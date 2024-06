Krypto News: +Geheimtipp! Top-Trader verrät: Das sind die 4 besten Altcoins zum jetzt Kaufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es braut sich etwas zusammen auf den Krypto-Märkten! Nach dem „historisch einzigartigen“ Ausbruch bei Bitcoin machen sich nun auch viele Altcoins für bullishe Kursverläufe bereit. Ein Top-Trader verrät derweil seine vier Altcoin-Favoriten – die besten Altcoins zum jetzt Kaufen. Was sollten Anleger wissen?

Welche Altcoins jetzt noch kaufen?

Er ist einer der bekanntesten Krypto-Experten der Branche, sorgt regelmäßig mit präzisen Prognosen und Beobachtungen für Aufsehen. Jetzt verrät der pseudonyme Analyst HORSE („@TheFlowHorse“) seinen mehr als 212.000 Followern auf X (ehemals Twitter), welche vier Kryptowährungen seiner Einschätzung nach in den nächsten sechs Monaten mit einer starken Performance punkten werden!

Seine vier liebsten und besten Altcoins bestehen dabei aus einem Layer-1-Coin á la Bitcoin, Cardano oder Solana, Memecoins und anderen Altcoins. Doch um welche handelt es sich, welche Altcoins sind die besten zum jetzt Kaufen? TheFlowHorse verrät:

„ETH, Pepe, Trump, Ondo.“

ETH, Pepe, Trump, Ondo. Don't want a fifth, just throw it in the king. 6 months max timeframe. https://t.co/Y96YrjvqFS — HORSE (@TheFlowHorse) June 3, 2024

Seine vier besten Kryptowährungen sind also Smart-Contract-Platzhirsch Ethereum (ETH), Memecoin Pepe Coin (PEPE), Meme-Coin MAGA Coin (TRUMP) und Ondo (ONDO), der native Token der gleichnamigen institutionellen „Finanzinfrastrukturplattform“. Eine fünfte Kryptowährung wolle er nicht, an dieser Stelle sei unverrückbar „der König“, also Bitcoin. BTC könne er ganz komfortabel „für immer“ halten, Ethereum womöglich auch, so TheFlowHorse.

BTC I can hold a spot stack comfortably forever, maybe ETH too. Hanging on to alts is always historically a losing strategy. — HORSE (@TheFlowHorse) June 3, 2024

Könnte sich der Einstieg lohnen? Werfen wir einen Blick auf die Kurse der Coins:

Ethereum (ETH) hat innerhalb der letzten 24 Stunden -1,49% verloren, tradet infolge bei 3.761 Dollar. Prognosen halten durch die kommenden Ethereum ETFs eine Bewegung auf 8.000 Dollar und mehr für möglich.

Pepe Coin (PEPE) trifft es gegenwärtig schwer: -7,01% musste der Top-Memecoin seit gestern einbüßen, notiert dadurch bei gegenwärtig nur noch 0,00001415 Dollar. Wer bei PEPE mit steigenden Kursen rechnet, könnte hier eine attraktive Einstiegsgelegenheit finden.

MAGA Coin (TRUMP) setzt auf die Popularität des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, könnte folglich gegen Jahresende enormes Momentum erfahren, wenn in den USA der Wahlkampf an Fahrt gewinnt. Momentan sieht sich MAGA unter Druck, fällt auf Tagesbasis -4,79%. Wer investieren möchte, bekommt TRUMP Coin aktuell für 13,30 Dollar.

Ondo Coin (ONDO) konnte innerhalb der letzten 24 Stunden zunächst einige Widerstände überwinden, sieht sich nun aber einer Korrektur gegenüber: Nach einem Minus von 3,11% tradet ONDO bei 1,40 Dollar.

Wichtig hierbei: Wie viele andere hochkarätige Krypto-Trader setzt TheFlowHorse für den kommenden Bull-Run auf Memecoins. Sowohl PEPE als auch TRUMP Sind Meme-Coins. Wie der populäre Krypto-Stratege Kaleo ebenfalls kommentiert, dreht sich gegenwärtig alles um Memecoins:

„Lang leben die Memes.“

Here’s a reminder: Dogecoin started sending right after GameStop hit its peak in early 2021. If this morning’s GME move leads to new highs, DOGE szn might actually be around the corner. Long live the memes. https://t.co/NyXjeuYYLN — K A L E O (@CryptoKaleo) June 3, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Viele profitable Trader setzen dabei nicht auf bereits bekannte, großgewordene Memecoins, sondern auf sogenannte Presale-Coins. Damit gemeint sind Kryptowährungen, die noch nicht im freien Handel erhältlich sind, sondern exklusiv beispielsweise über die Homepage der Entwickler erworben werden können.

Ein solcher Presale hat zwei wesentliche Vorteile: 1.: Du kannst den Coin zu einem festgelegten Preis kaufen, bist folglich erstmal nicht vom Kursverlauf abhängig. Und 2.: Presale-Kryptowährungen sind im Gegensatz zu etablierten Memecoins wie Dogecoin, Pepe Coin, Floki oder Shiba Inu Coin nicht bereits um zigtausende Prozent explodiert – sie haben sämtliche potenziellen Kurs-Explosionen noch vor sich!

Nennenswertes Beispiel: PlayDoge (PLAY). Hier soll nicht nur ein schlichter Memecoin kommen: Das Projekt nimmt vielmehr den bekanntesten und wertvollsten Memecoin der Welt – Dogecoin (DOGE) – und macht daraus kurzerhand ein virtuelles Haustier-Spiel á la Tamagotchi!

Man erwirbt also nicht nur einen toten Token, sondern investiert in ein vielversprechendes Web3-Gaming-Projekt, das dich per „Play to Earn“ auch noch fürs Spielen belohnt! Sollte man einsteigen? Krypto-Analysten sind in Prognosen bereits voll des Lobes für PlayDoge (PLAY) – Altcoin-Experte Jacob Bury beispielsweise hält ein potenzielles 100x für möglich (1.000 investierte Dollar -> 100.000 Dollar):

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2024

