Darum könnte Ethereum explodieren, während Pepe Unchained auf 4 Mio. USD steigt!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe Unchained (PEPU) ist gerade der absolute Renner und nähert sich rasant der 4-Millionen-Dollar-Marke im Vorverkauf – und das, obwohl der Startschuss erst vor wenigen Wochen fiel.

Das geplante Attentat auf Donald Trump hat am Wochenende für mächtig Wirbel am Kryptomarkt gesorgt. Während selbst alt eingesessene Kryptos wie beispielsweise Bitcoin oder auch Ethereum stark an Zuwachs gewinnen konnten, glänzten vorallem Meme-Coins. Besonders spürbar ist der derzeitige Aufwärtstrend bei den Presales, und da sticht vor allem einer hervor: Pepe Unchained. Dabei tritt Pepe Unchained gegen andere bekannte Ethereum-basierte Projekte wie Pepecoin ($PEPECOIN) und Pepe ($PEPE) an, die alle um die Vorherrschaft buhlen.

Währenddessen hat Ethereum kräftig zugelegt und ist auf rund 3.400 US-Dollar gestiegen. Das befeuert natürlich die Spekulationen, ob die 4.000-Dollar-Marke diesen Sommer geknackt wird. Die unerwartet schnelle Genehmigung von Ethereum-ETFs könnte den Höhenflug der führenden kommerziellen Blockchain noch weiter befeuern.

Sollten die positiven Handelsimpulse bis September anhalten, könnte Pepe Unchained tatsächlich richtig abheben. Wer jetzt beim Vorverkauf zuschlägt, könnte das perfekte Timing erwischen, um vom möglichen Aufschwung in den kommenden Monaten zu profitieren. Aktuell gibt es nämlich $PEPU im Vorverkauf für gerade mal 0,0084937 US-Dollar pro Token. Aber Achtung: In weniger als 48 Stunden wird der Preis auf 0,00852770 US-Dollar steigen. Wer jetzt nicht zugreift, könnte sich später schwarzärgern.

Die Gelegenheit, $PEPU zum aktuellen Vorverkaufspreis zu kaufen, sollte man sich nicht entgehen lassen, denn die Preissteigerung ist quasi vorprogrammiert. Mit den bevorstehenden Listings auf großen Börsen könnte der Wert nochmal ordentlich in die Höhe schießen.

Pepe Unchained hat in den letzten Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen. Eine kluge Investition jetzt könnte sich als besonders lohnend erweisen, da der Preis für $PEPU aller Voraussicht nach weiter steigen wird. Die momentane Marktdynamik bietet eine einmalige Gelegenheit, von den Entwicklungen im Kryptobereich zu profitieren. Pepe Unchained hat sich als vielversprechender Kandidat positioniert, um von den aktuellen Trends zu profitieren.

Wer bereit ist, sich auf das Abenteuer Kryptowährung einzulassen, für den könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, in $PEPU zu investieren und sich auf signifikante Wertsteigerungen vorzubereiten, wenn Pepe Unchained seinen Platz auf den großen Börsen einnimmt.

Jetzt PEPU kaufen!

Ethereum auf dem Vormarsch: Ein Sommer der Hoffnung

Ethereum hat in den letzten sieben Tagen um über 8 % zugelegt. Zwar gibt es in den letzten 24 Stunden einen leichten Rückgang (knapp 0,12 %, also wirklich kaum nennenswert), dennoch hält sich ETH hartnäckig über der 3.400 US-Dollar-Marke.



Ethereum

(ETH)

Preis $3,406.11

Marktkapitalisierung $409.45 B

Aber Moment mal, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange! Um die magische Marke von 4.000 US-Dollar wieder zu erreichen, braucht es noch einen Anstieg von 16,68 %. Mit dem Sommer steigen die Erwartungen an einen soliden Preisanstieg. Warum? Es gibt eine Reihe überzeugender Gründe, die diese Hoffnung nähren.

Drei Ether-Spot-ETFs haben von der US Securities and Exchange Commission (SEC) das grüne Licht bekommen, um ab dem 23. Juli gehandelt zu werden. Das ist ein riesiger Schritt und zeigt, dass Kryptowährungen langsam aber sicher in den Mainstream vordringen – und wer hätte das noch vor 5 Jahren gedacht?. Aber das ist erst der Anfang – denn nächste Woche sollen gleich zehn weitere Ethereum-ETFs an den Start gehen.

Diese Aussicht macht die Investoren ganz kribbelig vor Vorfreude und Vertrauen in Ethereum. Warum das auch gerade für Pepe Unchained (PEPU) von großer Bedeutung ist? Dazu später.

Ein weiterer Punkt, der für ordentlich Rückenwind sorgt, ist das Wiederaufleben von DeFi. In der letzten Woche ist der Wert des in DeFi-Projekten gebundenen Ethereum um 6,25 % auf beeindruckende 59,11 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und das Beste? Seit Jahresbeginn hat sich der Total Value Locked (TVL) um satte 96 % erhöht.

Diese Zahlen zeigen deutlich: Das Vertrauen in den DeFi-Sektor wächst wieder wie ein gut gedüngter Rasen. Davon sind auch Krypto-Fans überzeugt.

Ethereum dominates the Grayscale Smart Contracts Crypto Sector with the highest total value locked (TVL) among all assets. — nedved (@civac97) July 17, 2024

So berichten unter anderem auch Claire Davies und Nedved auf X:

“Ethereum dominiert den Grayscale Smart Contracts Krypto-Sektor mit dem höchsten Total Value Locked (TVL) unter allen Assets.”

Die steigende TVL ist wie das Salz in der Suppe für die Ethereum-Preissteigerung. Investoren sehen in diesen Entwicklungen klare Zeichen für weiteres Wachstum. DeFi könnte der Joker im Spiel sein, der Ethereum auf das nächste Level bringt.

Wenn man all diese Faktoren zusammenzählt, sieht die Zukunft für Ethereum im Jahr 2024 rosig aus. Die Kombination aus ETF-Genehmigungen und dem DeFi-Boom könnte Ethereum den nötigen Schwung geben, um neue Höchststände zu erreichen. Also, schnallt euch an und haltet euch fest – es könnte ein wilder Ritt werden!

Steigende Bedeutung von Meme Coins auf Ethereum – was das für Pepe Unchained (PEPU) bedeutet!

Was bedeutet nun dieser Aufwärtstrend für Ethereum für gewisse Meme Coins? Ganz einfach – Meme Coins auf der Ethereum Blockchain, wie $PEPE und $PEPECOIN, haben dementsprechend ebenso an Wert zugelegt. Und genau wegen diesen Preisanstiegen kommt es gerade bei diesen Coins zu einem regelrechten Tauziehen.

Warum ist das so interessant? Nun, die Handelsaktivität dieser Ethereum-basierten Tokens könnte tatsächlich den Preis von Ether selbst in die Höhe treiben. Diese Coins sind nämlich auf Gasgebühren angewiesen, die in gwei (winzige Bruchteile von Ether) berechnet werden. Einfach gesagt: Mehr Aktivität bedeutet mehr Transaktionen, und das wiederum lässt die Gaspreise steigen.

Aber wie so oft im Leben gibt’s auch hier eine Kehrseite. Die verstärkte Aktivität in diesen Meme Coins führt zu höheren Gaspreisen. Händler, die aus FOMO (Fear Of Missing Out) handeln, treiben diese Preise oft in die Höhe. Man erinnere sich an Pepe, der im März die Gaspreise auf ein 12-Monats-Hoch von 82,9 gwei katapultierte. Das war schon ziemlich heftig!

Jetzt könnte man sich fragen: Warum hat Pepe nicht einfach eine eigene Layer-2-Lösung entwickelt, um die Transaktionskosten zu senken? Überraschung – genau das haben sie getan! Mit Pepe Unchained haben sie eine Lösung auf den Markt gebracht, die genau dieses Problem adressiert. Und es scheint anzukommen, schließlich konnte Pepe Unchained bereits über 4 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln!

Another set of chains broken! An incredible $4M raised so far for Pepe’s Layer 2 blockchain. Pepe Unchained is unstoppable! 🐸💪 pic.twitter.com/wSd49PwMeg — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 17, 2024

Diese Entwicklungen zeigen eindrucksvoll, wie stark Meme Coins auf Ethereum die Marktbedingungen beeinflussen können. Investoren sollten definitiv die wachsende Bedeutung von Layer-2-Lösungen im Auge behalten. Denn die Innovationen von Pepe Unchained könnten den Markt ziemlich aufrütteln. Ehrlich gesagt, wer hätte gedacht, dass diese lustigen “kleinen Coins” so einen großen Einfluss haben könnten?

Pepe Imitationen explodieren gerade zu – aber mit PEPU kann keiner mithalten

Pepe Unchained hat es als einziger geschafft, die Herausforderungen des Besitzes eines Pepe auf Ethereum zu meistern, und das durch die Einführung einer eigenen Layer-2-Chain. Klingt kompliziert? Eigentlich nicht. Es bedeutet einfach, dass man $PEPU in einer 100-mal größeren Kapazität als bei ETH kaufen kann und das zu deutlich geringeren Kosten. Aber das ist noch längst nicht alles – Pepes Layer 2 dient auch als neues Ökosystem für aufstrebende Tokens, komplett mit einem dedizierten Blockchain-Explorer, der alle Transaktionen überwacht. Ziemlich cool, oder?

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/9gxNnddMyq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Ein weiteres Highlight: Pepe Unchained ermöglicht ein sofortiges Bridging zu ETH, was die Interoperabilität und Zugänglichkeit erheblich verbessert. Das Beste daran? Die enormen Staking-Belohnungen. Mit aktuell beeindruckenden 462 % APY bietet Pepe Unchained Investoren passive Einkommensmöglichkeiten, die ihre Investition im Handumdrehen verdoppeln können.

Für Investoren gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, sich $PEPU zu einem reduzierten Preis zu sichern und sich auf massives Wachstum vorzubereiten. Das betont auch der beliebte YouTuber ClayBro, der über 130.000 Abonnenten auf seinem Kanal hat.

Um am Vorverkauf teilzunehmen und einen Pepe ohne die Einschränkungen von Ethereum zu besitzen, besuchen Sie einfach die Pepe Unchained Website, verbinden Ihre Wallet und kaufen $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Selbst Kreditkarten werden akzeptiert. Einfacher geht’s nicht.

Und keine Sorge wegen der Sicherheit – der Smart Contract von Pepe Unchained ist vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, was die Integrität des Codes garantiert.

Die Erholung von Ethereum ist fantastisch für den Markt insgesamt, aber mal ehrlich – einen Token wie Pepe zu besitzen, macht keinen Spaß, wenn die Gasgebühren durch die Decke gehen. Schließen Sie sich uns an und befreien Sie Pepe. Holen Sie sich noch heute Ihr $PEPU und erleben Sie den Unterschied!

Jetzt PEPU kaufen!

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.