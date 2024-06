Token-Burn, Staking Rewards und Umweltverträglichkeit heben Chimpzee neben anderen starken Vorteilen von volatilen Memecoins ab

Kryptowährungen sind im Allgemeinen für ihre Volatilität bekannt, und innerhalb dieses Bereichs sind Memecoins tendenziell noch volatiler. Diese Münzen werden oft mit einem begrenzten oder eingeschränkten Nutzen assoziiert und dienen in erster Linie als spekulative Vermögenswerte, die durch den Hype in den sozialen Medien und Meme angetrieben werden, ohne dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten ihren langfristigen Wert unterstützen.

Der CHMPZ von Chimpzee hebt sich vom normalen Memecoin ab, indem er verschiedene Mechanismen implementiert, die den Wert des Tokens erhöhen und sich auf Projekte konzentrieren, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Diese Mechanismen unterscheiden CHMPZ nicht nur von herkömmlichen Memecoins, sondern bieten auch einen realen Nutzen und einen Sinn, der über reine Spekulation hinausgeht.

Einer der wichtigsten Mechanismen, die Chimpzee einsetzt, ist das ständige Brennen von CHMPZ-Münzen. Das Brennen von Token ist ein Prozess, bei dem ein Teil des zirkulierenden Angebots dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wird, wodurch das Gesamtangebot effektiv reduziert wird. Dieser deflationäre Ansatz kann dazu beitragen, die Knappheit des Tokens zu erhöhen, was seinen Wert mit der Zeit steigern kann.

Im Fall von CHMPZ hat das Projekt seit der Einführung seiner NFT-Pässe bereits Milliarden von Token verbrannt und plant, auch in Zukunft erhebliche Mengen zu verbrennen. Diese fortlaufende Token-Verbrennung unterscheidet CHMPZ von vielen Memecoins, die oft nicht über solche deflationären Mechanismen verfügen und sich ausschließlich auf die spekulative Nachfrage verlassen, um ihren Wert zu steigern.

Chimpzee bietet verschiedene Möglichkeiten, seine Nutzer und Investoren durch passives Einkommen und Staking-Möglichkeiten zu belohnen. Diese Funktionen bieten nicht nur Anreize für die Teilnahme am Ökosystem, sondern auch ein Mittel für Token-Inhaber, um ihre Anteile im Laufe der Zeit zu erhöhen.

Eine dieser Möglichkeiten ist das CHMPZ-Token-Staking-Programm, das es den Nutzern ermöglicht, ihre Token zu sichern und eine jährliche Rendite von bis zu 40 % zu erwirtschaften (APY). Dies bietet einen Anreiz, die Token langfristig zu halten und sich für das Projekt zu engagieren und gleichzeitig zu den Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit beizutragen.

Darüber hinaus bietet Chimpzee das NFT Passport Staking an, bei dem Inhaber der NFT Pässe ihre digitalen Sammlerstücke einsetzen können, um bis zu 20 % APY zu verdienen. Diese Funktion belohnt nicht nur NFT-Inhaber, sondern fördert auch die aktive Teilnahme am Ökosystem.

Neben dem Einsatz bietet Chimpzee den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, CHMPZ-Token durch alltägliche Aktivitäten zu verdienen. Die “Shop to earn”-Funktion des Projekts ermöglicht es Nutzern, passives Einkommen in Form von CHMPZ-Token zu verdienen, wenn sie im Chimpzee-Shop einkaufen, der einzigartige Waren anbietet. Ein Prozentsatz der Gewinne aus diesen Verkäufen geht an wohltätige Zwecke, was den ökologischen und sozialen Zielen des Projekts entspricht.

Die Chimpzee-Initiative “Spielen, um zu verdienen” lädt die Nutzer dazu ein, in das Zero Tolerance Game einzutauchen, in dem sie CHMPZ-Münzen verdienen, Zugang zu Premiumpreisen erhalten und sich Vorteile verschaffen können, indem sie ihre NFT-Pässe oder individuellen Avatare verwenden. Diese spielerische Erfahrung belohnt die Spieler nicht nur, sondern schärft auch das Bewusstsein für wichtige Themen wie Wilderei und Abholzung.

We are looking forward to getting Chimpzee on Solana this fall on a top Solana dex then launching the multichain NFT marketplace and announcing the winners of the NFT Passport prizes.

Who will be the 2 people that are going to win $10,000 USDT for just holding an NFT Passport?… pic.twitter.com/bXeX3iihDY

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) May 19, 2024