Welche Coins heute kaufen? Interessante PreSales Coins für den Altcoin-Bullrun

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nachdem sich Anfang letzter Woche wieder zarte Silberstreifen am Bullrun Horizont abgezeichnet hatten, konsolidiert sich der Markt momentan. Das treibt vielleicht dem ein oder anderen Anleger die Schweißperlen auf die Stirn. Jetzt kann man natürlich sofort alle Coins verkaufen, um vermeintliche Verluste so gering wie möglich zu halten. Man kann diese Zeit aber auch nutzen, um sich neu aufzustellen, Coins nachzukaufen und um neue Kryptos ins Portfolio aufzunehmen.

Warum in PreSale Coins investieren?

Einige Kryptoprojekte oder Start-ups führen vor der offiziellen Notierung eines Coins an einer Kryptobörse einen Vorverkauf oder Pre-Sale durch, um ein gewisses Startkapital zu sammeln. Dieses wird dann z.B. für die Liquidität für das Börsenlisting, für Marketingaktionen und für die Entwicklung z.B. einer App verwendet. PreSale Coins werden in der Regel zu einem günstigeren Preis angeboten, bevor sie öffentlich an den Kryptobörsen gelistet werden. Dadurch können Investoren relativ günstig einsteigen und – sollten die Coins dann später steigen – zu höheren Gewinnen. Übrigens: Einige der erfolgreichsten Kryptowährungen haben die größten Renditen in den frühen Phasen erzielt. Der Bitcoin machte den größten Kurssprung beispielsweise im Jahr 2013, als der Token das erste Mal über 1.000 US-Dollar stieg. Durch das Mt. Gox Debakel fiel der Kurs Anfang 2015 dann allerdings wieder auf unter 250 US-Dollar.

PreSale Coins mit Potenzial

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden wieder einige interessante PreSale Projekte gelauncht – und es ist, sozusagen, für jeden Geschmack etwas dabei.

PlayDoge – 90er-Charme meets Web3

In den 90er Jahren war das Tamagotchi das Spielzeug, dass jeder haben musste. Die piepsenden Plastikeier waren damals gefühlt überall und auch heute noch haben die kleinen Außerirdischen eine große Fanbase. Das neue Meme-Coin Projekt PlayDoge holt das Tamagotchi ins Web3, aufs Smartphone und kombiniert das Ganze mit dem Doge-Meme und einer Play-to-Earn Funktion. Der native Token des Spiels, der $PLAY, kann im Moment im PreSale gekauft werden. Ein Token kostet im Moment 0,00505 US-Dollar. Da der PreSale über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, sich schon im Vorfeld einen Buchgewinn sichern.

PlayDoge – die Spielmechanik

Genau wie beim Original muss man sich bei PlayDoge gut um sein virtuelles Haustier kümmern. Denn sonst besteht die Gefahr, dass es flüchtet oder stirbt.

Was allerdings PlayDoge vom 90er Jahre Tamagotchi unterscheidet ist, dass die virtuellen Haustierbesitzer, die sich gut um ihren Pixeldoge kümmern und gemeinsam mit ihm auf spannende Abenteuer gehen, auch mit $PLAY Token belohnt werden. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben oder gegen andere Kryptowährungen getauscht werden. Es soll auch eine Rangliste geben, auf der die besten Gamer zu finden sind. Diese erhalten dann exklusive Belohnungen und Bonus $PLAY Token. Es soll außerdem einige Minispiele geben, natürlich auch im Nostalgie Look.

Jetzt PlayDoge kaufen

Das PlayDoge Staking

Der $PLAY Meme-Coin hat auch noch eine weitere Utility. Der Token kann gestaked werden, womit sich Investoren einen passiven Einkommensstrom aufbauen können. Die Early Bird Investoren müssen mit dem Staking auch nicht warten, bis der PreSale vorbei ist. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden, der APY liegt bei 389 %.

Base Dawgz – der Base Multichain Token

Das neue Meme-Coin Projekt Base Dawgz nutzt das Potenzial der Base Blockchain und die Anziehungskraft der im Kryptouniversum enorm beliebten Hunde-Meme-Coins. Das hat ziemlich gut funktioniert, schon kurz nachdem der PreSale gestartet ist. Innerhalb weniger Minuten hat das Projekt schon 40.000 US-Dollar Raising-Capital eingesammelt. Mittlerweile ist Base Dawgz kurz davor, den 750.000 US-Dollar Meilenstein zu durchbrechen. Der $DAWGZ kann im PreSale gekauft werden, ein Token kostet 0,00479 US-Dollar. Base Dawgz kann über Base, Solana, BNB, Ethereum und Avalanche gekauft werden.

Das Base Dawgz Share to Earn

Base Dawgz hat außerdem eine Share-to-Earn Utility. Um daran teilzunehmen, muss man einfach auf die Schaltfläche „refer and earn“ auf der Webseite des Projekts klicken, eine kompatible Wallet verbinden und anschließend einen Empfehlungslink generieren. So kann man sich einen Anteil in Höhe von 5 % des Betrags sichern, den ein Geworbener eingezahlt hat. Zudem bekommt man Punkte für alle erstellten und geteilten Inhalte, die Base Dawgz zum Thema haben. Dafür muss man sein X-Konto verknüpfen, um so die geteilten Inhalte zu verifizieren. Diese Punkte kann man dann gegen $DAWGZ Token eintauschen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Token auch eine Stakingfunktion bekommen.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Sealana – jetzt heißt es schnell sein

Es muss ja nicht immer ein Shiba Inu sein, so oder so ähnlich könnte das Team vom neuen Solana Meme-Coin Sealana gedacht haben. Sealana hat sich als Charakter ein ganz anderes Kaliber herausgesucht. Die dicke Robbe ist eine Hommage an den „Fat Gamer Guy“ Jenkins aus der legendären World of Warcraft Folge der Kultserie Southpark.

Sealana kaufen

Der $SEAL Token kann im Moment noch im PreSale für 0,022 US-Dollar gekauft werden, wobei die Betonung hier auf dem Wort „Noch“ liegt. Denn der Vorverkauf ist bereits auf der Zielgeraden und endet am 25. Juni um 20:00 Uhr MESZ.

Sealana ist eher in die Kategorie „klassischer Meme-Coin“ einzuordnen und hat eher eine überschaubare Utility, dafür aber ein großes Upselling Potenzial. Das bedeutet jetzt allerdings nichts Negatives. Dafür muss man sich nur Dogwifhat (WIF) oder Pepe aus dem Ethereum Ökosystem anschauen. Der WIF ist seit seinem AllTime Low im Januar 2024 um rund 3.900 % gestiegen und der Pepe seit seinem AllTime Low im April 2023 um 45.200 %. Ursprünglich war Sealana ein reiner Solana Meme-Coin. Im Laufe des PreSales bekam der Token eine Multichain Funktion und kann jetzt über ETH, BNB, SOL oder mit einer Kreditkarte, mit FIAT-Geld gekauft werden.

Jetzt Sealana kaufen

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.