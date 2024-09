Der nächste Rollbit? Neuer GambleFi-Meme-Coin-ICO MEMEBET sammelt 150.000 Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Mit seinem ICO betritt Memebet Casino (MEMEBET) Neuland im Bereich der Online-Glücksspiele. Das Projekt bietet seinen Nutzern zum ersten Mal die Möglichkeit, direkt mit Meme-Coins zu wetten. Innerhalb von Minuten sammelte Memebet Casino bereits 150.000 Dollar ein.

Das Projekt richtet sich speziell an die „Degen“-Community. Es bietet eine große Auswahl an Casinospielen, Meme-Coin-Wettoptionen, hohe Einsätze und ein Sportsbook, in dem die Nutzer mit Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) und anderen wetten können. Memebet Casino nutzt die robuste Sicherheit von Ethereum und bietet eine transparente, faire Spielumgebung. Das Projekt ist in Telegram integriert, so dass die Nutzer ein reibungsloses, KYC-freies Spielerlebnis genießen können. Der Vorverkauf für den MEMEBET-Token von Memebet Casino startet mit einem Preis von 0,025 US-Dollar. Da das Projekt jedoch in seine zweite Finanzierungsrunde geht, steigt der Preis innerhalb der nächsten drei Tage auf 0,0251 US-Dollar. Der Memebet-Token bringt die heißesten Meme-Token des Jahres 2024 in die Online-Casino-Szene und wird die GambleFi-Welt einmal auf links drehen und so Degen-Spieler in seinen Bann ziehen – und möglicherweise Rollbit übertreffen. Wer jetzt in den Vorverkauf einsteigt, hat die Chance, von Anfang an Teil dieses potenziell bahnbrechenden neuen Projekts zu sein.

Hier geht es zu Memebet Casino

Der einzige Token für Krypto-Degen ist der MEMEBET-Coin

Trotz des Überangebots an Online-Casinos bleiben die meisten hinter den Erwartungen der Nutzer zurück. Häufig mangelt es an einer besseren Benutzererfahrung, sie haben ein uninspiriertes Design und bieten wenig attraktive Belohnungen.

Darüber hinaus scheint keines von ihnen speziell auf die Meme-Coin-Liebhaber zugeschnitten zu sein. Wie viele Marktbeobachter wissen, waren Meme-Coins die Top-Story des Jahres 2024. Obwohl der Sektor seit Juni einen längeren Abschwung erlebt hat, gibt es starke Anzeichen für einen bevorstehenden Aufschwung. Dies gilt umso mehr, als die kommenden Monate historisch günstig für Kryptowährungen sind. Es ist durchaus möglich, dass ein solcher potenzieller Aufschwung der Startschuss für eine neue Welle von vielversprechenden Token mit deutlich mehr Nutzen sein wird, wie beispielsweise den MEMEBET Wie bereits erwähnt, bietet das Memebet Casino eine breite Palette an Spielmöglichkeiten. Die wirkliche Innovation ist jedoch der Nutzen, den das Projekt den in letzter Zeit unterdurchschnittlich gehandelten Meme-Token bringt.

Die Plattform zielt darauf ab, beträchtliche Renditen zu ermöglichen, indem sie es den Inhabern der Meme-Token ermöglicht, mit ihren Vermögenswerten zu wetten.

Hier geht es zu Memebet Casino

MEMEBET-mehr als nur der nächste Meme-Coin

Während andere Meme-Coins zum Wetten verwendet werden können, ist der MEMEBET Token das Herzstück des Memebet Casino Ökosystems.

Der native Token ist der Schlüssel zum Freischalten exklusiver Vorteile, wie z.B. Play-to-Earn Airdrops, spezieller Schwert Rewards und einer bald erscheinenden Memebet Casino Lootbox, die sehr reale Preise und greifbare Casino Boni enthalten wird.

Darüber hinaus können User, die mit MEMEBET Wetten platzieren, zusätzliche Token verdienen. Je mehr ein User mit dem MEMEBET-Token wettet, desto größer ist sein Anteil an den Belohnungen, die er über die Play-to-Earn-Komponente der Plattform erhält. Wer viel wettet, kann sogar in eine exklusive Degen-VIP-Community aufgenommen werden.

Kurzum: Der MEMEBET-Token ist mit seiner Utility kein gewöhnlicher Meme-Coin.

Aus Investitionsperspektive befindet sich der MEMEBET-Token an der Schnittstelle zweier dynamischer Branchen: Meme-Coins, die bisher einen kollektiven Marktwert von 60 Milliarden Dollar erreicht haben, und die schnell wachsende Online-Gaming-Industrie, die in den nächsten fünf Jahren von knapp 100 Milliarden Dollar auf 130 Milliarden Dollar im Jahr 2024 anwachsen soll.

Hier geht es zu Memebet Casino

Mit dem Memebet-Token groß rauskommen: Beteiligen Sie sich am ICO und am Airdrop für Early Adopters

Memebet Casino befindet sich noch im Anfangsstadium und viele Funktionen für Casinospieler sind noch in der Entwicklung. Dies könnte sich bald ändern. Die Roadmap der Plattform deutet darauf hin, dass der Start kurz bevorsteht, wobei die erste Phase der Airdrop-Kampagne der nächste wichtige Meilenstein sein wird. Die erste Phase der Airdrop-Kampagne ist der nächste wichtige Meilenstein. Die Kampagne belohnt frühe Käufer von MEMEBET-Token mit exklusivem Zugang und Vorteilen.Um sich zu qualifizieren, müssen die Nutzer einfach Token während des Vorverkaufs kaufen und diese im Casino einsetzen, sobald es startet, bevor der Vorverkauf endet.

Das Projekt hat 1,4 Milliarden MEMEBET-Token für den Vorverkauf reserviert, was 70 Prozent des Gesamtangebots von 2 Milliarden Token entspricht. Etwa 20 Prozent (400 Millionen Token) sind außerdem für Casino-Boni reserviert.

Um sich Token zum günstigsten Vorverkaufspreis zu sichern, besuchen Sie die Projektwebsite und verbinden Sie Ihr Wallet (z.B. MetaMask, Best Wallet). MEMEBET-Token können mit ETH, USDT, BNB oder POLY gekauft werden. Kreditkarten werden auch akzeptiert.

Nur Käufe über das Ethereum-Netzwerk (ETH, USDT oder Bankkarte) werden sofort an die Wallets gesendet. Sobald Sie Ihre Token gekauft haben, fügen Sie den MEMEBET-Token mit der Adresse 0x0C4a2a28a4edb47a7a4c53B06143C53e889Bd5dB zu Ihrem Wallet hinzu. Um die Sicherheit der Anlegerinnen und Anleger zu gewährleisten, hat sich Memebet Casino einer umfassenden Prüfung durch Coinsult unterzogen, bei der keine kritischen Probleme mit dem Code festgestellt wurden. Memebet Casino ist auch regionaler Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft, was beweist, dass die Macher hinter dem Projekt wissen, wie man auf einen Gewinner setzt. Treten Sie der Memebet Token Community auf X und Telegram bei, um die neuesten Nachrichten und Updates über das Projekt zu erhalten.

Hier geht es zu Memebet Casino

Zuletzt aktualisiert am 11. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.