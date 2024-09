Kartellverdacht gegen Nvidia: So reagiert das NEAR Protocol auf die US-Anfrage

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Erst im vergangenen Juli durchsuchten französische Behörden unangemeldet die Geschäftsräume des Tech-Giganten Nvidia. Damals lautete der Vorwurf, dass der Tech-Gigant gerade im KI-Bereich zahlreiche Wettbewerbsverstöße begangen habe. Gestern machte das Department of Justice (DOJ) – also das Justizministerium der USA – den nächsten Schritt und begann mit einer kartellrechtlichen Untersuchung gegen den Chiphersteller, indem es das Unternehmen zu einer Auskunft verpflichtete.

Als größter KI-Token am Markt reagierte das NEAR Protocol besonders stark auf diese Nachrichten und setzte damit den Wochentrend fort, der eine starke Korrektur seit einigen Tagen beinhaltet. Wir verraten, wie es mit dem NEAR-Token weitergehen könnte.

KI-Coins stark betroffen: Nvidia-Kursverlust überträgt sich auf Krypto-Markt

In den letzten Tagen musste die Nvidia-Aktie einen Verlust von 10,74 Prozent hinnehmen und reagierte damit äußerst negativ auf die aktuellen Nachrichten. Als einer der größten Hersteller der Chips, die in der KI-Forschung eingesetzt werden, hat diese Veränderung auch einen starken Einfluss auf die KI-Krypto-Projekte wie das NEAR Protocol. Der gesamte KI-Krypto-Sektor musste nach den Neuigkeiten zum Kartellverdacht von Nvidia einen Verlust von über 6 Prozent hinnehmen.

Am stärksten betroffen zeigte sich der NEAR-Token, der in der letzten Woche satte 13,61 Prozent an Wert verloren hat. Damit war die Nvidia-Nachricht nur ein weiterer Grund dafür, dass sich aktuell mehr und mehr Anleger zurückziehen und stattdessen in andere Projekte investieren.

Allerdings ist NEAR Protocol bei weitem nicht die einzige KI-Kryptowährung, die aktuell starke Verluste verzeichnen muss: In den letzten sieben Tagen fiel der Preis des RENDER-Tokens um 13,22 Prozent, Bittensor (TAO) verlor sogar 16,14 Prozent und der große FET-Token musste 7,44 Prozent an Verlusten hinnehmen.

Diese mitunter starken Verluste waren auch merklich davon beeinflusst, dass Nvidia Ende August die neuen Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Obwohl diese nicht ganz so schlecht wie von einigen Technik-Experten erwartet ausgefallen waren, musste das Unternehmen doch einen negativen Trend preisgeben. Hinzu kommt die Tatsache, dass die gesamte Krypto-Branche in einem Bärenmarkt liegt und kaum Zuflüsse verzeichnen kann. Es ist also unwahrscheinlich, dass sich die KI-Token-Branche in den kommenden Tagen schnell von den Verlusten erholen wird.

Was bringt die nahe Zukunft für das NEAR Protocol?

Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,2 Milliarden US-Dollar ist der NEAR-Token derzeit der mit Abstand stärkste KI-Coin am Krypto-Markt und gilt damit als wichtiger Indikator für die gesamte KI-Sparte. Obwohl es nach den schlechten Nachrichten von gestern in den letzten Stunden einen leichten Aufwind gegeben hat, schwächelt die Kryptowährung allerdings weiterhin – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Trotzdem sollten Anleger die kommenden Wochen genau im Blick behalten, denn viele Finanzexperten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve schon bald eine Senkung des US-Leitzinses bekannt geben wird. So treffen sich die führenden Köpfe der Fed bereits am 17. und 18. September und könnten dann das bei aktuell 5,5 Prozent liegende Zinsniveau um einige Punkte senken. Je stärker diese Senkung ausfällt, desto positiver könnte der Einfluss auf die Tech-Branche und auf die Kryptowährungen sein.

Außerdem weist der Krypto-Experte “PHOENIX” darauf hin, dass das NEAR Protocol im vergangenen Monat in der Statistik mit den meisten aktiven Blockchain-Adressen auf dem zweiten Platz landete. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass gerade der NEAR-Token auch weiterhin ein enormes Potenzial bietet.

Sollte also Bitcoin und die gesamte Krypto-Welt vom aktuellen Bärenmarkt zu einem bullishen Sentiment wechseln, dann könnte die gesamte KI-Krypto-Branche und vor allem der NEAR-Coin besonders stark davon profitieren. Denn mit einem aktuellen Preis von 3,81 US-Dollar liegt das Projekt weit vom bisherigen Allzeithoch entfernt, das Anfang 2022 bei über 20 US-Dollar lag. Genügend Potenzial für eine Kursexplosion ist also vorhanden.

Zuletzt aktualisiert am 5. September 2024

