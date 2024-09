Machen Sie sich bereit für den Lift-Off: Sichern Sie sich Ihren VIP-Status und nehmen Sie an Doge2014’s Massive Free Dogecoin Airdrop teil!

Doge2014 ist die neueste Meme-Münzsensation, die genau den richtigen Ton trifft. Das Projekt bietet eine weitere Möglichkeit, das Vermächtnis von Dogecoin zu feiern, indem man $DOGE2014 zu denselben Preisen kauft, die Dogecoin im Jahr 2014 hatte. Es zapft geschickt das Herz der DOGE-Manie durch nostalgische Preise an.

GM Fam! Introducing @Doge2014token – The ultimate Dogecoin event. I bought some pre-sale tokens just now.

𝗪𝗵𝘆 𝗱𝗶𝗱 𝗜 𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗗𝗼𝗴𝗲𝟮𝟬𝟭𝟰?

💰 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗲𝗿: Buy during the presale and get 2 tokens for the price of 1!

💰 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗙𝗿𝗲𝗲… pic.twitter.com/0Bdh1xC1gz

— DaveCrypto.arch 🟠 (@DaveCrypto91) August 23, 2024