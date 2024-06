Krypto News: Altcoins – jetzt kaufen! Top-Trader sagt Bull-Run-Phase 2 voraus – doch wann?

Nach dem Bitcoin und Krypto Crash der letzten Tage zeichnet sich ein Ende der Flaute ab. Einer der bekanntesten Trader der Branche ist überzeugt: Altcoins haben das Schlimmste hinter sich – und die Krypto-Märkte stehen vor einer spektakulären Erholung. Er legt nahe: Altcoins kaufen – jetzt ist die beste Zeit dafür!

Noch sehen die Märkte für digitale Vermögenswerte reichlich rot, viele haben sich von ihrer bearishen Wochenperformance nicht wieder erholt. Als da wären – Bitcoin (BTC): -7,08%, Ethereum (ETH): -5,36%, Binance Coin (BNB): -4,77%.

Top-Verlierer: Beam Coin (BEAM) mit -15,07%, Gnosis Coin (GNO) mit 14,81% und Ethena (ENA) mit -13,98%. Doch es gibt auch einige wenige Aufsteiger, darunter: Kaspa Coin (KAS, +17,6%), Toncoin (TON, +6,09%) und Injective Coin (INJ, +5,99%).

Insgesamt hat die globale Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 STunden allerdings -0,43% eingebüßt. Viele Analysten und Branchenbeobachter rechnen mit weiteren Verlusten – doch Top-Trader Michael van de Poppe äußert sich seinen mehr als 711.000 Followern gegenüber optimistisch.

Viele würden es wohl nicht erwarten, aber die Altcoin-Märkte hätten das Schlimmste jetzt bereits hinter sich. Der Holländer in seiner Prognose:

Wir hätten einen „signifikanten Absturz auf ganzer Linie“ gesehen – doch ein bestimmter Faktor werde das bärische Krypto-Kapitel endgültig abschließen, so Poppes Prognose. Dieser Faktor heißt: Ethereum ETF!

Schon nächste Woche soll der Ethereum ETF oder mehrere Ethereum ETFs genehmigt werden – und Poppe sieht nicht nur bullishe Effekte für Ethereum kommen, sondern für die kompletten Altcoin-Märkte! Werden die Ethereum ETFs womöglich sogar so bullish wie die Bitcoin ETFs? Poppes Prognose lautet: Bitcoin wird noch ein bisschen im 60.000-Dollar-Bereich herumdümpeln – doch nächste Woche schalten die Märkte wieder auf bullish!

This would likely be the case for #Bitcoin.

Preferably we sweep the $60K area where a bullish divergence kicks in.

Reversal coming from next week with the impending Ethereum ETF listing. pic.twitter.com/f3RlCzW2gv

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 27, 2024