Meme-Coins im Aufschwung: Pepe Unchained nähert sich 4 Millionen Dollar im Vorverkauf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe der Frosch durchbricht, ganz getreu seinem Namen, seine Ketten! Der gestrige Dienstag war ein großer Tag für Pepe Unchained ($PEPU). Das Projekt hat nämlich in seiner Vorverkaufsphase einen beachtlichen Meilenstein erreicht – denn bislang sind bereits über 3,9 Millionen Dollar eingenommen worden. Eine enorme Leistung, die zudem auch ein Beweis für den Erfolg der “neuesten Version von Pepe ist”. Aber Achtung: Pepe Unchained ist nicht mit Pepe Coin zu verwechseln, denn PEPU basiert, im Gegensatz zu PEPE, auf einer eigenen Layer-2-Chain auf Ethereum. Dieser Meilenstein bringt auf jeden Fall einen frischen Schwung in den Meme-Coin-Sektor, der derzeit einen bullischen Aufschwung erlebt.

Breaking News! Pepe is set to launch his own Layer 2 blockchain! Exciting times ahead 🐸⛓️ pic.twitter.com/d9nXoQZ2dA — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 16, 2024

Der massive Erfolg von Pepe Unchained ist jedoch nicht nur auf das Geld zurückzuführen, sondern auch auf das Vertrauen der Community und der Investoren in das Projekt. Denn Pepe Unchained zielt darauf ab, schnellere Transaktionen und niedrigere Gebühren zu bieten (ganz im Gegenzug zu anderen Meme-Coins). Damit möchte PEPU die bereits bekannten Probleme lösen, die Ethereum-basierte Token oft plagen. Darunter zählen, wie bereits erwähnt, Gas-Gebühren und auch Transaktionsgeschwindigkeiten.

Zwar sind Meme-Coins dafür bekant, volatiler als Altcoins im Generellen zu sein, aber im Moment reiten sie auf einer Welle des Optimismus. Dies zeigt sich auch in den steigenden Zahlen von Dogecoin & Co. Pepe Unchained steht mit dessen Presale an vorderster Front dieser Bewegung und zeigt, dass Meme-Coins mehr sein können als nur eine vorübergehende Modeerscheinung (oder Scherzwährung). Sie können innovativ sein und sich weiterentwickeln, indem sie sich eine bedeutende Nische im breiteren Kryptowährungsmarkt schaffen.

Während der Hype um Pepe Unchained weiter wächst, heißt es nun, auf die nächsten Schritte des Projektes abzuwarten. Wird es gelingen, auf diesem Aufschwung von Meme-Coins aufzubauen und noch mehr bahnbrechende Funktionen zu bieten? Die Zeit wird es zeigen, aber die Zeichen stehen sehr gut.

Jetzt PEPU kaufen!

Wie Trump und Vance derzeit den Markt beeinflussen

Kryptowährungen erleben gerade einen aufregenden Höhenflug und viele Experten machen dafür das gescheiterte Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verantwortlich. Seit diesem Vorfall klettern die Preise für Kryptos stetig in die Höhe, ein regelrechter Bullenlauf. Zudem deutet vieles darauf hin, dass dieser Aufschwung noch länger als gedacht anhalten wird.

Denn am Montag erschien Trump auf der republikanischen Konferenz, sein Ohr bandagiert und die Kryptopreise schossen bereits den vierten Tag in Folge nach oben. Zufall? Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht! Man könnte fast meinen, dass Trumps Anwesenheit und sein Überlebenswille die Märkte regelrecht beflügelten. Und als wäre das nicht genug, kam am gestrigen Dienstag die Ankündigung, dass JD Vance, ein bekennender Krypto-Enthusiast, sein Vizekandidat wird. Diese Nachricht brachte die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen innerhalb von nur 24 Stunden um satte 2,37 % nach oben, was insgesamt 2,37 Billionen Dollar bedeutete. Und auch heute sieht sich der Markt in einem satten Plus von 3,42 % bei einer Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen Dollar.

Donald Trump has made his first public appearance at the party’s convention in Milwaukee, Wisconsin, today with a bandage over his ear. pic.twitter.com/TpIPQQiUsi — The Roundtable – Web3/NFT/Crypto (@0xRoundTable) July 16, 2024

Doch nicht nur die 10. größten Kryptowährungen profitieren von dieser Aufwärtsdynamik. Der Meme-Coin-Markt war der wahre Star dieser Show. Während der gesamte Kryptomarkt in die Höhe stieg, übertraf der Meme-Coin-Sektor diesen Anstieg gleich um das Fünffache. Innerhalb eines einzigen Tages konnte er einen beeindruckenden Gewinn von 7,24 % verzeichnen. Angeführt wurde dieses phänomenale Wachstum von $PEPE, welcher alleine um unglaubliche 24,10 % zulegte.

Wir wissen ja bereits, dass politische Ereignisse und Persönlichkeiten die Finanzmärkte beeinflussen. Der Vorfall mit Trump und die strategische Wahl von Vance als Vizekandidat scheinen den Anlegern neuen Mut zu geben (oder sorgen zumindest für den Anstieg eines überaus positiven Sentiments gegenüber Kryptowährungen). Diese Entwicklungen zeigen einmal mehr, wie eng die Welt der Politik und der Finanzmärkte miteinander verflochten sind.

Was bedeutet das nun für Pepe Unchained?

Aber was bedeutet dieser politische “Klimawandel” nun für den Presale-Coin PEPU? Wenn man schon einmal das Preisdiagramm von $PEPE betrachtet, bekommt man schon einmal ein großes Auge. Der Kurs ist seit dem Allzeittief im letzten Jahr um unfassbare 43.571 % gestiegen.



Pepe

(PEPE)

Preis $0.000012

Marktkapitalisierung $4.98 B

Kurz gesagt: hätte man damals 1.000 US-Dollar investiert, hätte man heute sage und schreibe 430.571 US-Dollar an Rendite erzielt.

Solche Gewinne sind atemberaubend.

Nun kommt $PEPU ins Spiel, welcher eine ähnliche, vielleicht sogar spektakulärere Preisentwicklung durchmachen könnte. Aber was ist der besondere Reiz an Pepe Unchained? Für viele Investoren ist es der derzeit günstige Einstiegspreis zu 0,0084598 US-Dollar. Ählich wie bei PEPE könnte man bei einem solch niedrigen Preis und einem erhofften Anstieg nach dem ICO beachtliche Gewinne erzielen.

Für alle, die an ein langfristiges Krypto-Portfolio glauben, ist Pepe Unchained ein Muss. Die Chance, während des Vorverkaufs zu investieren, sollte man nicht verpassen. Andernfalls könnten schlaflose Nächte voller Reue die Folge sein.

Warum? Ganz einfach. Der Markt erholt sich von einem langen Abschwung, was für zahlreiche Investoren Verluste bedeutete. Der Sommer haucht den Meme-Coins jetzt aber neues Leben ein. Vielversprechende Neuzugänge wie $PEPU bieten reichlich Potenzial für weitere Gewinne. Die Stimmung ist optimistisch, die Erwartungen sind hoch, und dieser Trend könnte sich fortsetzen.

Diese Sicht teilen übrigens auch bekannte Krypto-Influencer wie Jacob Crypto Bury. Er sieht ein großes Wachstumspotenzial für Meme-Coins in diesem Jahr und hebt die Vorteile von Vorverkäufen wie Pepe Unchained hervor. Laut Bury ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zu investieren und von möglichen Gewinnen zu profitieren. Wer früher einsteigt, ist zudem noch besser dran, denn in nur 13 Stunden erhöht sich PEPU’s Preis. Wie sagt man also so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm!

Nicht verpassen: Staking und passive Einkommensmöglichkeiten mit Pepe Unchained

Das Nicht-Investieren in $PEPU bedeutet, eine bedeutende Möglichkeit zu verpassen, passives Einkommen durch Staking zu erzielen. Pepe Unchained bietet eine ziemlich beeindruckende jährliche Rendite von 483 % (Annual Percentage Yield) an. Etwas, was viele Kryptowährungen eben nicht anbieten (können). Die bereits 321 Millionen gestakte $PEPU-Token zeigen das Vertrauen der Investoren. Sie sehen in $PEPU nicht nur eine kurzfristige Chance, sondern eine langfristige Position von PEPU unter den Meme-Coins.

Interessierte Investoren sollten nicht zögern. Zumindest all jene, die nicht nur Interesse an Meme-Coins haben, sondern auch an womöglich hohe Renditen. Nutzen Sie die Gelegenheit, bevor Sie sich später Vorwürfe machen. “Hätte ich doch nur investiert, wäre ich jetzt Millionär – oder sogar Milliardär.” Die meisten Krypto-Fans erinnern sich sicher noch an den Bitcoin Pizza Day. Ein Tag, der vor 14 Jahren stattfand und seitdem quasi gefeiert wird. Schließlich hatte damals jemand angeboten, 10.000 Bitcoin für eine Pizza zu bezahlen. Letzten Endes erhielt er zwei Pizzen, wäre aber nach heutiger Rechnung 680 Millionen US-Dollar schwer.

Wer somit früh einsteigen möchte, sollte die Pepe Unchained-Website besuchen, das eigene Wallet verbinden und $PEPU gegen ETH, USDT oder BNB tauschen. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert – man hat also zahlreiche Möglichkeiten, PEPU zu erwerben.

Was sicherlich noch von Bedeutung ist, und eventuell ein weiteres Kaufargument darstellt, ist PEPU’s Sicherheit. Denn die Sicherheit spielt eine zentrale Rolle bei Pepe Unchained. Der Smart Contract wurde streng von Coinsult und SolidProof geprüft. Das gewährleistet höchste Sicherheit und Seelenfrieden für die Investoren.

Alles in allem bietet der Vorverkauf von Pepe Unchained eine einmalige Chance, dessen nativen Token PEPU zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben. Diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen. Werden Sie Teil dieser aufregenden Reise und investieren Sie in eine hoffentlich glänzende Zukunft mit Pepe Unchained.

Jetzt PEPU kaufen!

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.