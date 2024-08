Krypto Crash: Rezessionsängste führen zu Korrektur bei Bitcoin, Ethereum und Co.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Lange Zeit hat man davon gesprochen, dass die Rallye am Aktienmarkt gefährlich ist, da die Wirtschaftslage angespannt ist und Aktionäre diesen Umstand scheinbar ignoriert haben. In der aktuellen Berichtssaison lässt sich das auch nicht mehr wegignorieren, sodass Anleger nun vor einem bösen Erwachen stehen, welches zu einem Crash an den Börsen führt. Dieser breitet sich auch auf den Kryptomarkt aus. Enttäuschende Quartalszahlen, Inflation, Arbeitslosigkeit. Die Euphorie hat einen Dämpfer verpasst bekommen. Bedeutet das auch das Ende der Krypto-Rallye?

Größter Crash seit Covid-19

Wer heute sein Aktiendepot checkt, dürfte keine Freude haben. Vor allem nicht, wenn man zum Beispiel Intel-Aktien gehalten hat. Intel ist seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen heute um 30 % eingebrochen. Auch andere Tech-Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und und Co. stehen heute stark unter Druck. 2,9 Billionen Dollar Marktkapitalisierung sind innerhalb kürzester Zeit verpufft. Dabei soll es sich um den größten Crash seit den Sorgen rund um Covid-19 im März 2020 handeln.

JUST IN: Over $2.9 trillion has been wiped out from major indices and stocks this morning due to growing fears of a global recession. This is the worst day for stocks since March 16, 2020, during the COVID-19 pandemic fears. pic.twitter.com/qIPu7xiz5X — Jacob King (@JacobKinge) August 2, 2024

Der Kryptomarkt hat immer schon stark mit Tech-Aktien korreliert und leidet heute genauso. Bitcoin fällt immer wieder unter die 63.000 Dollar Marke, Ethereum droht unter 3.000 Dollar zu fallen und auch sonst sieht man in den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung überwiegend rote Zahlen.

Bleibt die Krypto-Rallye aus?

Seit dem Jahreswechsel sprechen Analysten davon, dass der Bitcoin-Kurs heuer auf 100.000 Dollar steigen wird. Bisher hat jedes Bitcoin Halving zu einer anschließenden Rallye geführt. Diesmal geht es seit dem Halving, welches im April durchgeführt wurde, aber bergab und eine Erholung scheint noch nicht in Sicht zu sein. Zwar war die Einführung der Spot Bitcoin ETFs ein wichtiges Ereignis, das Bitcoin zu einem neuen Allzeithoch verholfen hat, wenn Anleger ihr Kapital abziehen, helfen aber auch die Fonds nichts. Bisher ist der Bitcoin-Kurs zweimal an der Unterstützungslinie von 62.200 Dollar abgefangen worden. Wie lange das noch so bleibt, ist fraglich.

For the second day in a row, #Bitcoin bounces off of the $62.2K level 👀 pic.twitter.com/mJVp09VGPB — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) August 2, 2024

Ein Teil des Hypes um Bitcoin war auch auf der Idee aufgebaut, dass Donald Trump die Wahl im November gewinnen wird. Seit Joe Biden seine Kandidatur aber zurückgezogen hat, ist der Wahlsieg für Trump nicht mehr ganz so sicher. Berichten zufolge sind Kamala Harris’ Chancen auf den Wahlsieg mit 45 % auf einen neuen Höchststand geklettert, obwohl sie ihren Wahlkampf erst beginnt.

JUST IN: VP Kamala Harris' odds to win the 2024 election have hit an all-time high on Polymarket. According to Polymarket, Harris currently has a 45% chance of winning the election compared to Trump at 54%. Here is where things get interesting: The prediction platform has Trump… pic.twitter.com/dE2BHTZfOC — Collin Rugg (@CollinRugg) August 2, 2024

Verzögerter Bullrun wahrscheinlicher

Auch wenn sich das Blatt nun gewendet hat und die Stimmung der Anleger nicht mehr so bullish ist wie noch vor wenigen Wochen, ist es unwahrscheinlich, dass der große Bullrun am Kryptomarkt nun ganz ausbleibt. Dass sich die Korrektur noch weiter fortsetzt, ist nicht auszuschließen, auch ein Bitcoin-Kurs unter 60.000 Dollar ist nochmal denkbar.

Früher oder später dürften die bullishen Entwicklungen dann aber doch Früchte tragen. Die Spot Bitcoin ETFs bringen institutionelle Anleger auf die Bildfläche, die Milliarden von Dollar in den Markt spülen könnten, die Fed stellt Zinssenkungen in Aussicht und durch das Halving wurde die Ausgaberate neuer Coins halbiert, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage auch zu steigenden Kursen führt. Sollte es tatsächlich zum Bullrun kommen, bei dem der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigt, würden wohl auch die meisten Altcoins davon profitieren, wobei derzeit vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) extrem gefragt ist.

Fast 7 Millionen Dollar! Pepe Unchained weiterhin bullish

Wer sich mit Kryptowährungen befasst, ist heuer auch nicht an Meme Coins wie PEPE vorbeigekommen, die sich in diesem Jahr größter Beliebtheit erfreuen. Die Coins erreichen inzwischen immer öfter Bewertungen in Milliardenhöhe und mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt der erste Meme Coin auf den Markt, der über eine eigene Layer 2 für Ethereum verfügt und deshalb enormes Potenzial hat. Auf der Blockchain von PEPU werden Transaktionen 100 x schneller als auf Ethereum und auch deutlich günstiger durchgeführt. Ein Konzept, das Anleger begeistert.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase steuert der neue Coin auf die 7 Millionen Dollar Marke zu. Setzt sich die Blockchain von PEPU durch, könnten auch andere Entwickler ihre Projekte hier launchen, sodass sich schon bald ein ganzes Ökosystem um Pepe Unchained entwickeln könnte, sodass $PEPU das Potenzial hat, einer der wichtigsten Meme Coins in diesem Jahr zu werden.

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2024

