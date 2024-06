Krypto News: USDT-Unternehmen Tether plant Milliarden-Investitionen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Krypto-Unternehmen Tether ist mit seiner Kryptowährung USDT der größte Anbieter für einen Stablecoin und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierung von über 112,4 Milliarden US-Dollar. Damit bietet Tether zeitgleich die drittgrößte Kryptowährung der Welt, die bezüglich der Marktkapitalisierung nur noch von Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) übertroffen wird.

Nun hat Paolo Ardoino, CEO von Tether, bekann gegeben, dass das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten große Investitionen plant – und zwar gleich in mehreren Bereichen. So soll dafür gesorgt werden, dass Tether auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibt und die Technologie-Branche sich weiterentwickeln kann.

Weiterführende Investitionen geplant

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte das Krypto-Unternehmen bereits fast zwei Milliarden US-Dollar in neue Technologien gesteckt und sich dabei hauptsächlich auf die Bereiche der künstlichen Intelligenz (KI), Biotech und auf die Möglichkeiten der finanziellen Infrastruktur konzentriert. Nun ist geplant, in den nächsten zwölf Monaten noch einmal eine Milliarde US-Dollar in diese Bereiche zu investieren. Laut Bloomberg erklärte Paolo Ardoino sogar, dass Tether es sich zur Aufgabe gemacht habe, weniger abhängig von Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon und Google zu werden. Außerdem möchte der Tether_CEO in Technologien “investieren, die bei der Entflechtung des traditionellen Finanzwesens helfen.” So sollen die neu erarbeiteten Konzepte und Technologien nicht nur Tether selbst, sondern der gesamten Krypto- und Finanzbranche weiterhelfen.

#Bloomberg: #Tether will spend $1,000,000,000,000+ investing in startups over the next 12 months 💸 2,000,000,000,000$, over the past 2 years, has already been invested in startups related to artificial intelligence, biotech and alternative financial infrastructure🚀 pic.twitter.com/AeVdnpv2va — ✈️ Crypto HODL 🐪💎 (@Crypto7HODL) June 11, 2024

Ein großer Anteil der USDT-Reserven von Tether sind derzeit in US-Staatsanleihen angelegt, wodurch das Unternehmen derzeit mehrere Milliarden US-Dollar an Gewinn generiert. Dies liegt vor allem daran, dass der Leitzins der Federal Reserve – also der US-amerikanischen Notenbank – weiterhin hoch bleibt, während die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins bereits abgesenkt hat.

Allerdings erklärt Ardoino weiterhin, dass diese Milliarden-Gewinne nicht wie bei einem klassischen Anlageunternehmen in Projekte gesteckt werden sollen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren erste Renditen abwerfen werden. Stattdessen stehe der technische Ansatz der verschiedenen Unternehmen im Vordergrund, die durch diese Investition von Tether in die Lage versetzt werden sollen, möglichst schnell und umfassend an den neuen Technologien zu arbeiten. Zuletzt hatte Tether zum Beispiel eine Milliarde US-Dollar in Unternehmen investiert, die sich ausschließlich mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beschäftigen.

Stablecoins werden immer relevanter für den Krypto-Markt

Unter einem Stablecoin wie zum Beispiel Tether (USDT) steht eine Kryptowährung, die von Natur aus darauf ausgelegt ist, einen stabilen Preis zu verfolgen. Dazu ist der jeweilige Stablecoin an einen Basiswert wie zum Beispiel den US-Dollar oder den Euro gekoppelt und folgt der Entwicklung dieser Fiat-Währungen. Die Nachfrage nach solchen Stablecoins ist in den vergangenen Monaten rasant angestiegen, wie zum Beispiel ein Blick auf die Entwicklung der USDT-Marktkapitalisierung verrät (siehe Bild unten). So sind alleine im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden US-Dollar in das Projekt geflossen, was ein immer stärkeres Interesse der Anleger in die Krypto-Branche beweist. Denn die Nutzung von USDT erlaubt es zum Beispiel, zum Dollarpreis verschiedene Dienstleistungen und Waren über Blockchain-Netzwerke zu kaufen, ohne dafür eine Fiat-Währung einsetzen zu müssen.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Stablecoins immer wichtiger am Krypto-Markt sind, ist die Tatsache, dass erst im März 2024 auch Cardano mit USDM einen ersten Stablecoin erhalten hat. Die Tatsache, dass Tether nun auch immer häufiger in KI-Projekte investiert, ist ebenfalls verständlich: Die KI-Technologie ist nicht nur allgemein ein wichtiger Faktor im Technologie-Bereich, sondern kommt gerade auch in der Krypto-Welt immer häufiger zum Einsatz.

Gerade sogenannte AI-Coins – als Kryptowährungen mit Fokus auf KI-Nutzung – konnten in den letzten Monaten starke Zuflüsse erleben. Hinzu kommt, dass immer häufiger auch Verschmelzungen mit anderen Krypto-Bereichen stattfinden – zum Beispiel Meme-Coins, die auf KI-Nutzung setzen, um so einen tatsächlichen Zweck zu bieten und Anlegern auch langfristig einen Wert zu garantieren.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2024

