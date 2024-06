Bullrun voraus? Wale verschieben enorme Summen in Ethereum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Ethereum befindet sich bereits seit über 2 Wochen in einem lustlosen Handel. Der große erwartete Anstieg durch die Zulassung der Ethereum-ETFs ist bisher ausgeblieben. Das interessante dabei: die Tagesbewegungen werden praktisch immer kleiner und die Kerzen bewegen sich in einer stets enger werdenden Spanne. Das führt zwangsläufig natürlich dazu, dass der Kurs irgendwann in die eine oder andere Richtung ausbricht. Eine so geringe Volatilität ist im Kryptomarkt eher selten und höchstwahrscheinlich wird das nicht auf lange so bleiben. Nun treffen vermehrt Meldungen ein, dass Wale große Mengen $ETH verschieben. Wissen die etwas, was wir nicht wissen, oder bringen sie sich nur für den nächsten Bull Run in Stellung?

(Der Ethereum-Kurs bewegt sich in einer immer enger werdenden Handelsspanne und bildet dabei ein Dreieck aus – Quelle: Tradingview)

Wal verschiebt 7.000 $ETH

Ein Krypto-Wal hat heute am späteren Vormittag bereits insgesamt 7.000 $ETH von Binance abgezogen. Die Summe entspricht einem Gegenwert von 26,7 Mio. Dollar. Das zeigte Lookonchain heute Mittag in einem Tweet auf X (ehemals Twitter). Noch interessanter ist, dass er derzeit weitere 36.785 ETH hält. Das entspricht insgesamt 140 Mio. Dollar. Die Rede ist also hier von einem echten Moby Dick. Sein Gewinn in $ETH beträgt laut Lookonchain insgesamt 76.000.000 Dollar, womit man sich sicherlich eine angenehme Zeit machen kann.

Spot on Chain spricht von gigantischem Wal

Der Wal und seine hohe Transaktion sind so ungewöhnlich, dass auch Spot on Chain darüber berichtet. So ist der Wal anscheinend sehr strategisch vorgegangen und hat seine Coins während des Bärenmarktes abgezogen, nur um im richtigen Moment wieder einzukaufen. Hinweise, dass es sich um einen Insider handelt?

Sein Gewinn betrug prozentual gesehen +57 %, was bei so einer gigantischen Investmentsumme einem Multimillionenvermögen entspricht! Nun stellt sich die Frage, falls es sich um einen Insider handelt, was bedeutet diese Transaktion dann? Ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass der Ethereum-Kurs jetzt endlich aus der Konsolidierung ausbricht und in den nächsten Bull Run übergeht?

Giant whale with a 76.6M profit from $ETH just returned to accumulate more tokens! An hour ago, the whale withdrew 7K $ETH ($26.7M) from #Binance at $3,814. Notably, the whale withdrew most $ETH during last year's bear market and then deposited $ETH to CEX whenever the price… pic.twitter.com/cjZCM793BV — Spot On Chain (@spotonchain) June 3, 2024

Insgesamt 3 Mrd. Dollar von CEX abgezogen

Offenbar ist das Abziehen von großen Mitteln ein Trend, der sich derzeit über alle zentralisierten Börsen erstreckt. Insgesamt wurde eine Menge Ethereum abgezogen, die umgerechnet derzeit 3 Mrd. Dollar beträgt. Auch hier fahren große Anleger und Wale offenbar harte Geschütze auf, um sich für den nächsten Krypto-Boom in Stellung zu bringen. Das berichtet auch der Analyst King Crypto in einem Tweet auf X.

According to experts, the amount of $ETH on CEXs has reduced by almost 800,000. That's more than $3 billion worth of $ETH moved from CEXs to self-custody wallets just after the approval of spot ETF updates. If you're not sure what that means, it simply implies that people are… pic.twitter.com/RbcGIzVWbg — King Crypto (@__kingcrypto__) June 3, 2024

Was können Privatanleger jetzt tun?

Für private Trader und Kleinanleger könnten sich jetzt besonders große Chancen ergeben. Von den aktuellen Entwicklungen wird vermutlich nicht nur Ethereum profitieren. Wenn der Kryptomarkt tatsächlich in den nächsten Bull Run übergeht, wird es höchstwahrscheinlich einige Coins geben, die Trader mit nur kleinem Kapital zum Millionär machen könnten. Allerdings wird es auch immer schwieriger, zwischen seriösen Coins und absolutem Scam zu unterscheiden.

Dafür sollten Anleger geübt sein und ein breites Wissen über den gesamten Markt und alle Gegebenheiten darauf mitbringen. Eine Plattform, auf der Investoren ihr Wissen erweitern können, ist 999Bitcoins. Das ist eine Lernplattform, die Kryptoenthusiasten seit Jahren ein breites Wissen über die Märkte vermittelt. Und jetzt bringt 99Bitcoins zusätzlich einen eigenen Coin mit ordentlich Potenzial auf eine x10 Entwicklung heraus.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

Das ist der $99BTC-Token

Der $99BTC-Token wird künftig an dezentralen und im 4. Quartal laut Plan ebenfalls auf zentralen Börsen gehandelt. Die Idee hinter dem Coin ist, dass Nutzer von 99Bitcoins über ein innovatives Learn to Earn-Programm dafür bezahlt werden, dass sie ihr Wissen über den Kryptomarkt erweitern und so ihre Chancen erhöhen, auch mal einen Millionentrade zu erwischen. Dabei hat der Coin eine ausführliche Roadmap, auf der dargestellt ist, auf welchem Wege man das Listing an zentralen Börsen erreichen möchte.



(Der $99BTC-Token befindet sich im Presale und erhöht in weniger als 24 Stunden seine Preise! – Quelle: presale.99bitcoins.com)

Da die Plattform mit fast 3 Millionen Tradern im Newsletter und über 700.000 Abonnenten auf Youtube eine gewaltige Reichweite hat, gehen Analysten davon aus, dass der Coin schon kurz nach dem Start eine x10 bis x20 Performance hinlegen könnte. In diesem Falle würden vor allem frühe Investoren profitieren, die allerdings schnell sein müssen, da sich der Preis des $99BTC-Tokens bereits in unter 24 Stunden erhöht.

Außerdem gibt es eine Staking-Funktion, die derzeit einen APY von 877 % aufweist. Dieser Wert sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, sodass sich vor allem ein früher Einstieg lohnen kann. Da die Token ähnlich wie der Bitcoin in ihrer Menge begrenzt sind, wird es zwangsläufig über die Zeit zu einer Verknappung des Angebots kommen, was weiter steigende Kurse zur Folge haben könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.