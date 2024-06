Bitcoin Kurs Prognose: BTC-Token mit niedrigstem RSI-Wert seit langem – was bedeutet das?

Nachdem Bitcoin (BTC) in den vergangenen Wochen immer weiter an Wert verloren hatte und sogar erst vor wenigen Tagen die Marke von 60.000 US-Dollar unterschritt, zeigt sich die Zuversicht am Krypto-Markt aktuell von einer eher bärischen Seite.

Allerdings zeigen einige wichtige Indikatoren der technischen Chart-Analyse derzeit an, dass es bald aufwärtsgehen könnte. Bereits seit April 2024, als das letzte Bitcoin-Halving-Event stattgefunden hatte, warten viele Anleger auf einen erneut starken Anstieg des BTC-Kurses. Dies könnte nun endlich beginnen wie die Bitcoin Prognose zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für viele Krypto-Analysten und soll dabei helfen, Trends zu erkennen. So gilt er auch als “Momentum Indikator” und ist vor allem dann interessant, wenn der Wert entweder über die Marke von 70 klettert, denn dann gilt eine Kryptowährung als überkauft beziehungsweise überbewertet. Fällt der RSI allerdings auf einen Wert von 30 oder weniger, so könnte der jeweilige Coin überverkauft beziehungsweise unterbewertet sein.

Bitcoin selbst hatte erst vor wenigen Tagen den Wert von fast 25 erreicht – ein Zeichen dafür, dass Bitcoin aktuell unterbewertet sein könnte. Zuletzt wurde ein so niedriger RSI-Wert übrigens im September 2023 erreicht, als der BTC-Preis noch bei circa 30.000 US-Dollar lag. Zuvor gab es eine fast drei Monate lange Konsolidierungsphase – ganz genau wie in der jetzigen Situation.

#Bitcoin's daily RSI is the most oversold it has been in over 300 days 🫣

The last time the RSI was this low, Bitcoin had just consolidated for 3+ months, just below the key resistance @ 30k.

We're looking at 3+ months of consolidation below 70k now.

History repeating? pic.twitter.com/JYhjFBeqyh

— Jelle (@CryptoJelleNL) June 27, 2024