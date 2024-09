Stablecoin News: Tether baut Marktdominanz aus – was steckt hinter dem USDT-Hype?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Stablecoin-Markt gehört zu den größten und wichtigsten Sparten der Krypto-Welt. Das verrät bereits ein Blick auf die Marktkapitalisierung von über 118 Milliarden US-Dollar belegt Tether aktuell Platz 3 im Ranking der größten Kryptowährungen. Lediglich Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben eine noch größere Marktkapitalisierung.

Auch der USDC Coin (USDC) – der zweitgrößte Stablecoin der Welt – ist aktuell mit einer Marktkapitalisierung von über 35 Milliarden US-Dollar in den Top 10 auf Platz 6 zu finden. Allerdings konnte Tether in den letzten zwei Jahren den Vorsprung zur Konkurrenz immer weiter ausbauen und die eigene Marktdominanz erhöhen. Doch weshalb interessieren sich Krypto-Nutzer mehr und mehr für den USDT-Token?

Unerwartet große Dominanz: USDT-Marktanteil explodiert auf 75 Prozent

Als weltweit größter Stablecoin konnte Tether alleine in den letzten 30 Tagen einen Umsatz von circa 400 Millionen US-Dollar erzielen können. Das behauptet zumindest die Krypto-Plattform Token Terminal auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), wo sie sich mit den verschiedenen fundamentalen Daten der Krypto-Welt auseinandersetzt.

In einem aktuellen Tweet erklärt Token Terminal nicht nur die starke Marktkapitalisierung des USDT-Tokens, sondern verrät zudem, dass der Marktanteil des Stablecoins auf 75 Prozent angestiegen ist. Im Vergleich dazu lag der Marktanteil vor zwei Jahren noch bei ungefähr 55 Prozent.

ICYMI: @Tether_to has grown its market share from 55% to 75% over the past 2 years. 1) Tether's USDT supply is $118 billion

2) Tether's market share is 75%

3) Tether has made (an estimated) $400 million in revenue in the past 30 days pic.twitter.com/IFxXGY0UYg — Token Terminal | @ TOKEN2049 🇸🇬📊 (@tokenterminal) September 16, 2024

Dies zeigt einmal das enorme Interesse der Krypto-Nutzer an der Stablecoin-Sparte, aber vor allem auch, dass Tether allem Anschein nach die besten Voraussetzungen und Konditionen bietet. Schließlich ermöglichen Stablecoins die Nutzung von Fiat-Währungen – im Falle des USDT-Tokens des US-Dollars – in der Welt der Kryptowährungen.

Bereits seit Anfang des Jahres 2024 ist Tether äußerst profitabel und konnte bisher über 4,5 Milliarden US-Dollar einnehmen. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass das Konzept des USDT-Tokens aufgeht und direkt von der Krypto-Community übernommen wurde. Ein Großteil dieser Gewinne stammt aus den Anlagen des Krypto-Unternehmens in Bitcoin und Gold, während der Gewinn aus den Betriebskosten mit über 1 Milliarde US-Dollar ebenfalls einen gewichtigen Anteil hatte.

Deutliches Wachstum bei Tether: Immer mehr Investoren nutzen USDT

Tether selbst ist zwar bereits im Jahr 2015 auf den Markt gebracht worden, doch der Hype um den Stablecoin begann erst mit dem Bullenmarkt in den Jahren 2020 und 2021. Dies verrät ein Blick auf die Entwicklung der Marktkapitalisierung (siehe Bild unten): Abgesehen von einer Ausnahme zwischen April 2022 und April 2023 konnte der USDT-Token ein stabiles und gleichmäßiges Wachstum erfahren. Dies könnte vor allem daher stammen, dass sich mehr und mehr Anleger für die Möglichkeiten der Krypto-Welt interessieren und die Krypto-Branche genauso schnell wachsen kann, wie die Marktkapitalisierung von Tether.

Dieser Chartverlauf zeigt außerdem, dass die Nachfrage nach dem USDT-Token sowohl im Bullen- als auch im Bärenmarkt gestiegen ist – eine äußerst ungewöhnliche Entwicklung, die von der restlichen Krypto-Welt abgekoppelt ist. Bereits am 13. August überschritt zudem die USDT-Liquidität an den Kryptobörsen zum ersten Mal die Marke von 20 Milliarden US-Dollar: Viele Investoren nutzen also Tether dazu, über Kryptobörsen in andere Kryptowährungen zu investieren. Gleichzeitig werden hochvolatile oder instabile Kryptowährungen in USDT umgetauscht, um sich so vor Marktschwankungen abzusichern.

Um diesem Hype gerecht werden zu können, plant Tether bereits mit einem Ausbau des eigenen Teams: Bis Mitte 2025 sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden. In einem Interview mit Bloomberg verkündete Tether CEO Paolo Ardoino nämlich, dass die Belegschaft von aktuell etwa 100 Mitarbeiter auf 200 Mitarbeiter verdoppelt werden soll. Dies zeigt, dass auch Tether selbst von der eigenen Marktdominanz und Wichtigkeit in der Krypto-Welt überzeugt ist. Langfristig soll das Krypto-Unternehmen in der Lage sein, eine noch größere Anfrage zu bewältigen und dafür zu sorgen, dass die Vorherrschaft bestehen bleibt.

Zuletzt aktualisiert am 17. September 2024

