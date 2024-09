Krypto News: TON-Blockchain erreicht neues Nutzer-Allzeithoch

Bei Toncoin (TON) geht es derzeit drunter und drüber. Das wirkt sich offenbar auch auf die Blockchain aus. Nachdem der TON-Kurs erst eine starke Rallye hingelegt hat, sodass der Coin inzwischen unter den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden ist, kam es zu einem dramatischen Einbruch. Grund dafür war die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov. Telegram hat TON ursprünglich ins Leben gerufen. Auch wenn es sich inzwischen um ein Community-Projekt handelt, sind die Entwicklungen rund um Telegram offenbar immer noch entscheidend für den Kurs. Nach der Verhaftung Durovs kam es auch noch zu zwei Ausfällen der TON-Blockchain. Dennoch erreicht diese nun ein neues Allzeithoch in Bezug auf die täglich aktiven Nutzer.

Nach den schwierigen Zeiten, die TON definitiv hinter sich hat, werden nun scheinbar wieder Erfolge gefeiert. Der Telegram-Gründer Pavel Durov wurde inzwischen auf Kaution aus der Haft entlassen, die beiden Ausfälle der Blockchain, die je 6 und 7 Stunden gedauert haben, haben Nutzer scheinbar nicht abgeschreckt. An einer Lösung wird bereits gearbeitet. Die Ausfälle waren schon auf einen extremen Anstieg des Transaktionsvolumens zurückzuführen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Nun verkündet der offizielle X-Account von TON, dass bereits an 3 unterschiedlichen Tagen innerhalb einer Woche mehr als 1,1 Millionen Nutzer aktiv waren.

Today, #TON achieved a new milestone, reaching an all-time high of 1.1M daily active onchain users! This week alone, daily active users surpassed 1M on three separate days. https://t.co/2m433twxVN pic.twitter.com/kWUiI3qACO

Das ist eine beeindruckende Leistung. Damit hat TON mehr täglich aktive Nutzer als Ethereum, wobei man sagen muss, dass bei Ethereum die verschiedenen Layer-2-Lösungen inzwischen einen größeren Anteil ausmachen. TON kann inzwischen aber auch schon fast mit Solana mithalten, wenn das Wachstum so weitergeht. Solana hat laut Daten von The Block derzeit in etwa 1,6 Millionen täglich aktive Wallets.

Das Nutzerwachstum im TON-Ökosystem kommt nicht ganz unbegründet. Immerhin hat Telegram inzwischen zahlreiche Features und ist längst weit mehr als eine Messenger App. Immer mehr Spiele mit Play 2 Earn Funktion werden eingeführt, die extrem erfolgreich sind und Millionen von Spielern anziehen. Nachdem schon Notcoin (NOT) für Aufsehen gesorgt und die Nutzerzahlen auf der TON-Blockchain explodieren lassen hat, hat zuletzt der Meme Coin DOGS mit einem Airdrop für einen Ansturm gesorgt.

