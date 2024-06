Institutionelles Interesse an Memecoins steigt, DWF Labs investiert Millionen in FLOKI, diesen Memecoins wird ein sprunghafter Anstieg vorausgesagt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Jüngste Statistiken zeigen, dass das institutionelle Interesse an Memecoins zu steigen beginnt, wie der jüngste Schritt von DWF Labs, die Millionen in FLOKI investieren, beweist. Inmitten dieser Bewegung sagen Analysten voraus, dass Memecoin-Titanen wie FLOKI, Pepe und KangaMoon in den kommenden Monaten in die Höhe schnellen werden.

KangaMoon rangiert hoch unter den Memecoin-Titanen

Bemerkenswerterweise hat KangaMoon seinen Aufwärtstrend beibehalten und nähert sich einem Presaleerlös von 8 Millionen Dollar. Als Community-getriebenes Projekt spiegelt KangaMoon ein dezentralisiertes Ökosystem wider, in dem sich Spieler für ein fesselndes Spielerlebnis zusammenschließen. Die Nutzer können durch die regelmäßige Teilnahme an Spielwettbewerben und die Erfüllung einfacher sozialer Aufgaben einen großen Teil der rund 250 Millionen Token gewinnen, die als In-Game-Vorteile bereitgestellt werden.

Aufgrund dieser hoch bewerteten Funktion steigen immer mehr Investoren in das Projekt ein. Die Plattform hat über 32.000 registrierte Nutzer und 10.000 aktive Inhaber. Interessanterweise hat sich KangaMoon zu einer der besten neuen Memecoins entwickelt, da sie den Inhabern eine hohe Rendite bietet. Nach der Notierung auf CoinMarketCap und Coingecko ist KANG bis zur letzten Zählung um 400 % gestiegen.

Auch wenn das Projekt immer näher an den Start geht, bleibt noch viel Zeit, um von KANG zu profitieren, das in der Bonus-Presalephase 0,025 $ wert ist. Darüber hinaus können Händler ihr Vermögen nach dem Kauf einsetzen, um ihren Gewinn zu erhöhen.

Da Bitmart die erste Börse ist, die den Token auflistet, wenn der Presale zu Ende geht, gehört KANG zu den besten neuen Memecoins, die man mit erheblichem Gewinn kaufen kann. Es wird vorhergesagt, dass der Preis steigen wird, wenn mehr Börsen den Token auflisten, was den Anlegern möglicherweise eine Rendite von mehr als 1.000 % einbringen wird.

FLOKI-Preis erreicht ATH

Wie die meisten Memecoins, die sich während des letzten Bullenzyklus als Outperformer erwiesen haben, ist die FLOKI Münze hinter kürzlich eingeführte Token zurückgefallen, hauptsächlich PolitiFi und Veröffentlichungen mit prominenter Inspiration. Aber selbst wenn Branchentitanen wie Ethereum-Schöpfer Vitalik Buterin Bedenken über die Auswirkungen wertloser Memecoins auf Kryptowährungen äußern, liegt der Fokus immer noch hauptsächlich auf Dogecoin, Shiba Inu, Pepe und FLOKI.

In der Zwischenzeit erklärte das Krypto-Handels- und Investmentunternehmen DWF Labs am Montag, dass es Millionen der FLOKI-Coin im Wert von 12 Millionen US-Dollar gekauft habe. Das Unternehmen erklärte, dass es sein Ziel sei, das Ökosystem von FLOKI zu erweitern, das Initiativen wie die Kreditkarte, eine digitale Bank, die von FLOKI betrieben wird, und das bevorstehende Valhalla-Metaverse-Spiel umfasst. Am 5. Juni, nach der Nachricht von DWF Labs, erreichte der FLOKI-Kurs ein neues Rekordhoch von 0,0003449 $.

Pepe Handelsvolumen nimmt zu

In den letzten 30 Tagen ist der Kurs von Pepe um mehr als 67% von 0,000008537 auf 0,00001435 gestiegen, obwohl er in den letzten 7 Tagen um 3,5% gefallen ist. In der Zwischenzeit ist das 24-Stunden-Handelsvolumen von Pepe ebenfalls um 30 % auf 1,49 Mrd. $ angestiegen.

Darüber hinaus liegt die nächste Unterstützung für den Pepe-Kurs bei $0,000014, und der nächste Widerstand liegt bei $0,0000155. Bei 0,000014 $ liegt der 10-Tage-SMA und bei 0,000015 $ der 100-Tage-SMA, während sich der Kurs in einer Korrekturbewegung befindet, mit einem RSI von 35,60 und einem MACD von -0,00000018.

Kann KangaMoon FLOKI und Pepe übertreffen?

KangaMoon betritt den Memecoin-Markt mit einem bahnbrechenden Konzept, das SocialFi und GameFi kombiniert. Darüber hinaus zieht er in der Presalephase die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich und Analysten prognostizieren einen exponentiellen Preisanstieg nach der Notierung. Aufgrund seiner geringen Marktkapitalisierung ist es weniger kostspielig, den Preis des Meme Coins zu erhöhen. Die Erholung des Meme-Coin-Marktes deutet darauf hin, dass die Bullen wieder zurück sind und das Potenzial von KANG, in die Höhe zu schießen, weiter unterstützen.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2024

