Krypto News: „Niemand mag Ethereum“! ETH in der Krise? Prognose: Verliert Ether im Bullrun gegen SOL?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Ethereum (ETH) wirkt kurzfristig zwar bullish. Ein renommierter Krypto-Analyst betont in einer Prognose allerdings die Gefahren der übermächtigen Konkurrenz. Insbesondere Solana holt demnach rasant auf – und könnte ETH gefährlich werden. Anleger sind unentschlossen: Ethereum oder Solana – wer wird das Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen?

Was ist aktuell am Kryptomarkt los?

Sicher, an der Spitze weht grundsätzlich ein kälterer Wind – aber Ethereum (ETH), die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, scheint seit geraumer Zeit mit Eiswasser zu duschen. Seit dem Verlust der 3.000-Dollar-Marke ist bei Ethereum der Wurm drin, die Stimmung im Keller – viele Anleger verlieren das Vertrauen und steigen aus.

Hinzu kommt: Auch Gründer und Multi-Millionär Vitalik Buterin scheint die Lust an dem Projekt verloren zu haben – und unterstreicht das auf der „Token 2049“-Krypto-Konferenz in Singapur zusätzlich mit einer merkwürdigen Gesangseinlage:

Flew to Singapore to hear the latest ETH updates from Vitalik and he’s just singing on stage in front of everyone… 😭😭😭 pic.twitter.com/HLzxDKFH6p — MoonPay 🟣 (@moonpay) September 18, 2024

Das seltsame Verhalten des Krypto-VIPS stößt in der Community weitgehend auf Unverständnis.

„ETH Halter, die Vitalik beim Singen zusehen und wissen, es ist alles vorbei“

ETH holders watching Vitalik sing and knowing its all over: pic.twitter.com/DsjBwWe6lA — Mando (@rektmando) September 18, 2024

Top-Analyst Byzantine General kommentiert:

„Okay, bringen wir es einfach hinter uns und schicken alles auf Null.“

Oh Vitalik actually started singing. Alright let’s just get it over with then, send it all to zero. https://t.co/McQZDAF3fv — Byzantine General (@ByzGeneral) September 18, 2024

Die schwächelnden Ethereum ETFs und das abnehmende Trading-Volumen – allzu deutliche Warnsignale? Oder lediglich eine Flaute innerhalb der Akkumulationsphase? Dessen hat sich Top-Krypto-Analyst Matt Hougan in einer neuen Ethereum Prognose angenommen. Schlussendlich sogar mit einem positiven Fazit. Hougan:

„Niemand mag Ethereum im Moment.“

Auch die Stimmung unter Anlegern sei im Keller. Gründe für die Krise gäbe es reichlich – neben den schwächelnden Ethereum ETFs sieht Hougan insbesondere die immer stärker werdende Konkurrenz als Achillesferse der Smart-Contract-Plattform:

„Ethereum wird zunehmend von neueren Blockchains herausgefordert, die einen höheren Durchsatz und niedrigere Kosten bieten.“

Solana (SOL) sei das führende Beispiel – aber auch andere, ganz neue Coins hätten zuletzt das Licht der Welt erblickt. Ein bestimmtes Narrativ arbeitet demnach gegen Ethereum, so Hougan:

„In Krypto-Kreisen ist es einigermaßen cool, optimistisch gegenüber Solana und anderen neuen Blockchains und negativ gegenüber Ethereum zu sein, weil es eine ältere, teurere Technologie ist.“

Dennoch relativiert Hougan, ergänzt: Pessimistische Prognosen würden vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Wenn man genauer hinschaue, werde deutlich: Bahnbrechende Anwendungen würden fast alle von Ethereum dominiert.

Hougan nennt Stablecoins, Dezentrale Finanzen (DeFi) und die Wettplattform Polymarket als Beispiele. Anleger würden „zu schnell über Ethereum und den realen Erfolg“ seines Ökosystems hinwegsehen. Sein Fazit:

„Keine der Herausforderungen von Ethereum scheint existenziell zu sein, und die sich bietenden Möglichkeiten sind überwältigend. Ich vermute, dass der Markt Ethereum neu bewerten wird, wenn die Wahlen im November näher rücken und sich Klarheit über die Regulierung ergibt.“

Gelingt Ethereum also womöglich noch 2024 die Rückkehr zum Allzeithoch von 4.891 Dollar – und mehr? Wer mit einem Investment liebäugelt: Ethereum kaufen mit Paypal ist von vielen Anlegern eine gern genutzte Möglichkeit.

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.