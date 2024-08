Krypto News: Brutale Verluste, kaum noch KÃ¤ufer â€“ Analysten bearish: Kommt der Bull-Run je zurÃ¼ck?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Traurig, aber wahr: Seit Jahren traden die meisten Kryptowährungen unter ihrem Allzeithoch. Anleger sitzen auf horrenden Verlusten, es finden sich immer weniger Käufer für die Coins. Krypto-Influencer Miles Deutscher hat sich den Zustand der Märkte genau angesehen und klärt in einer Prognose: Kommt der Bull-Run je zurück?

Wann werden die Kryptowährungen wieder steigen?

„Allzeithoch“ – ein Wort wie Musik, und doch schon lang nicht mehr gehört: Bitcoin (BTC) schlägt sich noch am besten, tradet seit „nur“ sechs Monaten unter seinem Mini-Allzeithoch von 73.750 US-Dollar.

Schlimmer sieht’s aus bei Ethereum (ETH): Zuletzt vor drei Jahren hat die Smart-Contract-Plattform ein neues Allzeithoch erreicht, pumpte im November 2021 auf 4.891 US-Dollar.

Trauriger Rekordhalter ist allerdings Ripples XRP. Der Token tradet gegenwärtig mit 0,57 US-Dollar satte -85,08 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar, das im Januar 2018 markiert wurde.

Ähnlich die Bilanz bei Dogecoin (DOGE): Im Mai 2021 hat es der Memecoin-König noch auf 0,74 US-Dollar geschafft – nur um dann bis heute -86,38 Prozent zu fallen und bei 0,10 US-Dollar zu stagnieren.

Top-Krypto-Influencer Miles Deutscher bestätigt:

„2021 war ein explosives Jahr für Kryptowährungen. Von März 2020 bis November 2021 stieg der Kryptomarkt um 2.672 Prozent, wobei viele [Altcoins] das 50-100-fache und mehr erzielten. Es war ein perfekter Sturm aus beispiellosem Gelddrucken, Konjunkturprogrammen und Menschen, die zu Hause eingesperrt (und gelangweilt) waren.“

2021 was an explosive year for crypto. From March 2020 until November 2021, the crypto market rallied 2,672%, with many alts pulling 50-100x+ multiples. It was a perfect storm of unprecedented money printing, stimulus, and people locked (and bored) at home. pic.twitter.com/0LNQNd5Si4 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

Bitcoin sei zwar ein starker Performer gewesen, doch im Mittelpunkt des Bull-Runs hätten Altcoins gestanden, so der Analyst:

„Coins wie $SOL, $FTM, $AVAX und $LUNA zogen alle 500x+ Vervielfachungen. Die Auswahl der Assets war nicht einmal so wichtig, man hätte im Grunde jeden Coin kaufen und schnelles Geld machen können.“

Although #Bitcoin was a strong performer, altcoins took centre stage. Coins like $SOL, $FTM, $AVAX and $LUNA all pulled 500x+ multiples. Asset selection wasn’t even that important, you could’ve basically longed any coin and made a quick buck. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

Aber, so Deutscher: Wie es bei Blasen immer sei – sie enden brutal. Mit Abstürzen, mit Verlusten, mit Schmerz.

Lang ist’s her – und viele fragen sich: War’s das mit den explodierenden Kursen auf den Krypto-Märkten? Erleben wir das langsame Ausbluten einer Branche, die von Anfang an auf Sand gebaut war? Dieser Frage nimmt sich Deutscher in seiner Prognose an – und kommt schlussendlich zu einem positiven Fazit.

Wann kommt der nächste Krypto Bullrun?

Zwar hätten Kleinanleger die Krypto-Branche mittlerweile in Scharen verlassen. Aber, so Deutscher:

„Trotz all des Schmerzes kam es irgendwann zu einem großen Stimmungsumschwung. Obwohl die Preise im Januar 2023 begonnen hatten, sich vom Boden zu lösen, änderte ein Moment später im Jahr alles.“

However, despite all the pain, at some point, a major shift in sentiment began to occur. Although prices had started to move off the floor in Jan 2023, one moment later in the year changed everything. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

Und dieser Moment hängt direkt mit dem Bitcoin ETF zusammen. Der Krypto-Influencer erklärt: In der Vergangenheit hätten zahlreiche Unternehmen bereits versucht, einen Bitcoin ETF aufzulegen. Alle seien aber gescheitert. Doch dann kam BlackRock. Deutscher:

„Nun war der weltweit größte Vermögensverwalter (mit einer beispielhaften ETF-Genehmigungsbilanz) zur Party gekommen.“

Mit bullishen Folgen nicht nur für Bitcoin, sondern für die gesamte Branche. Ein Bitcoin ETF oder gleich mehrere – laut Deutscher sowohl eine neue Quelle potenzieller Zuflüsse als auch ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Großanleger Bitcoin (BTC) betrachten.

3 Gründe – darum kommt ein neuer Bull-Run

Alle inklusive er selbst seien von der enormen Nachfrage nach den Bitcoin-ETFs überrascht worden. Bislang seien mehr als 17 Milliarden US-Dollar in die Bitcoin-Spot-ETFs geflossen – Zuflüsse, die Bitcoin auf sein neues Allzeithoch getrieben haben. Das habe auch einige Kleinanleger zurückgebracht – und werde es auch in Zukunft tun, so der Analyst in seiner Prognose. Er fragt:

„Was könnte Kleinanleger zurückbringen?“

Und nennt hierfür seine drei Top-Gründe, warum Kleinanleger zurückkehren werden:

1. Neues Allzeithoch für Bitcoin

„Bitcoin durchbricht ATHs. Um ehrlich zu sein, könnte dies die einzige Sache sein, die im Moment für Altcoins wichtig ist. Wenn BTC die Höchststände ($73k) durchbricht und möglicherweise weiter in Richtung $100k vorstößt, würde das definitiv das Interesse an Kryptowährungen als Ganzes erneuern.“

1. Bitcoin breaking ATHs. To be honest, this may be the only thing that matters right now for altcoins. BTC breaking highs ($73k), and potentially pushing further towards $100k, would definitely renew interest in crypto as a whole. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

2. Aussicht auf Millionengewinne

Deutscher ist überzeugt: Menschen seien „geborene Glücksspieler“ – das werde sie früher oder später wieder gen Krypto treiben.

„Der Mensch ist ein angeborener Glücksspieler, und Kryptowährungen sind das beste Casino der Welt.“

2. Humans are innate gamblers, and crypto is the world's best casino. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

3. Zeit.

Deutscher zufolge stoßen Kleinanleger stets dann dazu, wenn der Bullenmarkt fast vorbei ist. Oder, anders formuliert: Wir müssen noch ein wenig warten, da der Bull-Run noch am Anfang steht. Der Analyst:

„Wie bereits erwähnt, werden 80 Prozent der Gewinne in einem Bullenmarkt in den letzten 20 Prozent der Bewegung erzielt. Kleinanleger schließen sich der Party spät an. Vielleicht sind wir einfach noch zu früh dran (in Bezug auf die Dauer des Zyklus sind wir vergleichsweise noch dabei).“

3. Pareto principle. As aforementioned, 80% of gains in a bull market come in the last 20%, of the move. Retail joins the party late. We simply may just be too early (in terms of cycle duration we comparatively still are). — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 28, 2024

Das Fazit des beliebten Krypto-Strategen an seine mehr als 539.000 Follower auf X (Ex-Twitter):

„Zusammenfassend lässt sich also sagen: Ja, Kleinanleger sind (größtenteils) verschwunden. Dafür gibt es triftige Gründe, und dieser Zyklus ist deshalb grundlegend anders. Aber es wird nicht lange dauern, bis Kleinanleger zurückkehren. Und dieser Tag könnte früher kommen, als du denkst.“

Oder, anders formuliert: Die Krypto-Märkte durchlaufen eine Akkumulationsphase vor dem nächsten Bull-Run. Dieser wird fürs vierte Quartal 2024 erwartet. Insbesondere die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA gelten als massiv-bullisher Katalysator für neue Allzeithöchststände, weshalb viele Trader bereits positioniert sind oder während neuer Korrekturen Bitcoin kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 29. August 2024

