Bitcoin Kurs Prognose: “Morgen ist der große Tag”

Wohl bei kaum einem Asset versuchen so viele Analysten Tag für Tag zu entschlüsseln, wo die Reise hingehen könnte, wie bei Bitcoin. Für Rohstoffe wie Öl oder Gold hat man über die Jahre ein Gefühl für Angebot und Nachfrage bekommen, Aktien kann man aufgrund der Gewinne und Verluste der Unternehmen bewerten, die sie ausgeben, aber Kryptowährungen sind noch immer ziemlich jung und schwer einzuschätzen. Daher versuchen Experten anhand der historischen Daten, die man bisher hat, zukünftige Kursentwicklungen vorherzusagen. Schaut man sich den letzten Bullrun an, könnte morgen der große Tag sein.

Natürlich könnte man behaupten, dass Bitcoin in den letzten 20 Monaten bereits einen beeindruckenden Bullrun hinter sich hat, wenn man bedenkt, dass der Kurs damals noch bei 16.000 US-Dollar gelegen hat. Schon im März dieses Jahres ist der Kurs auf 73.750 US-Dollar gestiegen. Allerdings erwarten die meisten Experten deutlich höhere Kurse, wenn der Bullrun tatsächlich losgeht.

Am Kryptomarkt wird immer wieder von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da alle 4 Jahre das Bitcoin Halving durchgeführt wird, welches bisher immer zu einer Kursrallye geführt hat. Dasselbe erwartet man sich daher auch diesmal wieder. Im Jahr 2020 ist der Bullrun 161 Tage nach dem Bitcoin Halving gestartet. Wenn sich das diesmal wieder erholt, wäre der große Tag morgen.

Tomorrow, Bitcoin will be 161 days after the Halving

Which is exactly the amount of time post-Halving when Bitcoin broke out from its ReAccumulation Range in 2020$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/syHE4Tmgdy

— Rekt Capital (@rektcapital) September 22, 2024