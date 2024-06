Sealana-Vorverkauf durchbricht die 4-Millionen-US-Dollar-Marke und geht auf die Zielgerade

Der PreSale von Sealana (SEAL) hat erfolgreich die 4-Millionen-US-Dollar-Marke geknackt und der Coin damit seinen Hut in den Ring geworfen, um der nächste Meme-Coin zu werden, der im Wert explodiert.

Dieser Erfolg zeigt, wie viel Liebe und Unterstützung der neue Solana Meme-Coin mit dem pummeligen Robbenmaskottchen von seiner Community bekommt. Sealana ist eine Hommage an den Fat Gamer Guy Jenkins aus der legendären World of Warcraft Folge von Southpark. Der Redneck Meeressäuger mit den leicht ausufernden Körperformen versteht sich außerdem als Satire. Potenzielle Investoren haben noch etwas mehr als zwei Wochen Zeit, um sich ihre Token zu sichern, bevor der $SEAL auf den allgemeinen Markt kommt. Der PreSale endet am 25. Juni 2024 um 20:00 MESZ offiziell. Der FOMO für Sealana wächst, vor allem, nachdem über 4 Millionen Dollar Raising Capital eingenommen wurden. Da sich der PreSale in der Endphase befindet, haben Investoren jetzt nur noch ein begrenztes Zeitfenster, um SEAL-Token zum vergünstigten Preis von 0,022 US-Dollar zu kaufen. Investoren können $SEAL mit SOL, ETH, USDT, USDC oder mit einer Kreditkarte mit Fiat-Währung kaufen. Darüber hinaus können Anleger mit einer EVM-kompatiblen Geldbörse wie BNB zwischen SOL- und ETH-Tokens überbrücken. SOL-Käufe werden über Solana und ETH-Käufe über BNB abgewickelt, was die Gasgebühren für die Inhaber minimiert.

And who could forget the memes? 😂 The Solana meme game is stronger than ever, with Sealana and Base Dawgz leading the charge. These aren’t just tokens; they’re a culture!

But what the hell is @Sealana_Token (chubby seal that deep dived into the solana see) pic.twitter.com/U2f7vEl45R

— Ovie Nathaniel (@oviebest_2) June 9, 2024