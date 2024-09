Bitcoin News: „Drastische Änderungen“ kommen! Top-Bitcoin-Stratege erklärt: Darum wird jetzt alles anders

Einer der bekanntesten Bitcoin-Analysten der Krypto-Branche erklärt, warum Bitcoin vor „drastischen Änderungen“ steht und der nächste Bullrun völlig anders wird.

Bitcoin (BTC) scheitert weiterhin daran, eine nennenswerte Aufwärtsdynamik zu entwickeln: Seit Erreichen des Allzeithochs von 73.750 Dollar Mitte März scheint die Luft bei der Kryptowährung Nummer 1 raus – nur hin und wieder trampeln die Bitcoin-Bullen, müssen sich mittelfristig aber immer wieder den Bitcoin Bären geschlagen geben, wie etwa Bloomberg berichtet.

Innerhalb der letzten vier Wochen beispielsweise hat sich der BTC Kurs -9,39 Prozent zurückgezogen, innerhalb der letzten 24 Stunden -1,02 Prozent. Infolge tradet der Bitcoin gegenwärtig bei nur noch 58.100 Dollar. Profi-Trader Michael van de Poppe hat sich das Kursgeschehen angesehen, kommentiert:

The markets are consolidating, but still on par for the four-year cycle

The four-year cycle, independent of what variables are happening in the markets, is again happening as expected.

The Bitcoin halving has been happening, and the markets aren’t moving at all, so you should…

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 31, 2024