Bitcoin News: Mega-Wal steigt aus! 6.000 BTC verkauft â€“ aus Angst vor neuem Crash?

Steigen jetzt selbst die Hartgesottenen aus? Ein Mega-Wal sorgt für Aufsehen: Nachdem er monatelang Bitcoin gekauft hat, stößt er seine Coins jetzt ab! Aus Angst vor einem neuen Crash?

Warum ist der Bitcoin so gefallen?

Seit dem Absturz vom Wochenende ist der Wurm drin in den Krypto-Märkten: Bitcoin wirkt schwach, Ethereum sowieso – lediglich eine Handvoll Coins pumpt, darunter natürlich Ripples XRP mit +19,81% nach dem sensationellen Sieg gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.

Big news! $XRP lawsuit is settled! The SEC asked for more than a billion in fines, but they only need to pay $125 million. Big victory for Ripple and crypto. pic.twitter.com/LcMLwZd9b6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2024

Doch davon abgesehen: Irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas scheint sich hinter den Kulissen zu entwickeln. Top-Krypto-Analyst Vinny Lingham beispielsweise kommentiert:

„Ich habe den schleichenden Verdacht, dass etwas (á la 3AC/FTX) über das Wochenende in Krypto kaputt gegangen ist, aber wir werden es wahrscheinlich erst in ein paar Tagen oder Wochen herausfinden, wenn sie versuchen, es zu “reparieren”. Ich habe keine Beweise für diese Vermutung – aber so fühlt sich der Markt im Moment für mich an.“

I’ve got a sneaky suspicion that something (ala 3AC/FTX) broke over the weekend in crypto, but we probably won’t find out for a few more days or weeks as they try to “fix it”. I have no evidence for this conjecture – but that’s how the market feels to me right now. — Vinny Lingham (@VinnyLingham) August 7, 2024

Dazu passt auch die Preisaktion der letzten Stunden: Nach dem Crash konnten die meisten Coins zwar ordentlich aufholen. In der Zwischenzeit scheint die Dynamik aber wieder raus aus den Märkten – die Kurse fallen. -0,42% hat die globale Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 Stunden verloren, sie kämpft um die 2-Billionen-Dollar-Marke.

Ein Vorbote dessen, was Bitcoin, Ethereum und Altcoins jetzt erwartet? Stehen die Märkte vor einem erneuten Crash, bei dem Bitcoin erneut und tiefer unter 50.000 Dollar fällt?

Das scheint einer der bekanntesten Bitcoin-Wale anzunehmen: „Mr 100“. Der sorgt seit Monaten für Aufsehen mit seinen massiven Bitcoin-Käufen: Regelmäßig erwarb der Bitcoin-Wal 100 Bitcoins – fast jeden Tag füllte er sich seine Wallets mit frischen BTC. Und das über Monate hinweg.

Jetzt scheint er jedoch vom Glauben abgefallen zu sein – denn wie Top-Analyst InvestAnswers kommentiert, hat der Bitcoin-Wal an einem einzigen Tag sage und schreibe 6.000 BTC im Gegenwert von aktuell 343.282.800 Dollar abgestoßen!

„🚨 Breaking: Nach einer verrückten Shopping-Tour, hat Mr100 so viel gedumpt wie noch nie – 6.000 Bitcoin in einem einzigen Tag! 😱💸“

Die Warnung des renommierten Krypto-Strategen stößt allerdings auch auf Kritik. Viele Nutzer klinken sich ein, schreiben: Es handele sich bei „Mr 100“ gar nicht um einen Wal – sondern um eine Krypto-Börse, die lediglich hohe Mengen BTC zwischen ihren Wallets verschiebt!

Mr 100 is upbit cold wallet? — //Bitcoin 𝕵ack 🐐 (@BTC_JackSparrow) August 7, 2024

Wie dem auch sei: Die meisten Anleger halten im aktuellen Marktumfeld die Füße still. Auf „extreme Angst“ steht der „Crypto Fear & Greed Index“, was die Stimmung auf den Märkten verdeutlicht.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Sprich: Die Panik vor dem nächsten Absturz ist immens. Kleiner Wermutstropfen: einige Presale-Kryptowährungen verzeichnen weiterhin Kapitalzuflüsse. Die sind noch nicht an Kryptobörsen gelistet, unterliegen folglich nicht den üblichen Gesetzen von Aufstieg und Absturz.

Das neue Smartphone-Krypto-Game PlayDoge (PLAY) beispielsweise kommt im Vorverkauf auf aktuell 5,997 Millionen Dollar gesammeltes Kapital – massive Nachfrage noch vor dem allerersten Börsenlisting!

Das Projekt punktet mit einem innovativen Konzept und vereint einige bullishe Narrative in seinem Design: Dogecoin-Branding, Memecoin-Hype, Gaming-Trends und Play-2-Earn machen PlayDoge (PLAY) zu einem der wenigen Memecoins mit ganz konkretem Nutzen.

So möchte dich PlayDoge (PLAY) nicht nur hervorragend unterhalten – du wirst fürs Spielen des Spiels auch noch mit einer Kryptowährung belohnt!

Sollte man Dogecoin kaufen oder PlayDoge? Für Krypto-Influencer Flo Pharell stellt sich diese Frage nicht – er gibt PlayDoge (PLAY) den Vorzug:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 8. August 2024

