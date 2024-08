Krypto News: Solana steigt auf 160 US-Dollar! Jetzt noch kaufen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es geht bergauf am Kryptomarkt. Der Ausbruch, auf den alle seit Wochen gewartet haben, hat stattgefunden, nachdem Bitcoin bei 62.000 US-Dollar einen wichtigen Widerstand durchbrochen hat. Das hat auch die meisten Altcoins beflügelt, wobei Solana (SOL) einmal mehr zu den großen Gewinnern gehört. Mit einem Plus von 10 Prozent ist der SOL-Kurs auf 160 Dollar gestiegen.

SOL als Top Performer

Ein Blick auf die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung lässt bei Investoren, die schon länger dabei sind, sofort wieder Erinnerungen an das Jahr 2023 aufkommen. SOL war damals der mit Abstand beste Performer unter den 50 größten Kryptowährungen und ist um mehr als 1.000 Prozent gestiegen. Auch heute bringt Solana mit einem Plus von 10 Prozent die höchsten Gewinne ein.

Für Anleger stellt sich nach einem so massiven Kursanstieg in so kurzer Zeit natürlich immer die Frage, ob es nun zu spät ist, um Solana zu kaufen. Immerhin summieren sich die Wochengewinne bei SOL nun auf 15 Prozent. Allerdings stehen die Chancen sehr gut, dass das obere Ende der Fahnenstange beim Coin der Highspeed Blockchain noch nicht erreicht ist. Immerhin ist es noch gar nicht so lange her, dass der SOL-Kurs auf weit über 200 US-Dollar gestiegen ist. Ein Bild, das sich bald wieder zeigen könnte.

On-Chain-Daten überzeugen

Man kann es drehen und wenden wie man will, am Ende ist der SOL-Kurs, genau wie alle anderen Altcoins, stark von der Entwicklung von Bitcoin abhängig. Und bei Bitcoin stehen die Chancen derzeit gut, dass es bald weiter bergauf geht. Nachdem der Kurs heute auf 64.000 US-Dollar gestiegen ist, erwarten Analysten einen Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Dass SOL davon wieder mehr profitieren könnte als andere Coins, zeigt sich allein schon an den On-Chain-Daten.



(Solana On-Chain-Daten – Quelle: The Block)

Ein Blick auf die täglich aktiven Wallets und auch auf die neu erstellen Wallets auf der Solana Blockchain zeigt sofort, dass die Kurssteigerung auch mit erhöhter Netzwerkaktivität und Nutzerwachstum einhergeht. Von Monat zu Monat werden auf Solana mehr Wallets erstellt, von denen auch immer mehr täglich aktiv sind.

Obwohl die Zahl in den letzten Monaten stark angestiegen ist, war der SOL-Kurs rückläufig, da auch Bitcoin eine Korrektur hinter sich hatte. Die Tatsache, dass auch in dieser Zeit viel Bewegung auf Solana zu beobachten war, spricht dafür, dass es nun schnell wieder bergauf gehen könnte. Analysten gehen auch davon aus, dass SOL in diesem Jahr noch ein neues Allzeithoch erreichen könnte, wobei in optimistischen Prognosen davon gesprochen wird, dass der SOL-Kurs bis Ende nächsten Jahres auf 1.000 US-Dollar steigen könnte.







Zuletzt aktualisiert am 24. August 2024

