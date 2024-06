Krypto News: Notcoin (NOT) schießt 250 % in einer Woche hoch!

Analysten glauben, dass die erfolgreiche Integration von Notcoin (NOT) mit der umfangreichen Nutzerbasis von Telegram eine bedeutende Rolle in seinem aktuellen Aufschwung spielt.

Notcoin (NOT) verzeichnete in der vergangenen Woche enorme Gewinne, eine seltene Bewegung im breiteren Kryptomarkt. Während der allgemeine Markt am Wochenende kaum Aktivität zeigte, setzte NOT seine einzigartige Rallye fort. Am Sonntag legte der Coin weitere 40% zu und erreichte ein neues Allzeithoch (ATH) von 0,02896 US-Dollar.

Obwohl der Kurs seitdem leicht korrigierte, handelt NOT zum Zeitpunkt der Veröffentlichung immer noch bei 0,02092 US-Dollar, was einem wöchentlichen Anstieg von 241,43 % entspricht. Diese beeindruckende Performance hebt NOT deutlich von anderen Coins ab.

Das tägliche Transaktionsvolumen von Notcoin (NOT) ist kürzlich um über 185 % auf mehr als 4,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Diese Entwicklung katapultiert Notcoin auf den vierten Platz in dieser wichtigen Kennzahl im Kryptomarkt.

Die wachsende Beliebtheit von Notcoin und sein anhaltender Wertanstieg sorgen weiterhin für Aufmerksamkeit. Analysten glauben, dass die erfolgreiche Integration von Notcoin mit der umfangreichen Nutzerbasis von Telegram eine bedeutende Rolle bei diesem Aufschwung spielt. Obwohl der jüngste Airdrop anfänglich nicht die erwartete Resonanz fand, hat sich dies geändert, und die wachsende Akzeptanz spiegelt sich nun im Preisanstieg des Tokens wider.

Der bemerkenswerte Anstieg des täglichen Transaktionsvolumens hängt mit dem bedeutenden Wachstum des Notcoin-Netzwerks zusammen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, NOT-Token durch das Abschließen einfacher Spiele und Aufgaben zu verdienen. Zusätzlich hat Notcoin kürzlich “Earnings Missions” eingeführt, um das Nutzerengagement weiter zu steigern.

Anzeichen deuten darauf hin, dass Notcoin bereit ist, das Play-to-Earn (P2E)-Modell auf ein neues Level zu heben. Das einfache Gameplay und die Integration in soziale Medien tragen zur Attraktivität bei.

Analysten sind der Meinung, dass die laufende Rallye den Notcoin-Preis schließlich auf die 0,1 US-Dollar-Marke treiben könnte. Die wachsende Nachfrage und die strategischen Partnerschaften stärken die Position von Notcoin im Kryptomarkt.

The price of #Notcoin( $NOT) has risen by more than 400% in the past 7 days.

We noticed that a whale has an unrealized profit of $862K on $NOT.

He spent 50,550 $TON($278K) to buy 46.4B $wNOT before $NOT was listed.

1000 $wNOT can be exchanged for 1 $NOT.

On May 21, he… pic.twitter.com/Da29qniVzg

— Lookonchain (@lookonchain) June 3, 2024