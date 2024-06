Memecoins drehen Bärenmarkt: zweistelliges Wachstum! Zeit zu investieren?

In den vergangenen 24 Stunden haben sich Memecoins von einem einwöchigen Bärenmarkt erholt und zweistellige Zuwächse verzeichnet. Während Bitcoin mit einem Monatstief von 58,554 US-Dollar kämpft, zeigten sich Memecoins widerstandsfähig und verzeichneten deutliche Kursgewinne.

Dogecoin (DOGE), das 0.123 US-Dollar kostet, legte in den letzten 24 Stunden um 4,48 % zu. Shiba Inu (SHIB), derzeit bei 0.00001723 US-Dollar, konnte mit einem Anstieg von 2,11 % ebenfalls punkten. Zu den großen Gewinnern gehören neue Memecoins, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind.

Pepe (PEPE), mit einem Preis von 0.00001184 US-Dollar, beeindruckte mit einem Anstieg von 10,70 % innerhalb eines Tages. Dogwithhat (WIF) stieg um bemerkenswerte 18,68 % und liegt nun bei 1.92 US-Dollar.

Floki (FLOKI), bei 0.00001712 US-Dollar, und Bonk (BONK), bei 0.00002246 US-Dollar, konnten jeweils um 10,08 % und 16,42 % zulegen. Brett (Based) (BRETT) verzeichnete einen Anstieg von 15,54 % und wird nun zu 0.1521 US-Dollar gehandelt.

Diese Kursanstiege haben nicht nur den Markttrend umgekehrt, sondern Memecoins auch wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nach einem Rückgang, der viele Investoren verunsicherte, zeigen diese digitalen Währungen nun eine bemerkenswerte Erholung und Widerstandsfähigkeit.

Solana-basierte Memecoins wie Popcat (POPCAT) und Mog Coin (MOG) verzeichneten ebenfalls beeindruckende Zuwächse. Popcat stieg um 50 %, während Mog Coin einen Anstieg von 39 % verzeichnete.

Remember people saying the memecoin supercycle was over yesterday meanwhile memes as a category are down less than VC alts and bounce harder?

— based16z (@based16z) June 25, 2024