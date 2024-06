Solana: +8,98% im Krypto Crash! Top-Trader bullish: +500% für SOL sind jetzt „wahrscheinlich“

Steht Solana (SOL) vor einer beispiellosen Kurs Explosion? Selbst im aktuellen Krypto Crash schlägt sich der Coin hervorragend – ein Top-Trader sagt deshalb eine Rallye von sage und schreibe 500% voraus. Sollte man jetzt Solana kaufen?

Bull-Run oder neuer Bärenmarkt – auf den Krypto-Märkten scheint derzeit wieder alles möglich: Während einige Kryptowährungen brutal abstürzen, pumpen manche im hohen zweistelligen Prozentbereich!

Top-Performer innerhalb der letzten 24 Stunden: Memecoin Popcat (SOL) (POPCAT) mit +57,51%, michi Coin ($MICHI, +57,63%) und Mog Coin (MOG, +43,25%). Ein anderes Bild zeigt sich bei den großkapitalisierten Coins der Krypto-Top-100: Bitcoin fällt -0,51%, Ethereum legt +2,08% zu, Binance Coin +1,31%.

Aktueller Tagesgewinner ist allerdings Solana (SOL): Der Ethereum-Konkurrent legt +8,53% seit gestern zu, tradet damit wieder bei 135,51 Dollar (Daten von Coinmarketcap.com). Die Smart-Contract-Plattform stellt damit den bestperformenden Coin der Krypto-Top-10 dar. Nur Telegram-Coin Toncoin (TON) kommt mit +6,14% innerhalb der letzten 24 Stunden halbwegs nahe.

Könnte sich der Einstieg lohnen? Sollte man Solana kaufen? Zahlreiche Prognosen positionieren sich bullish, etwa jene von Top-Trader Michael van de Poppe. Der Holländer ist überzeugt: Solana wird aller Voraussicht nach explodieren – und zwar um sage und schreibe 500%. Poppe an seine mehr als 700.000 Follower auf X (ehemals Twitter):

Doch das, so der Analyst, versetzt die Coins in eine bullishe Ausgangssituation. Denn:

Poppes Prognose:

This chart explains it all. The #Altcoin sentiment is terrible currently, as the BTC valuations of all the altcoins are reaching new lows.

The last time this happened:$SOL went +500%$FET went +650%$RNDR went +300%

This time, altcoins are likely to do the same. pic.twitter.com/KYpzPqwDKV

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 22, 2024