Ripple News: Top-Krypto-Experte sieht realistisches Preisziel schon bald bei über 18 Dollar

Das letzte Jahr war für die Kryptowährung XRP alles andere als erfolgreich: Zwar konnte der native Token von Ripple mehrfach die Marke von 0,70 US-Dollar überschreiten und im Juli 2023 sogar mit bis zu 0,8206 US-Dollar gehandelt werden, doch lag der XRP-Preis zuletzt Ende 2021 über der 1-Dollar-Marke. Seitdem konnte sich die Kryptowährung einfach nicht mehr wirklich erholen.

Diese merkliche Stagnation könnte allerdings schon bald in der Vergangenheit liegen – zumindest dann, wenn es nach einem populären Krypto-Analysten geht, der sich näher mit der aktuellen Beschaffenheit des XRP-Charts auseinandergesetzt hat. Seiner Meinung nach könnte XRP nämlich schon bald zu ungeahnten Höhen aufsteigen.

Der Krypto-Experte “Dark Defender” ist vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) ein bekannter Analyst, der dort seinen über 106.000 Follower regelmäßige Updates und Analysen zum aktuellen Krypto-Markt verrät. Erst vor wenigen Tagen warf der Account einen Blick auf den XRP-Kurs und konnte dort während seiner technischen Analyse eine sogenannte Elliott-Welle ausmachen. Benannt wurde dieser spezielle Indikator nach seinem Entwickler Ralph Nelson Elliott, der bereits 1938 diese Wellenbewegung definierte und sie auf einer Kombination aus der Fibonacci-Folge und dem Goldenen Schnitt aufbaute.

Genau diese Wellenbewegung möchte “Dark Defender” nun auf dem aktuellen XRP-Chart gefunden haben, wobei wir uns derzeit allem Anschein nach auf der zweiten von fünf Wellen befinden würden. So geht der Analyst davon aus, dass der XRP-Preis schon in den kommenden Wochen und Monaten Höhepunkte bei 1,88 US-Dollar, 5,85 US-Dollar sowie 18,22 US-Dollar erreichen wird.

Hi all, Let's refocus on the weekly time frame. XRP hit the latest Fibonacci support of $0.3917 of the 5 Elliott Waves, targeting $1.88, $5.85, and $18.22.

As we approach the lowest point I anticipated, any movement below $0.3917 could alter the structure we've been observing.… pic.twitter.com/wN8bg6OMfP

— Dark Defender (@DefendDark) July 6, 2024