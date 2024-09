Kommt hier der nÃ¤chste Neiro? Crypto All-Stars sammelt 1,3 Millionen Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Crypto All-Stars ($STARS) hat mit seinem ICO bisher mehr als 1,3 Millionen Dollar Raising Capital eingesammelt.

Das Projekt konnte bisher einen beträchtlichen Kapitalzufluss verzeichnen. Dies macht Crypto All-Stars zu einem potenziellen Kandidaten für das nächste Meme-Coin-Listing auf Binance – ähnlich wie NEIRO, das nach seinem Listing einen dramatischen Kursanstieg verzeichnete und seine Marktkapitalisierung über Nacht von 15 Millionen Dollar auf 150 Millionen Dollar steigerte.

Im Gegensatz zu NEIRO, das eher ein klassischer Meme-Coin ist, führt Crypto All-Stars einen neuen Nutzen in die Meme-Coin-Landschaft ein. Das Projekt verfügt über ein speziell für Meme-Coins entwickeltes Staking-Protokoll, das es Investoren ermöglicht, Renditen zu erzielen, anstatt ihr Vermögen nur zu halten und auf den nächsten Bullenmarkt zu warten. Es wird erwartet, dass Binance weitere Token notieren wird. Außerdem steht der Start der Crypto All-Stars Staking-Plattform kurz bevor und diese beiden Ereignisse könnten als wichtige Katalysatoren für einen lang erwarteten Aufschwung dienen, zumal der historisch schwierige September fast vorüber ist. Von diesen Entwicklungen zu profitieren ist so einfach, wie STARS zum derzeitigen ICO-Preis von 0,0014477 US-Dollar zu kaufen. Da der Vorverkauf in mehreren Phasen mit sukzessiven Preissteigerungen abläuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, einen Papiergewinn sichern.

Binance unterstützt Meme-Coins: Signale für ein starkes Q4

Börsennotierungen können den Kurs neuer Kryptowährungen erheblich beeinflussen. Wie bereits erwähnt, wurde NEIRO über Nacht zu einer Sensation. An diesem Coin konnte man die unmittelbaren Auswirkungen eines Listings bei Binance innerhalb von 24 Stunden beobachten. Von einem Handelswert von 0,00003653 US-Dollar am Montag stieg NEIRO auf 0,0004177 US-Dollar, was einem Wertzuwachs von etwa 1043 Prozent entspricht.

Binance hat auch Turbo (TURBO) und Baby Doge Coin (BabyDoge) zum Spotmarkt hinzugefügt. Darüber hinaus wird Binance Futures USDⓈ-Margined NEIRO – eine NEIRO-Variante, die von einem anderen Team verwaltet wird – zusammen mit Baby Doge Coin (1MBABYDOGE), Catizen (CATI) und Hamster Kombat (HMSTR) notiert. BABYDOGE verzeichnete innerhalb von 24 Stunden einen Anstieg des Handelsvolumens um 2.534%, was zu einem Kursanstieg von 77,8% führte. TURBO verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg des Handelsvolumens um 300 Prozent und einen Kurssprung von 22,37 Prozent.

Insgesamt stieg das Handelsvolumen der Meme-Coins um 43 Prozent und die Marktkapitalisierung um 0,33 Prozent, so dass der Gesamtwert am Dienstag bei 37,59 Milliarden US-Dollar lag. Der Markt begrüßt diese Zuwächse und erwartet einen weiteren Aufschwung im Oktober und November. Die Auswirkungen des Binance-Listings auf die Token-Preise sind unmittelbar und signifikant und beeinflussen nicht nur einzelne Token, sondern den gesamten Sektor. Obwohl das Listing einer Micro-Cap-Version von NEIRO einige Reaktionen in der Community hervorgerufen hat, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass weitere Meme-Coin-Listings in der Pipeline sind. Wenn dem so ist, könnten die Crypto All-Stars die nächsten sein?

Warum Crypto All-Stars ein guter Kandidat für ein Binance-Listing ist

Crypto All-Stars haucht der Meme-Coin-Branche mit der Einführung von MemeVault, der ersten einheitlichen Staking-Plattform der Branche, neues Leben ein. MemeVault ermöglicht es Inhabern, eine Vielzahl von Token zu staken, darunter auch den kürzlich auf Binance gelisteten TURBO. Das Staking anderer Top-Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ist ebenfalls möglich. Eventuell wird auch NEIRO hinzukommen. Wenn Token in MemeVault gesperrt werden, erhalten die Investoren eine Belohnung in Form des projekteigenen Token STARS. Der Wert des STARS ergibt sich aus seiner Funktion als Belohnungsmultiplikator, der die Rendite abhängig von der Menge der gehaltenen Token erhöhen kann.

Darüber hinaus verfügt der STARS über einen separaten Staking-Pool, der derzeit eine jährliche prozentuale Rendite von 1.140 Prozent (APY) bietet. Investoren haben diese Gelegenheit bereits genutzt, und bis heute wurden 645 Millionen STARS gesperrt. Mit all diesen Faktoren ist es klar, dass Crypto All-Stars mit den jüngsten Meme Coin Listings von Binance übereinstimmt und auch zu einem neuen Bullenlauf im 4. Quartal 2024 beitragen könnte.

Jetzt STARS zum günstigen Presale Preis kaufen

Wenn Crypto All-Stars nach dem Vorverkauf auf Binance gelistet wird, könnte der Preis im Vergleich zum potenziellen zukünftigen Wert ein Schnäppchen sein – daher könnte jetzt der beste Zeitpunkt für neue Investoren sein, um einzusteigen. Das Projekt braucht frühe Unterstützer, um MemeVault zum Laufen zu bringen.

Das nächste Finanzierungsziel liegt bei 1,5 Millionen Dollar und könnte in den nächsten Tagen erreicht werden. Mit dem richtigen Schwung sind sogar 2 Millionen Dollar möglich. Tatsächlich haben sich bereits Wale beteiligt, die erst letzte Woche STARS im Wert von 50.000 Dollar gekauft haben. Wenn Sie noch keine STARS-Token gekauft haben, verbinden Sie Ihr Wallet mit der Website des Projekts. Sie können ETH, USDT oder BNB gegen STARS tauschen und sogar Meme-Coins wie FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE verwenden. Sichere Kreditkartenzahlungen sind über ein einfach zu bedienendes Widget ebenfalls möglich. Coinsult und SolidProof haben den Smart Contract von Crypto All-Stars getestet und keine größeren Probleme mit dem Code gefunden. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie der Crypto All-Stars Community auf Telegram oder X beitreten.

Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

