Neue Erkenntnisse zur Token-Entdeckung: Bitget und Nansen veröffentlichen wegweisenden Bericht

In einem umfassenden gemeinsamen Bericht haben Bitget, eine führende Kryptowährungsbörse, und Nansen, eine Plattform für Blockchain-Analysen, neue Strategien zur Identifizierung und Bewertung von Kryptowährungen vorgestellt.

Der Bericht bietet tiefgehende Einblicke in die Mechanismen, die hinter der Entdeckung von frühen Token und etablierten Governance-Token stehen. Besonders hervorgehoben werden die Herausforderungen und Chancen, die sich für Händler und Investoren in einem dynamischen Marktumfeld ergeben.

Ein zentrales Thema des Berichts ist die Identifizierung vielversprechender, aber noch wenig bekannter Token, die oft als “verborgene Juwelen” bezeichnet werden. Diese frühen Token sind besonders schwierig zu bewerten, da oft nur begrenzte On-Chain-Daten verfügbar sind. Bitget konzentriert sich daher auf eine Vielzahl von off-chain Metriken, darunter Handelsvolumen, Community-Stärke, technologische Innovationen und Sicherheitsaspekte.

Diese Faktoren ermöglichen es, die Markttraktion eines Projekts zu beurteilen und potenzielle Erfolgsaussichten frühzeitig zu erkennen. Durch diese umfassende Analyse können Investoren in Projekte einsteigen, bevor sie weit verbreitet bekannt werden und potenziell an Wert gewinnen.

Track the ETH ETFs onchain in real-time with our public dashboard. We'll be adding even more dashboards and features soon: https://t.co/y36VuVoSWG

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) July 29, 2024