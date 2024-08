Nur mit Meme Coins: Ethereum-Gründer Vitalik Buterin spendet unglaubliche Summe!

Meme Coins sind ein fester Bestandteil des Kryptomarktes. Wer im Jahr 2021 noch gedacht hat, dass DOGE und SHIB nur ein kurzfristiges Phänomen sind, hat sich geirrt. Bis heute halten sich die beiden Hunde-Coins noch in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und in diesem Jahr sind einige Meme Coins dazu gekommen, die Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht haben. Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, hält eher wenig davon. Er spendet seine Meme Coins lieber. Gekauft hat er sie ohnehin nicht. Die Summe, die dabei zustande gekommen ist, ist unglaublich.

Der Kryptomarkt ist bekanntlich transparent, da jede Transaktion auf der Blockchain nachvollzogen werden kann. Allerdings weiß man in den meisten Fällen nicht, wer die Personen hinter den jeweiligen Wallets sind. Die Wallets einiger bekannter Persönlichkeiten sind dagegen öffentlich bekannt. Zumindest ein Teil davon. Auch die Wallet von Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, haben viele auf dem Schirm. Auch viele Entwickler, die ihm gern ein paar Token zukommen lassen.

Das Versenden von Token an bekannte Wallets ist eine beliebte Methode von Entwicklern, um auf ihre neuen Projekte aufmerksam zu machen. Schon Donald Trump ist so an ein Vermögen gekommen, da die vielen Trump Coins, die ihm geschickt wurden, einen Wert von über 30 Millionen Dollar in der Spitze erreicht haben. Die Token von Vitalik Buterin sind nicht ganz so viel wert. Dennoch hat er ein kleines Vermögen spenden können, nachdem er sich dazu entschieden hat, sie zu verkaufen.

Vitalik.eth(@VitalikButerin) sold the animal coins he received over the past year and completed a charitable donation of 200 $ETH($532K) on August 14.

On the same day, the 200 $ETH was transferred from the "Vb 2" wallet to #Kraken for donations.https://t.co/wlXvtTTHOF pic.twitter.com/Nm97hwVLfg

— Lookonchain (@lookonchain) August 15, 2024