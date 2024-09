Kryptobörse Bitget feiert 6-jähriges Jubiläum mit Rekordwachstum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitget, eine der führenden Kryptowährungsbörsen, feiert ihr sechstes Jubiläum und übertrifft einen beeindruckenden Meilenstein: 45 Millionen Nutzer weltweit. Diese Entwicklung unterstreicht das stetige Wachstum und den Erfolg der Plattform, die sich inzwischen als eine der vier größten Kryptobörsen nach Handelsvolumen etabliert hat. Innerhalb des letzten Jahres konnte Bitget die Nutzerzahlen fast verdreifachen, wobei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um über 50 % anstieg.

Ein Großteil dieses Erfolgs ist auf das kontinuierliche Engagement für Innovation und Sicherheit zurückzuführen, zwei Faktoren, die maßgeblich zur wachsenden Nutzerbasis beitrugen. Besonders bemerkenswert ist das exponentielle Wachstum in Afrika, Südasien und Südostasien, wo Bitget in 2024 mit Wachstumsraten von 1.614%, 729% und 216% große Fortschritte machte. Zudem verzeichnete die Plattform allein im ersten Halbjahr 2024 einen Nettozufluss von 700 Millionen US-Dollar.

Neben dem geschäftlichen Erfolg hebt sich Bitget auch durch seine Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiativen ab. Programme wie #Blockchain4Youth und #Blockchain4Her sollen junge Menschen und Frauen für den Kryptobereich begeistern. So hat die #Blockchain4Youth-Initiative bisher über 13.000 Studierenden an mehr als 60 Universitäten, darunter die Universität Zürich und die National Taiwan University, das Thema Blockchain nähergebracht. Mit #Blockchain4Her unterstützt Bitget Unternehmerinnen und fördert die Diversität in der Branche durch Partnerschaften mit Organisationen wie SheFi und Women in Web3.

Gracy Chen, CEO von Bitget, betont, dass der Erfolg des Unternehmens auf der harten Arbeit eines talentierten Teams von mehr als 1.500 Fachleuten basiert, das kontinuierlich benutzerfreundliche und sichere Krypto-Lösungen bereitstellt. Das wachsende CeDeFi-Ökosystem, das zentralisierte und dezentralisierte Finanzlösungen verbindet, sei ein Schlüssel zum Erfolg von Bitget.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum sechsten Jahrestag plant Bitget eine Vielzahl von Events, darunter interaktive Herausforderungen während des Singapore Token2049 Summits, bei dem Bitget als Titelsponsor fungiert. Zusätzlich veranstaltet die Börse gemeinsam mit RaveDAO das Nightopia-Event mit hochkarätigen DJs wie Don Diablo. Bitget wird zudem die Smart Awards verleihen, um Persönlichkeiten und Projekte auszuzeichnen, die die Blockchain-Industrie vorangetrieben haben.

Ein zentrales Ziel von Bitget bleibt die Förderung der finanziellen Souveränität durch Innovationen. Allein im Jahr 2024 brachte die Plattform 425 neue Produkte auf den Markt, darunter auch den Bitget Pre-Market, der in nur drei Monaten über 13 Millionen US-Dollar Handelsvolumen generierte. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Launchpad- und Launchpool-Plattformen sowie die Einführung von PoolX, das 60 Projekte und 350.000 Teilnehmer anzog, unterstreicht den Innovationsdrang des Unternehmens.

Bitget hat sich in den vergangenen sechs Jahren nicht nur als Handelsplattform, sondern auch als Innovator im Bereich der Kryptowährungen und der Web3-Technologien etabliert. Durch Partnerschaften mit prominenten Persönlichkeiten wie dem Fußballer Lionel Messi und türkischen Nationalsportlern will das Unternehmen weiterhin den Massenmarkt für Kryptowährungen öffnen.

Dieser Meilenstein zeigt, wie tief Bitget im globalen Kryptomarkt verwurzelt ist und welche Rolle das Unternehmen in der zukünftigen Entwicklung der Branche spielen könnte. Der Erfolg von Bitget reflektiert auch das allgemeine Wachstum des Kryptomarktes, der trotz regulatorischer Herausforderungen weiter an Bedeutung gewinnt. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Innovation sowie der globalen Förderung der Blockchain-Technologie könnte Bitget in den kommenden Jahren zu einem noch größeren Akteur auf dem internationalen Parkett werden.

Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

