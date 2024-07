Bitcoin News: Krypto-Crash in Runde 2! Prognose: Jetzt den Absturz kaufen – oder warten?

Das Auf und Ab beim Bitcoin Kurs versetzt die Märkte in Schockstarre. Prognose: Sollte man den Crash kaufen, weil eine spektakuläre Erholung bevorsteht – oder droht Bitcoin weiter abzustürzen?

Es ist ein Bild der Trauer: Nahezu sämtliche großkapitalisierten Kryptowährungen verzeichnen Verluste – die meisten davon im zweistelligen Prozentbereich. Bitcoin beispielsweise musste innerhalb der letzten 7 Tage -10,06% einbüßen, Ethereum -13,55%, Binance Coin -11,93%.

Damit nicht genug: Solana (SOL) fällt -7,08%, Ripples XRP -10,34% – und auch Toncoin (TON, -5,76%) sowie Dogecoin (DOGE, -14,04%) erfreuen Anleger derzeit nicht unbedingt mit ihrer Performance. Die anhaltende Flaute bei den digitalen Assets lässt viele Anleger die Reißleine ziehen – sie steigen aus, wollen den Krypto-Crash in Runde 2 nicht mitmachen. „Angst“ zeigt beispielsweise der „Crypto Fear & Greed Index“, ein beliebtes Werkzeug zur Stimmungs-Analyse.

Aber: jetzt verkaufen – das könnte ein Fehler sein. Was Anleger im aktuellen Krypto Crash unbedingt berücksichtigen sollten: Auch wenn die Kurse der Coins seit einigen Tagen fallen und sich Bitcoin deutlich unter 60.000 Dollar zurückgezogen hat – die wichtigsten Analysten und Krypto-Experten der Branche sind weiterhin bullish!

Der Tenor lautet: Kryptowährungen werden nach einer kurzen Pause wieder steigen. Schon jetzt demonstiert Bitcoin Ausbruchswillen, versucht auf dem Stundenchart wieder deutlich Richtung 60.000 Dollar zu steigen. +2,62% konnte BTC zulegen, Ethereum sogar +3,48%. Nur ein Aufbäumen – oder bullishes Momentum?

Ki Young Ju, einer der bekanntesten Analysten der Branche und Gründer sowie CEO von CryptoQuant, einer renommierten Marktforschungsfirma, sieht zahlreiche Gründe, weiterhin bullish zu bleiben. Seine Prognose:

I believe the #Bitcoin bull cycle will continue until early next year.

For those trading in spot, it would be wise to DCA while keeping in mind that it could drop to $47K from here.

If you are not an experienced futures trader, do not open high-leverage long or short positions…

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 5, 2024