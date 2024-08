Bitcoin News: Bitcoin vor 15x Kurs-Explosion? Was die Zinssenkungen im September jetzt bedeuten

Bitcoin scheitert wiederholt daran, sich über 60.000 US-Dollar zu bewegen. Alle Augen sind jetzt auf die von der US-Notenbank angekündigten Zinssenkungen im September gerichtet. Hintergrund: Analysten halten eine bullishe Wirkung auf die Krypto-Märkte für möglich. Kommt die 15x Kurs-Explosion bei Bitcoin (BTC)?

Seit Wochen das gleiche Leid: Bitcoin (BTC) tradet innerhalb einer unaufgeregten Spanne, bewegt sich mal unter, mal über 60.000 US-Dollar. Das zuletzt bullishe Momentum, der Sprung auf fast 65.000 US-Dollar – lang ist’s her: Innerhalb der letzten vier Wochen musste Bitcoin -14,39 Prozent seines Wertes einbüßen, fiel von 66.910 US-Dollar aus zunächst auf 49.842 US-Dollar, erholte sich dann aber wieder auf bis zu 59.490 US-Dollar, wo die Kryptowährung Nummer 1 jetzt tradet.

Altcoins folgen im Tandem: Bitcoin gibt die Marschrichtung vor, alternative Kryptos ziehen nach. Das bedeutet: abwärts.

Ausgenommen das Memecoin-Casino – hier gehen einige Token weiterhin steil durch die Decke, darunter etwa PepeFork (PORK, +43,61 Prozent) oder SPX6900 (SPX, +23,41 Prozent).

Dennoch sind auch einige Coins der Top-100 innerhalb der letzten 24 Stunden gestiegen. Top-Performer: Helium Coin (HNT) mit einem Plus von 11,6 Prozent seit gestern, Immutable Coin (IMX, +8,84 Prozent) sowie Optimism (OP, +4,27 Prozent). Seit gestern im Sinkflug hingegen befinden sich DOGS (DOGS, -8,57 Prozent), Popcat (POPCAT, -7,64 Prozent und Stacks Coin (STX, -7,64 Prozent).

Die Stimmung unter Anlegern inmitten der Preisaktion: angsterfüllt. „Angst“ zeigt der Crypto Fear & Greed Index an, ein beliebtes Werkzeug zur Analyse des Sentiments. Viele fragen sich: Wann explodieren die Kurse wieder? Warum verhalten sich die Kryptowährungen derzeit eher wie traditionelle Investments – und treten auf der Stelle? Wann explodieren die Kurse wieder? Wann geht der Bull-Run weiter?

Analysten blicken nun auf die angekündigten Zinssenkungen der US-Notenbank, wie unter anderem Bloomberg berichtet. Die sollen am 18. September kommen, wie Vorsitzender Jerome Powell in einer Rede bereits hat durchblicken lassen. Powell hierzu:

Das ist potenziell bullish für Bitcoin und die Krypto-Märkte. Analysten erwarten positive Effekte, da die Zinssenkungen zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei Investoren führen können. Wenn die Zinsen sinken, steigt die Attraktivität alternativer Anlageklassen wie Aktien und anderen Wertpapieren, was wiederum dazu führt, dass Kapital in risikoreichere Investmentmöglichkeiten wie BTC und Co. fließt. Zahlreiche Anleger könnten darüber hinaus ihre Portfoliostrategien überdenken und mit Bitcoin diversifizieren.

Das ist in der Vergangenheit bereits passiert – und hat Bitcoin förmlich Richtung Mond katapultiert: Zwischen März 2020 und April 2021 konnte Bitcoin dadurch um den Faktor 15 ansteigen! Sollte sich das wiederholen, brächte das den Bitcoin-Kurs von aktuell rund 60.000 US-Dollar auf 900.000 US-Dollar.

Nicht jeder ist allerdings von einem schnellen bullishen Effekt auf BTC und Co. überzeugt. Branchen-VIP und Krypto-Analyst Arthur Hayes beispielsweise kommentiert in einer neuen Prognose: Die Aussicht auf Zinssenkungen wirke lediglich wie ein „Zuckerrausch“. Sprich: ein schnelles High, das ebenso schnell wieder verpufft. Hayes warnt: Die Zinssenkungen allein würden Bitcoin (BTC) nicht zu neuen Höchstständen verhelfen.

“Sugar High” is an essay on why JAYPOW’s rate hike will not be enough … but he will bring the real food in due time.https://t.co/z09cZW5phl pic.twitter.com/P5xwqvCRXm

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) August 28, 2024