaus hat das Solana-Netzwerk kürzlich Maßnahmen zur Bekämpfung einer bestimmten Art von Angriffen eingeführt, die als „Validator-Sandwich-Angriffe“ bekannt sind. Bei diesen Angriffen werden Schwachstellen im Validierungsprozess ausgenutzt, um Transaktionsgebühren zu manipulieren. Dieses Vorgehen zeigt das Engagement von Solana für die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks.

Der aktuelle Kurs von Solana liegt bei 153,21 USD, und die Analysten gehen davon aus, dass er in diesem Jahr bis zu 200 USD erreichen könnte. Einige glauben, dass ein börsengehandelter Solana-Aktienfonds ins Auge gefasst werden könnte, wenn Donald Trump die Präsidentschaft gewinnt, was SOL auf den Mond schicken könnte.

Raboo erobert die Kryptowelt im Sturm mit seiner elektrisierenden Mischung aus sozialer Medienkompetenz und künstlicher Intelligenz. Es ist ein von der Community betriebener Spielplatz, auf dem Nutzer ihren inneren Meme-Lord entfesseln, Meme-erzeugende Wettbewerbe gewinnen und für ihre Social-Media-Aktivitäten mit einem bahnbrechenden Post-to-Earn-Modell belohnt werden können.

Raboo wird als potenzielle Top-Kryptowährung des Jahres 2024 gepriesen und sorgt mit Vorhersagen über explosive Renditen für Early Adopters für Aufsehen. Der Presale hat bereits eine Welle der Dynamik ausgelöst, wobei Schätzungen einen potenziellen Anstieg von 233 % vor dem Start und einen atemberaubenden 100-fachen Anstieg nach dem Start nahelegen. Dies macht Raboo zu einem ernsthaften Konkurrenten für etablierte KI-Anbieter wie Render und Bittensor.

📣 RABOOSTIC Update!

RABOO has successfully completed STAGE 3 of Presale and has surged into STAGE 4🐇

A 14% increase from stage 3.

1 $RABT = 0.0048 USD

Join us as we continue to revolutionize the Meme Universe https://t.co/1XhhvU61hT#RABOO #RABT #Presale #Crypto #Web3 pic.twitter.com/xpD7I44jRD

— RabooToken Official (@Raboo_Official) June 2, 2024