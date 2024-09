Krypto News: Irre Analyse! Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto – in Wirklichkeit die CIA?

Wurde Bitcoin in Wirklichkeit von der CIA erfunden, dem umstrittenen amerikanischen Geheimdienst? Eine irre These geistert durch das Internet. Was steckt dahinter?

Es ist eines der größten Rätsel der Krypto-Industrie, ungelöst und hochbrisant: Wer hat Bitcoin erfunden? Wer ist die Person oder die Gruppe hinter der Kryptowährung Nummer 1? Der zehntwertvollste Vermögenswert der Welt steckt voller Mysterien und Geheimnisse – und das wohl umstrittenste ist das seines Schöpfers. In Budapest hat man sogar eine Statue für ihn aufgestellt – mit einem Spiegel als Gesicht.

Satoshi statue unveiled today in Budapest. Love how it is reflective, underlining how we all play a role in Bitcoin.

May it inspire all those fighting against authoritarianism worldwide, including dissidents and journalists being persecuted by Viktor Orbán in Hungary. pic.twitter.com/kEOaDt4ahi

— Alex Gladstein 🌋 ⚡ (@gladstein) September 16, 2021