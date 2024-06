Krypto News: Notcoin crasht! Trader setzen nun auf neuen P2E-Token!

Der Kryptomarkt verzeichnet heute einen Rückgang von 1,49 % und liegt bei insgesamt $2,35 Billionen. Notcoin erleidet einen drastischen Rückgang von 14 %, was seine erste große Herausforderung seit dem Start im Mai darstellt.

Im Gegensatz dazu verzeichnet die neue Play-to-Earn-Kryptowährung PlayDoge beeindruckende Fortschritte.

In der laufenden Presale-Phase hat PlayDoge bereits über 4,6 Millionen US-Dollar gesammelt und zeigt damit eine starke Unterstützung durch die Community. Diese positive Entwicklung hebt die zunehmende Beliebtheit von Play-to-Earn-Token hervor. Sollte man jetzt in PlayDoge investieren, oder nicht?

Jetzt PlayDoge kaufen!

Tiefe Liquidationen treffen den Kryptowährungsmarkt hart. Notcoin erleidet starken Verkaufsdruck und verliert erheblich an Wert.

Bären dominieren den Markt. Coinglass berichtet, dass über $400 Millionen in Long-Positionen in den letzten 24 Stunden liquidiert wurden. Im Vergleich dazu wurden nur $50 Millionen in Short-Positionen aufgelöst.

Besonders alarmierend ist, dass über $200 Millionen dieser Long-Liquidationen in den letzten vier Stunden stattfanden. Diese Kapitulation resultiert aus ungünstigen makroökonomischen Bedingungen, die auf der Sitzung des U.S. Federal Open Markets Committee letzte Woche thematisiert wurden.

Das Komitee entschied sich, die Zinsen nicht zu senken, was viele Marktteilnehmer enttäuschte. Diese Enttäuschung wurde durch Abflüsse von Bitcoin-ETFs verstärkt. Letzte Woche zogen Emittenten $580 Millionen aus dem Markt ab.

Die Auswirkungen auf den Markt sind deutlich spürbar. Notcoin kämpft mit massiven Verlusten und andere Kryptowährungen stehen ebenfalls unter Druck. Die Anleger sind besorgt und ziehen sich aus risikoreichen Positionen zurück.

Good morning,

Yesterday’s ETF flows was negative for a 4th time this week for $189.9 million of outflows, the weekly total is $580.6 million of outflows.

GBTC had $52.3 million of outflows, Fidelity $80.1 million and Ark $49 million.

The price dumped further from $67k to $65k… pic.twitter.com/medpClEyPa

— WhalePanda (@WhalePanda) June 15, 2024