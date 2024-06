Raboo steigt als Favorit auf dem Meme-Markt auf und verdrängt DOGE und SHIB?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt wurde durch den Presale eines neuen Meme-Coins belebt, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen wird. Raboo ist bereits ein Favorit von Meme-Enthusiasten und Investoren im Meme-Markt, da es darauf abzielt, von der wachsenden Popularität dieses Krypto-Sektors zu profitieren.

Analysten prognostizieren 100-fache Renditen für diesen neuen Emporkömmling; sie untersuchen auch die wahrscheinlichen Auswirkungen auf den Marktführer Dogecoin (DOGE) und den Shiba Inu Kurs in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.

Raboo Meme-Coin Presale nimmt Fahrt auf

Selten hat ein Coin schon vor seiner Veröffentlichung so viel Aufsehen erregt. Raboo’s Meme Coin Presale hat so viel Aufmerksamkeit von Investoren und Enthusiasten erhalten, dass es schon jetzt darauf hindeutet, dass sie ihr Ziel, eine Top-20 Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu werden, eher früher als später erreichen wird.

Was steckt also hinter dem Hype? Raboo steht an der Spitze zweier dynamischer und wachsender Marktsegmente. Raboo nutzt KI-Technologie, um sein proprietäres Rabooscan-Tool zu betreiben, mit dem Nutzer neue Memes generieren können, und kombiniert dies mit einer brandneuen SocialFi-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, von ihren Kreationen zu profitieren und gleichzeitig die Raboo-Community zu vergrößern.

Der Raboo Meme Coin-Presale hat bereits über 1,5 Millionen Dollar an Liquidität generiert und ist von seinem anfänglichen Startpreis von 0,003 Dollar auf 0,0042 Dollar gestiegen. Jetzt in der dritten Runde ist dieser Presale ein hervorragender Einstiegspunkt für neue und alte Meme-Fans, um in diesem Jahr potenziell 100-fache Renditen zu erzielen, da Raboo sein Top-20-Krypto-Versprechen einhält.

Originelle Meme Coins DOGE steigt inmitten von Gerüchten über eine Twitter-Kooperation an

Dogecoin (DOGE), das ursprüngliche Meme-Coin-Projekt, kehrte ins Rampenlicht zurück, nachdem Gerüchte über eine Verbindung mit dem Social-Media-Riesen Twitter aufkamen, um Zahlungen auf der Plattform zu ermöglichen. Die Rückkehr von Dogecoin ins Rampenlicht zementiert nicht nur seine Position als wertvollster Meme-Coin nach Marktkapitalisierung, sondern ist auch entscheidend für das unglaubliche Wachstum des Sektors in letzter Zeit.

Experten, die die Entwicklung des Dogecoin und des breiteren Meme-Coin-Marktes beobachten, sagen voraus, dass er in diesem Jahr ein neues ATH erreichen könnte. Prognosen von $ 0,25 bis Ende 2024 werden erwartet, wenn der Kryptomarkt vollständig zündet.

Mit der anhaltenden Unterstützung großer Namen bleibt Dogecoin (DOGE) der Meme Token, den es zu schlagen gilt, und das Ziel für Raboo, dieses Jahr nachzuahmen.

Kann der Shiba Inu Kurs der Marktdynamik entsprechen?

Manchmal auch als “Dogecoin-Killer” bekannt, startete Shiba Inu als Parodie auf Dogecoin. Doch trotz seiner lustigen Ursprünge haben SHIB Preisschübe ihn zu einem ernsthaften Akteur im Meme-Coin-Sektor gemacht und sich als zweiter nach DOGE in den Meme-Coin-Charts etabliert.

Good morning #SHIBARMY

Your ideas and SHIB’s platform can change the world — let’s innovate! pic.twitter.com/O9Xm8GvNv9 — Shib (@Shibtoken) May 31, 2024

Frühe Investoren in Shiba Inu haben unglaubliche Gewinne erzielt, da der Shiba Inu Kurs seit dem Start im Sommer 2020 um über 2.000.000% gestiegen ist. Nach einigen Jahren der Stagnation steigt der Shiba Inu Kurs im Jahr 2024 wieder an, wobei der aktuelle Kurs von $0,00002757 um mehr als 200 % im Vergleich zu vor 12 Monaten gestiegen ist.

Schlussfolgerung

Der Markt für Meme Coins wächst mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, wobei die Preise von DOGE und SHIB zu Beginn dieses Jahres ein deutliches Wachstum verzeichnen. Diese beiden etablierten Token könnten jedoch durch den Presale von Raboo (RABT) in den Schatten gestellt werden, die bereits die 1,5-Millionen-Dollar-Grenze durchbrochen hat und nach ihrem öffentlichen Start in diesem Jahr voraussichtlich um das 100-fache wachsen wird.

