Ethereum News +91,31%! Wirbel um Kurs Prognose – ETH ab Januar schon bei 4.400 Dollar?

Mit Ethereums jüngster Kurserholung werden auch Prognosen wieder bullish. Top-Trader Kaleo beispielsweise sieht ETH in einer Prognose ab Januar bereits bei 4.400 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um +91,31 Prozent. Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

Ethereum war unter den großkapitalisierten Top-Coins der bisherige Verlierer im Bullrun. Fast 11 Prozent musste die Smart-Contract-Plattform im letzten Monat verlorengeben, fiel sogar deutlich unter die 3.000-US-Dollar-Marke.

Aktuell tradet das Asset bei 2.350 US-Dollar – scheint sich aber bereitzumachen für eine Aufwärtsbewegung. +1,1 Prozent hat der Ethereum Kurs seit gestern zugelegt – und die eine oder andere Prognose sieht nun bereits eine mehr als bullishe Trendwende kommen.

Entsprechend positioniert sich beispielsweise Top-Krypto-Trader Kaleo: Der war letzte Woche noch besonders bearish auf Ethereum – will davon jetzt aber nichts mehr wissen.

Im Gegenteil: Er entschuldigt sich für seine pessimistische Prognose und kommt nun zu einem völlig anderen Ergebnis. Gaga oder genial? Er zeigt seinen mehr als 647.000 Followern jedenfalls einen Chart mit dem Ethereum Kurs.

Darauf zu sehen: Im weiteren Jahresverlauf bleibt Ethereum zwar bearish, schafft es nicht dauerhaft über 2.500 US-Dollar. Ab Januar beginnen die ETH-Bullen aber zu trampeln – und katapultieren den Coin der Prognose zufolge auf 4.400 US-Dollar! Der Krypto-Stratege:

I apologize – I don’t know who took over my account and posted that bs about $1400 last Friday

— K A L E O (@CryptoKaleo) September 9, 2024