Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Donald Trump will mit seiner Kryptowährung „World Liberty Financial“ die Finanzwelt revolutionieren. 8 Milliarden Dollar Kapitalzuflüsse sollen bereits im ersten Monat möglich sein. Manche Prognose spekuliert bereits auf den nächsten 100x – doch Kritiker befürchten einen Abzock-Coin samt folgender Wahlschlappe für den US-Präsidentschaftskandidaten. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Hat Krypto noch eine Zukunft?

Er gilt als einer der kontroversesten Politiker unserer Zeit – und legt jetzt noch einen obendrauf! US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgt aktuell mit irren Krypto-Plänen auf Aufsehen: Der 78-Jährige bringt eine eigene Digitalwährung auf den Markt!

Die heißt ganz bescheiden „World Liberty Financial“ und soll nichts weniger erreichen als „das Konzept der dezentralen Finanzen“ weltweit zu verbreiten. DeFi á la Trump also.

Bedeutet konkret: Es gibt natürlich einen Token – WLFI – und der kann sowohl gekauft als auch verkauft werden. Auch eine zugehörige Plattform soll es geben – und dort wird der WLFI-Coin als Governance-Token genutzt. Eigentümer erhalten also ein Stimmrecht bei Entscheidungen bezüglich der Projektentwicklung.

63 Prozent dieser WLFI-Coins sind für die Öffentlichkeit bestimmt, 17 Prozent für Benutzerbelohnungen, 20 Prozent Lohn für Entwickler. Kein Presale, keine Investorenallokation. Hier geht’s zum offiziellen Telegram-Kanal des Projekts.

World Liberty Financial token official distribution: 63% will be sold to public

17% for rewards

20% for founders No presale or investor allocation. Token is for governance. Non-transferable. Reg D / Reg S structure for a future token sale. Accredited US investors only. 😳 — Wayne Vaughan (@WayneVaughan) September 17, 2024

Trump in blumigen Worten über World Liberty Financial:

„Wir nehmen die Zukunft mit Krypto in Angriff und lassen die langsamen und veralteten Großbanken hinter uns.“

Kommt hier ein weiteres sinnloses Krypto-Projekt, das außer einigen großen Namen nichts vorweisen kann? Oder plant Trump tatsächlich mehr als nur ein fulminantes Groschengrab zu entwickeln, das hauptsächlich seine Familie bereichert? Schließlich sind bei World Liberty Financial auch seine Söhne Donald Junior und Eric an Bord.

Das Projekt weist unlautere Absichten verständlicherweise weit von sich: Man arbeite mit Top-DeFi-Projekt Aave (AAVE) zusammen, wolle eine Plattform erschaffen, „die neue Standards setzt und den gesamten DeFi-Bereich vorwärts treibt“.

[3/7] Let’s be clear: we’re not just another hostile fork of @aave. History shows those don’t work. We’re working with Aave, collaborating to create a platform that sets new standards and pushes all of DeFi forward. This is a partnership to build something truly transformative.… — WLFI (@worldlibertyfi) September 4, 2024

Die Mission sei „kristallklar“:

„Wir machen Krypto und Amerika großartig, indem wir die Massenakzeptanz von Stablecoins und dezentralem Finanzwesen fördern. Wir glauben, dass DeFi die Zukunft ist, und wir setzen uns dafür ein, es für alle zugänglich und sicher zu machen. 🌍💪“

[4/7] Our mission is crystal clear: Make crypto and America great by driving the mass adoption of stablecoins and decentralized finance. We believe that DeFi is the future, and we’re committed to making it accessible and secure for everyone. 🌍💪 — WLFI (@worldlibertyfi) September 4, 2024

Donald Trump Coin World Liberty Financial: der nächste 100x?

Kommt hier womöglich der nächste 100x Coin – also eine Kryptowährung, bei der der Preis um den Faktor 100 explodiert? Der pseudonyme Krypto-Stratege und WLFI-Berater „Cryptogle“ jedenfalls sorgt im Interview mit Krypto-Journalistin Laura Shin für Aufsehen: Er sagt bei World Liberty Financial Kapitalzuflüsse in Höhe von sage und schreibe 8 Milliarden Dollar im ersten Monat voraus!

Der pseudonyme Krypto-Experte kommentiert: Es wäre „eine seltsame Sache“, wenn World Liberty Financial „am Ende weniger als Shiba Inu“ wert wäre. Shiba Inu Coin (SHIB), einer der wertvollsten Memecoins der Welt, ist aktuell acht Milliarden Dollar wert. Doch der Analyst bleibt dabei, bekräftigt:

„Ja, wenn die Leute Zeit hatten, ihr Geld von der Bank zu holen und es in Coinbase zu stecken und es auf die Blockchain zu schicken – ich denke, dass die ersten Zuflüsse signifikant sein werden.“

💸💸💸 $8 billion in the first month? @cryptogle, an advisor to the Trump-backed DeFi app World Liberty Financial, projects it will attract major inflows. 👀 🎧 Listen now: https://t.co/eX1QMQ1T6r pic.twitter.com/CnkFeS299d — Laura Shin (@laurashin) September 17, 2024

Es bleibt aber abzuwarten, ob hier wirklich ein goldenes Krypto-Kalb oder der nächste Rohrkrepierer ins Haus steht. Fest steht: Schon jetzt befindet sich das Projekt massiv unter Beschuss. Selbst Trump-Anhänger halten den Schritt für verrückt: Im Fall eines Hacks oder Rug Pulls könnte die Kryptowährung zahlreiche Wähler vergraulen – und erneut ein schlechtes Licht auf die Branche werfen. Trump hat durch WLFI nicht wirklich viel zu gewinnen – aber alles zu verlieren.

Trump’s World Liberty Financial stupidity might cost him the election. He should have focused on the debate and prep. Sad to see honestly. This is neither MAGA nor Bitcoin spirit. pic.twitter.com/tDaXD1tm0v — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) September 12, 2024

Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.