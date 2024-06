Pepe und Dogwifhat (WIF) verlieren 20 % – jetzt lieber diesen neuen Meme-Coin kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die vergangene Woche war alles andere als positiv für die meisten Kryptowährungen, denn viele Coins mussten teilweise starken Verlusten erleben. Vor allem der Meme-Coin-Markt wurde in diesem Zeitraum stark abgestraft. Allen voran sind der Pepe Coin und Dogwifhat (WIF) als klare Verlierer der letzten Woche zu benennen.

Da die gesamte Meme-Coin-Sparte in den letzten Wochen Schwäche zeigte, begeben sich derzeit viele Anleger auf die Suche nach jungen und frischen Krypto-Projekten, die das Potenzial haben, selbst die etablierten Spaßwährungen zu übertreffen. Lohnt es sich denn immer noch, Pepe oder Dogwifhat zu kaufen oder bieten Meme-Coin-ICOs bessere Chancen?

Pepe Coin verliert 19 % in nur einer Woche

Derzeit liegt der PEPE-Token bei einem Preis von 0,00001238 US-Dollar pro Coin. Damit verlor die drittgrößte Meme-Coin-Währung am Markt satte 18,97 % in der vergangenen Woche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels (siehe Bild unten). Begonnen hatte die aktuelle Kurskorrektur bereits am vergangenen Freitag, als der Kurs innerhalb weniger Stunden um über 15 % fiel. Die Gründe hierfür können vielfältig sein: Einerseits ist davon auszugehen, dass der Bitcoin-Kurs ein starker Faktor sein dürfte, denn dieser ist im selben Zeitraum ebenfalls stark gefallen – von über 71.000 US-Dollar auf unter 69.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden. Dieser Kursbewegung scheint der PEPE-Token zu folgen.

Darüber hinaus ist allerdings auch durchaus die Möglichkeit gegeben, dass viele Anleger den Zeitpunkt genutzt haben, um Gewinne zu realisieren. So ist der Pepe Coin nämlich seit Januar 2024 immer weiter angestiegen und konnte das Niveau, das er bereits im März erreichte, mehr oder weniger langfristig halten. Gleichzeitig konnten in den vergangenen Tagen auch einige PEPE-Kopien – unter anderem PEPEDOGG und GYMPEPE – kurzfristig unglaubliche Kursgewinne verzeichnen. So ist es durchaus denkbar, dass einige Anleger lieber zu den jüngeren und neueren Kryptowährungen gewechselt sind und dafür ihre PEPE-Reserven liquidiert haben.

Der Pepe Coin selbst hat keinen direkten Nutzen und setzt ausschließlich auf den Hype, den der Meme-Coin via Social Media generiert. So ist sein einziger Nutzen die Spekulation auf steigende und fallende Kurse, weshalb er zwar die Chance auf schnelle und hohe Renditen bietet, dafür allerdings auch eine Risikoinvestition darstellt. Allerdings ist die Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 5,1 Milliarden US-Dollar weiterhin ein wichtiges Projekt am Krypto-Markt.

Dogwifhat mit 21 % Verlust – wann erholt sich der WIF-Token?

Noch stärkere Verluste als der Pepe Coin musste der Solana-Meme-Coin Dogwifhat (WIF) verkraften, denn die viertgrößte Meme-Coin-Währung konnte in der letzten Woche ein Minus von satten 20,65 % verzeichnen (siehe Bild unten). So wird der WIF-Token im Augenblick zu einem Wert von 2,67 US-Dollar gehandelt und besitzt eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar.

Allerdings könnte der WIF-Kurs noch weiter fallen, wenn das aktuelle Unterstützungsniveau bei 2,60 US-Dollar unterschritten wird. Im vergangenen Monat hatte der Meme-Coin bereits mehrfach dieses Niveau angetestet, jedoch lange nicht mehr unterschreiten können. Sollte der Preis allerdings tatsächlich unter diese Marke fallen, so könnte dies eine ganze Reihe an Verkäufen nach sich ziehen, die wiederum den Preis noch weiter nach unten drücken würden.

Dann wäre sogar eine Kurskorrektur von bis zu 40 % denkbar, die den WIF-Token auf ein Preisniveau von 1,63 US-Dollar drücken würde. Anleger sollten also unbedingt am heutigen Montag den Kurs von Dogwifhat näher im Auge behalten und sich darauf einstellen, entsprechend zu reagieren.

Sollte das Unterstützungsniveau allerdings erneut halten, so könnte dies einen positiven Effekt nach sich ziehen und den WIF-Token erneut über die 3-Dollar-Marke schicken. Dann wäre sogar ein erneutes Antesten der Marke von 4 US-Dollar denkbar, die bereits Ende Mai kurzfristig überschritten wurde.

WienerAI überschreitet 5-Millionen-Marke im Presale

Ein Meme-Coin, der sich von der negativen Stimmung am Krypto-Markt allem Anschein nach nicht beeinflussen lässt, ist WienerAI ($WAI). Die junge Kryptowährung befindet sich aktuell noch im Vorverkauf und konnte bereits jetzt die wichtige Marke von 5 Millionen US-Dollar an Kapital überschreiten.

Der Grund für das große Interesse: Bei WienerAI handelt es sich nicht um einen klassischen Meme-Coin, denn im Gegensatz zum Pepe Coin oder Dogwifhat setzt dieses Projekt auf einen tatsächlichen Nutzen mit Mehrwert. So wurde bereits im laufenden Vorverkauf ein Trading-Bot implementiert, der auf die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) setzt. Dieser bietet eine Antwort auf jede Krypto-Frage der Plattform-Nutzer und untermauert diese mit einer ausführlichen Analyse und einer durchdachten Erklärung, die selbst Krypto-Neulinge verstehen.

Darüber hinaus gibt es die Funktion “Seamless Swaps”, über die Nutzer sofort den besten Preis einer Kryptowährung von verschiedenen Kryptobörsen angezeigt bekommen und ihn sogar über den Trading-Bot mit nur wenigen Klicks nutzen können. So ist es nicht notwendig, erst jede Kryptobörse aufzusuchen und zu überprüfen, wo das beste Angebot versteckt ist.

Das Beste an WienerAI: Es gibt keine Zusatzgebühren. Anleger, die in den $WAI-Token investieren, können sämtliche Funktionen und Features einsetzen, ohne Geld zu verlieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass der $WAI-Token bereits im Vorverkauf im Staking-Programm eingesetzt werden kann. Hier werden in den kommenden 2 Jahren ganze 20 % des gesamten Tokenvorrats ausgezahlt.

10. Juni 2024

