Dogecoin Preis peitscht wieder. Zeit, Kai Cat Coin zu kaufen?

Der Dogecoin-Preis sprang am Montag um einen Penny nach oben, um den Widerstand bei 0,16 $ zu testen, nachdem er eine weitere 7-tägige Periode lang peitschte. Die Weltklasse-Kryptowährung, die durch Proof-of-Work gesichert ist und durch den Internet-Klassiker Shiba Inu Meme angekündigt wurde, wird seit Mitte April in einem Seitwärtskanal über dem Niveau von $0,15 gehandelt.

DOGE stieg in dem 23-Stunden-Zeitraum, der um die Abendessenszeit in Miami endete, im 1D-Fenster um 7 %, in der 7D-Spanne um 6,5 % und im Monatsverlauf um 2 %. Es sieht also so aus, als ob der Blue Chip Meme Coin kurz davor steht, eine Trendwende nach oben zu vollziehen. In den vergangenen zwei Monaten sah es jedoch schon viele Male so aus, ohne dass es zu einem Ausbruch in eine der beiden Richtungen kam.

DOGE-Preis-Trübsal

Ist dieser gute Junge dabei, aus der Flaute auszubrechen und in einen neuen bärischen oder bullischen Trend überzugehen? Oder werden die DOGE-Token an der Börse noch einen weiteren Monat bei $0,15 verharren, bevor die Märkte entscheiden, was sie als nächstes mit den Meme-Münzen machen wollen?

Während die Märkte eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf DOGE zeigen, gibt es für einen neuen Meme-Coin in der Regel nur eine Richtung, in die er sich von der Pre-Launch-Phase an entwickeln kann, wenn er viele wirtschaftlich intelligente Unterstützer und eine gewisse Meme-Power hinter sich hat. Das könnte der Grund sein, warum Kai Cat Coin (KAI) im Mai bereits eine Viertelmillion Dollar eingesammelt hat, während der Schwanz mit dem Doge auf den Kryptomärkten wedelte.

Bärische Dogecoin Walbewegungen dieses Wochenende?

Die jüngsten Walbewegungen auf der Dogecoin-Blockchain sind ein Anhaltspunkt, während technische und fundamentale Indikatoren zwei weitere sind, die auf eine weit verbreitete Marktunsicherheit inmitten eines heftigen Marktkriegs zwischen Dogecoin-Bullen und -Bären hinweisen. Infolgedessen ist es praktisch unmöglich zu sagen, was der Dogecoin-Preis als nächstes kurzfristig tun wird.

Im 24-Stunden-Zeitraum, der am Montag, den 20. Mai endete, stürzten die Zuflüsse von Großanlegern laut Daten von IntoTheBlock um 86% ab. Die Maßnahme verfolgt die Bewegung von neuen Geldern in Adressen, die von Dogecoin “Wale”, große Investoren gehalten. Die Dogecoin Large Holder Inflows fielen von 428 Millionen über das Wochenende auf 62 Millionen am Montag. Das ist möglicherweise schlecht für Dogecoin.

Laut einem Bericht des Blockchain-Beobachters Whale Alert hat ein Dogecoin-Wal am Samstag sogar 120 Millionen DOGE auf der Robinhood-Börse entladen.

DOGE Technische Daten und Hashrate Montag (zweideutig)

Die technischen Indikatoren für DOGE sind kaum erhellend über die nächste Richtung für Dogecoin Preis. Ein Crypto News Bericht am Montag festgestellt:

“Sollte der Dogecoin seine Position oberhalb des Drehpunkts bei $0,15100 halten, könnte dies die Preise in Richtung des Widerstandsniveaus bei $0,15950 treiben… Ein Durchbruch unter diesen Drehpunkt könnte jedoch einen starken Verkaufstrend auslösen, der den Preis in Richtung des Unterstützungsniveaus bei $0,1427 drücken würde…”

Die Dogecoin-Hashrate – eine wichtige fundamentale Kennzahl in Bezug auf das Sicherheitsniveau und die Rentabilität des Coins für Miner und Händler gleichermaßen – ist seit Anfang April auch als Frühindikator zweideutig. Seit Anfang Mai ist sie zunehmend volatiler geworden, ohne dass es jedoch zu einer entscheidenden Trendwende gekommen wäre, wie die Daten von CoinWars zeigen.

Diese Zweideutigkeit bei Top-Meme-Münzen könnte der Grund für den Ansturm auf Vorverkäufe wie KAI sein, die das Potenzial für außerordentlich große Gewinne haben, wenn sie dem Weg ihrer Vorgänger folgen.

