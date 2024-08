Base Chain wächst um 56 % und Base Dawgz sammelt 2,8 Millionen Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Base Dawgz ($DAWGZ) startet den August mit einem Paukenschlag. Dem neuen Meme-Coin Projekt ist es gelungen, über 2,8 Millionen Dollar an Raising Capital einzusammeln. Die Heimatchain Base konnte ein Wachstum von 56 % verzeichnen. Der neue Meme-Coin mit dem Wingsuit-Shiba-Inu-Thema erlebt einen Höhenflug und profitiert vom erneuten Wachstum der Base. Der native Token $DAWGZ kann im Moment für 0,007061 US-Dollar gekauft werden. Dieser Preis wird jedoch nicht lange Bestand haben, da das Projekt in weniger als vier Tagen in die nächste Phase eintritt und der PreSale-Preis wieder steigen wird. Tatsächlich ist der Wert eines $DAWGZ seit Beginn des PreSale um 60,5 % gestiegen. Aber das ist erst der Anfang. Der Preis von $DAWGZ könnte in die Höhe schnellen, sobald es an einer größeren Börse gehandelt wird. Für diejenigen, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, heißt es jetzt oder nie. Also beeilen Sie sich und schnappen Sie sich den $DAWGZ und positionieren Sie sich vor dem breiten Krypto-Investorenpublikum.

Base hat eine Glückssträhne und Base Dawgz profitiert davon

Die auf Ethereum basierende Layer-2-Chain hat in letzter Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Allein im letzten Monat ist die Zahl der Base-Accounts auf 25 Millionen gestiegen und die kumulierten Transaktionen sind mit derzeit 492 Millionen nur noch einen Hauch von der 500-Millionen-Marke entfernt.

Für eine Chain, die erst etwas mehr als ein Jahr alt ist, hat sich Base laut den Daten von Coinranking zur zweitgrößten Layer 2-Kette in Bezug auf den Gesamtwert der abgeschlossenen Transaktionen (TVL) entwickelt. Tatsächlich hat Base im Juli sogar Ethereum beim TVL-Wachstum überholt, mit einem Plus von 10 % im Vergleich zu Ethereum, dessen TVL um 1,1 % zurückging.

Base Mainnet stats – Base Mainnet network insights | Blockscout

Was bedeutet das nun für Base Dawgz? Eigentlich eine ganze Menge. Base muss noch die riesige Nutzerbasis von 98 Millionen Coinbase Nutzern anzapfen. Wenn das gelingt, könnte das einen massiven Liquiditätsschub für die Assets auf der Kette bedeuten – einschließlich $DAWGZ. Jetzt wird es spannend: Base könnte die ultimative Meme-Coin-Domain werden und Solana die Krone stehlen. Als aufstrebende Meme-Coin-Domain hat Base Brett ($BRETT) mit einem atemberaubenden Wachstum von 140.000 % seit Februar in die Stratosphäre der Meme-Coins katapultiert. Jetzt ist Base Dawgz ($DAWGZ) dabei, in diese großen Pfotenabdrücke zu treten und sich möglicherweise in eine milliardenschwere Meme-Coin-Sensation zu verwandeln. Stellen Sie sich vor, dass $DAWGZ das gleiche epische Wachstum wie Brett erreicht; das würde eine Investition von 1.000 US-Dollar zu der überwältigenden Summe von 1,4 Millionen US-Dollar machen.

Base Dawgz-Anlagethese: 100-faches Gewinnpotenzial und 974% jährliche Rendite (APY)

Zu glauben, dass es bei Base Dawgz nur um Base geht, wäre ein Fehler. Die Essenz von Base Dawgz ist der Nervenkitzel des Abenteuers – daher das “Base” für Base Jumping. Base Dawgz springt nicht nur mit dem Fallschirm ab und landet auf dem Territorium von Base, sondern auch auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC, dank der Wormhole- und Portal Bridge-Technologie, die ihm diese Multichain-Funktionalität verleiht. Dadurch kann $DAWGZ die Stärken jeder Blockchain nutzen. So kann Base Dawgz beispielsweise die Sicherheit von Ethereum nutzen und gleichzeitig von den schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten von Base oder Solana profitieren.

Dies eröffnet Base Dawgz grenzenlose Möglichkeiten, die sowohl Investoren als auch Entwicklern zugutekommen, das Projekt sicherer und interoperabler machen und so seine Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

Kein Wunder, dass der Vorverkauf bisher ein Erfolg war, wie der beliebte YouTuber ClayBro bestätigt, der den Vorverkauf von Base Dawgz seit einiger Zeit aufmerksam verfolgt. Andere Experten haben ihn bereits als den nächsten 100x Meme-Coin bezeichnet.

Darüber hinaus wurde der Großteil der im Vorverkauf gekauften Token in das Staking investiert, da die Investoren von den massiven Belohnungen profitieren, die Base Dawgz für frühe Unterstützer vorsieht. Bei einem APY von 974 % können die Nutzer ihre neu gekauften Token in weniger als zwei Monaten verdoppeln und sich auf astronomische Gewinne freuen, da Base Dawgz auf jeden Fall in diese Richtung geht.

Base Dawgz wächst mit seiner Community

Bevor Base Dawgz vom Base Jumping zur Mondlandung übergehen kann, braucht das Projekt viel Liebe und Engagement der Community. Base Dawgz weiß, dass die Community das Erfolgsgeheimnis der Meme-Coins ist und rollt deshalb den roten Teppich für seine Fans aus. Bei dem Projekt geht es nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen – und das zeigen sie mit ihren “Be Social for Airdrop”-Belohnungen.

We’re dedicated to enhancing the Base Dawgz experience for our amazing community. While it won’t happen overnight, we’re making thoughtful decisions to ensure the best outcomes for $DAWGZ. Thank you for your patience and support as we continue to grow together! pic.twitter.com/VeX7hzdcph — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 2, 2024

Die Nutzer können Memes und andere Inhalte über Base Dawgz erstellen und teilen, um Punkte zu sammeln, die nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ eingetauscht werden können. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Community nicht nur am Rande, sondern im Mittelpunkt steht, wenn Base Dawgz zum Mond fliegt. Aber das ist noch nicht alles – Base Dawgz hat ein “Refer and Earn”-Programm ins Leben gerufen, das aktive Community-Mitglieder belohnt und als hervorragende Botschafter des Projekts auszeichnet.

Wie man am Vorverkauf teilnimmt

Nicht verpassen. Wenn du deine $DAWGZ noch nicht hast, hol sie dir jetzt, solange es noch geht. Gehe zur Base Dawgz Webseite, verbinde dein Wallet und kaufe $DAWGZ mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX. Die gekauften Token können auch auf der Staking-Seite verwendet werden, um ein passives Einkommen zu erzielen. Um sicherzustellen, dass der Code fehlerfrei ist, wurde der Base Dawgz Smart Contract von Solid Proof vollständig verifiziert. Schnallen dir deinen Wingsuit an und machen dich bereit für eine Landung auf dem Mond mit $DAWGZ.

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2024

