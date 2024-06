Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Rollblock (RBLK) ist in den Charts bereits um 40 % gestiegen, und Experten erwarten einen Aufwärtstrend von 10.000 %, da der DeFi-Token in nur wenigen Wochen die ersten beiden Presalephasen durchlaufen hat und bereits die dritte erreicht hat.

Aspekte wie die Verbindung mit einer bereits existierenden und aktiven Casino-Plattform sowie ein einzigartiges Modell zur Umsatzbeteiligung haben ihn zu einer wichtigen Kraft in der Branche gemacht. Um zu sehen, warum Händler groß auf diese Kryptowährung setzen, werden wir auf alle Aspekte eingehen, die sie einzigartig machen, und warum sie als eine Top-DeFi-Kryptowährung zur Diversifizierung angesehen wird.

Rollblock (RBLK) und sein reichhaltiges Funktionsangebot

Rollblock (RBLK) schlägt Wellen im DeFi-Bereich, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um kritische Probleme im Online-Glücksspiel anzugehen, und hat dadurch einen Vorteil im Vergleich zu den meisten anderen Projekten in der Presalephase. Insbesondere verfügt es über ein voll funktionsfähiges und lizenziertes Casino, das sich an datenschutzbewusste Nutzer wendet, indem es die KYC-Prüfung (Know Your Customer) abschafft.

Dieser strategische Schritt erschließt eine wertvolle Nische auf dem DeFi-Markt und könnte es der Kryptowährung ermöglichen, eine breitere Nutzerbasis anzusprechen. Darüber hinaus zeichnet sich Rollblock auch dadurch aus, dass es das unveränderliche Hauptbuch der Blockchain nutzt, um dauerhafte und überprüfbare Aufzeichnungen für jede Transaktion zu garantieren. Dies macht es den Nutzern unmöglich, Wetten zu manipulieren, nachdem sie platziert wurden, was ein höheres Maß an Transparenz und Fairness fördert, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Online-Casinos.

Darüber hinaus ermöglichen die Kryptowährungstransaktionen blitzschnelle Geschwindigkeiten und eine erhebliche Reduzierung der Gebühren im Vergleich zu traditionellen Finanzsystemen. Dies kann zu schnelleren Einzahlungen, fast sofortigen Abhebungen und einer kostengünstigen Erfahrung für Online-Spieler führen. Darüber hinaus beseitigt der einfache Zugang zu Kryptowährungen geografische Barrieren. Alles, was benötigt wird, ist eine Internetverbindung, wodurch Online-Glücksspielplattformen für ein globales Publikum zugänglich werden, selbst in Regionen mit begrenzten traditionellen Bankmöglichkeiten. Dies fördert die Inklusivität und öffnet die Tür für ein breiteres Spektrum von Teilnehmern und positioniert es als eines der besten DeFi-Projekte.

Das einzigartige Modell der Umsatzbeteiligung

Rollbocks ausgeklügelte Tokenomik kann ein Win-Win-Szenario für Token-Inhaber und die Plattform als Ganzes schaffen, da bis zu 30 % der im Casino erzielten Gewinne in den Aufkauf von RBLK-Tokens auf dem freien Markt fließen.

Die Menge der gekauften Token wird dann in zwei Hälften geteilt, wobei die eine Hälfte permanent verbrannt wird, was das Gesamtangebot reduziert und die Knappheit begünstigt. Diese Knappheit wiederum hat das Potenzial, den Wert der verbleibenden Token zu erhöhen. Die andere Hälfte wird in Form von Einsatzprämien ausgeschüttet, die Anreize für ein langfristiges Engagement der Inhaber bieten, die vom Erfolg des Casinos profitieren. Es handelt sich um ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell, das Loyalität belohnt und das Token-Wachstum ankurbelt, was es zu einer Top-DeFi-Kryptowährung macht.

Auf dem Weg zu Stufe 3 des Presales und darüber hinaus

Durch die Nutzung dieser strategischen Innovationen ist Rollblock gut positioniert, um eine wichtige Kraft auf dem boomenden GambleFi-Markt zu werden, einem Sektor, der bis 2028 voraussichtlich ein kolossales Volumen von 744 Milliarden Dollar erreichen wird. Der Presaleerfolg des Projekts wird durch das Überschreiten der 700.000 $-Marke weiter bestätigt, was den Fortschritt zu Phase 4 vor dem Zeitplan beschleunigen könnte.

Jetzt, während der Phase 3 des Presales, wird ein einzelner RBLK-Token für 0,014 $ gehandelt, und bei der Markteinführung prognostizieren Analysten einen Preisanstieg von 10.000 %, insbesondere wenn es an Tier-1-Börsen notiert wird, was es zu einem der besten DeFi-Projekte zur Diversifizierung macht.

Entdecken Sie die Möglichkeiten des Rollblock (RBLK) Presale:

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2024

