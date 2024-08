Krypto News: Schock-Prognose für Ethereum – 70%-Crash droht! Verliert ETH jetzt gegen SOL?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Noch haben sich die Krypto-Märkte nicht vom jüngsten Crash erholt. Ein Top-Analyst warnt nun bei Ethereum (ETH) vor einem erneuten Rücksetzer, durch den die Smart-Contract-Plattform bis zu 70% ihres Wertes einbüßen könnte. Verliert Ethereum jetzt gegen Solana (SOL), die viertplatzierte Kryptowährung?

Hat Ethereum noch Zukunft?

Die Zahlen sprechen Bände – und für enorme Verluste: -23,7% musste Ethereum (ETH) innerhalb der letzten sieben Tage verlorengeben, seit gestern weitere -3,59%. Keine andere Kryptowährung der Top-10 hat es so heftig getroffen wie die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Der marktweite Krypto-Crash trieb das Asset von 3.170 Dollar aus auf bis zu 2.190 Dollar, von wo aus ETH eine dezente Erholung einleiten konnte. Und wenngleich Ethereum-Anleger darauf hoffen, damit bereits den Tiefpunkt erreicht zu haben, warnt ein Top-Analyst mit Blick auf die Charts: Genau jetzt sieht Ethereum so aus, als würde sich der Coin für einen neuen, spektakulären Absturz bereitmachen. Was bedeutet das konkret?

Krypto-Stratege und Chart-Analyst Benjamin Cowen sagt bereits seit Wochen voraus: Der Ethereum Kurs hängt am seidenen Faden – als die Charts zuletzt so ausgesehen haben, ist der Kurs rund -70% abgestürzt. Der Chartist an seine mehr als 845.000 Follower auf X:

„Die letzten 2 Mal, als #ETH / #BTC zusammengebrochen ist, ist #ETH / #USD dann etwa 70% gefallen. In einer Welt, in der jeder Alt-Season für die letzten 2,5 Jahre in einen #BTC-Dominanz-Aufwärtstrend gepredigt hat, dachte ich, ich würde die Leute daran erinnern, dass es immer noch Abwärtsrisiko gibt.“

The last 2 times that #ETH / #BTC broke down, #ETH / #USD then dropped approximately 70%. In a world where everyone has been preaching Alt Season for the last 2.5 years into a #BTC dominance uptrend, I thought I would remind people that there is still downside risk. pic.twitter.com/63Pi8qKpLu — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) May 8, 2024

Dieses Worst-Case-Szenario eines 70%-Crashs werde mit der jüngsten Preisaktion von Ethereum „immer glaubwürdiger“, so Cowen:

Aktuell tradet Ethereum bei 2.419 Dollar. Eine Korrektur von -70% käme folglich einem Rückgang auf 1.693 Dollar gleich. Preise, die Ethereum zuletzt im Oktober 2021 gesehen hat.

Sollte Ethereum derart hart korrigieren, könnten zahlreiche Anleger einen Verkauf erwägen und den Kurs weiter unter Druck setzen. Zwar punkten die Ethereum ETFs mit stabilen Zuflüssen. Analysten rechnen allerdings damit, dass sich diese in den nächsten Wochen wieder verlangsamen werden.

Schon jetzt holen konkurrierende Kryptowährungen rasant auf. Solana (SOL) beispielsweise konnte innerhalb der letzten vier Wochen +16,3% zulegen, innerhalb der letzten 24 Stunden +1% (Daten von Coinmarketcap.com).

Zwar besitzt Ethereum weiterhin mehr als die vierfache Marktkapitalisierung von Solana. Das könnte sich allerdings schnell ändern, sollten auch die beantragten Solana-ETFs kommen. Gerade wurde in Brasilien bereits ein erster Solana Spot ETF genehmigt – die SOL-Bullen scharren bereits mit den Hufen.

Breaking: Brazil regulator approves first @solana Spot ETF – partnering with the @CMEGroup – wil be live within 90 days. The Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) has approved the launch of the first Solana spot ETF in Brazil and worldwide. The Solana ETF approved… pic.twitter.com/mwYB9Ecf16 — MartyParty (@martypartymusic) August 7, 2024

Sollte man Ethereum verkaufen?

Zuletzt aktualisiert am 8. August 2024

