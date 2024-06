Krypto News: „Schockierende Wahrheit“! Top-Analyst warnt: Für Altcoins sieht’s derzeit nicht gut aus – warum?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitcoin baut ab, zahlreiche Coins crashen im zweistelligen Prozentbereich – viele Anleger fragen sich: Ist der Bullenmarkt vorbei? Ein bekannter Branchenbeobachter sorgt derweil mit einer bearishen Prognose für Aufsehen – und liefert einige „schockierende Wahrheiten“ gleich mit. Was steckt dahinter – und wie schlimm ist die Lage?

Welcher Memecoin ist der beste?

Rot, wohin das Auge blickt – von einigen Ausnahmen abgesehen: Bitcoin fällt -2,77%, Ethereum muss -3,7% verlorengeben, Binance Coin (BNB) sogar -5,21%. Die Liste lässt sich nahezu beliebig fortsetzen: Auch Solana (SOL, -3,46%) sieht sich unter Druck, ebenso Ripples XRP (-2,04%), Dogecoin (DOGE, -2,64%), Konkurrent Shiba Inu Coin (SHIB, -3,53%) oder Telegram-Messenger-Kryptowährung Toncoin (TON, -3,08%).

Zu den größten Verlierern seit gestern zählen Notcoin (NOT) mit einem spektakulären Absacker von -14,42% (auf Wochenbasis sind es sogar -38,29%), Wormhole Coin (W) mit -11,42% und Mantra Coin (OM, -8,3%). Insgesamt musste die globale Krypto-Marktkapitalisierung -2,88% verlorengeben. Sie befindet sich infolge bei 2,46 Billionen Dollar. Wie geht es weiter, was sollten Anleger wissen?

Hierzu äußert sich „Real Vision“-Analyst Jamie Coutts in einer neuen Prognose. Der Krypto-Stratege gilt als renommierter Branchenbeobachter, war zuvor für Bloomberg tätig. Jetzt schreibt der „Chief Crypto Analyst“ seinen fast 20.000 Followern auf X (ehemals Twitter) in einer Analyse über die „Altcoin-Misere“:

„Die meisten Krypto-Fonds sind übergewichtet in [Altcoins] und haben nicht so viel Spaß, wie sie gerne hätten, obwohl sie ein tolles halbes Jahr von Q4/23 bis Q1/24 hatten.

Trotz der jüngsten Outperformance von $ETH gab es keine Folgeerscheinungen (oberer Chart) und der SCP-Sektor hinkt weiterhin hinter Bitcoin her.“

Der Altseason-Index (unter Chart) würde das bestätigen und einen Abwärtstrend zeigen. Bearish: Nur 18% der Top 100 Assets (ohne Stables) würden eine Outperformance gegenüber BTC aufweisen. Sprich: Kaum ein Altcoin kann Bitcoin im Moment das Wasser reichen. Der Analyst in seiner Prognose:

„Während die kurzfristige [Altcoin]-Kursentwicklung weiterhin bearish ist, wäre ein Aufwärtskreuzen des gleitenden Durchschnitts auf dem oberen Chart und eine Umkehr auf dem Unterchart des Altseason-Index ein ziemlich klares Signal, dass sich die Dinge geändert haben.“

Wann beginnt der Bull-Run?

Sprich: Auch wenn es im Moment nicht gut aussieht – ein Ende ist absehbar. Es könnte sich also lohnen, die fallenden Preise je nach dem als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen. Der Krypto-Experte in seinem Fazit:

„Ich glaube immer noch, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Trendwende kommen wird – eher früher als später, da sich die Liquidität an den Rändern zu verbessern beginnt (jüngste CB-Senkungen).“

A quick update on the Altcoin malaise. Most #crypto funds are overweight Alts and not having as much fun as they would like, despite having a cracking six months from Q423 to Q124. Despite $ETH‘s recent outperformance, there’s been no follow-through (top chart) and the SCP… pic.twitter.com/YyCKCdTYOc — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) June 10, 2024

Coutts ist mit seiner Haltung nicht alleine. Auch Top-Influencer Miles Deutscher wendet sich aktuell mit einer Warnung an seine Follower. Der Analyst:

„Wir befinden uns NICHT in einem Altcoin-Bull-Run. Nicht einmal annähernd. Wenn du in diesem Zyklus zu kämpfen hast, bist du nicht allein.“

Was steckt dahinter? Deutscher ergänzt: Er habe sich durch die Daten gearbeitet und dabei einige „schockierende Wahrheiten“ über den aktuellen Zustand der Krypto-Märkte herausgefunden.

Zwar könne man auf den ersten Blick meinen, dass die Stimmung in der Kryptowelt derzeit „euphorisch“ ist: Bitcoin kurz vor dem Allzeitzhoch, Memecoins explodieren, Promis werben für Coins.

Aber, so Deutscher: Die Märkte seien weit entfernt von Euphorie. Das zeige sich, sobald man hinter die Kulissen blicke. Die meisten Altcoins würden nämlich extrem unterperforme, sprich: Sie pumpen nicht so, wie sie es müssten, um Anlegern nennenswerte Gewinne zu bescheren. So hätten lediglich acht (8) Altcoins in Relation zu Bitcoin ihr vorheriges Allzeithoch geknackt:

2. Only 8 coins have broken their previous ATH vs $BTC (since the fall of FTX). https://t.co/z2rTznizyc — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2024

Kleinanleger seien aktuell einfach noch nicht interessiert, das würde sich auch an den Views verschiedener Youtube-Videos zum Thema zeigen.

3. Crypto YouTube views are disproportionately lagging the #Bitcoin price.$BTC at $70k in 2021: 4m views/day$BTC at $70k in 2024: 800k views/day This demonstrates that retail simply isn't interested yet (likely a reflection of altcoin underperformance). pic.twitter.com/NjKuqInPXv — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2024

Sein Fazit:

„Es ist klar, dass die [Altcoins] im Vergleich zu $BTC stark unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.“

So, this is all interesting data – and it's clear that alts have severely underperformed vs $BTC, but before we can look ahead – it's important to understand WHY. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Lediglich einige Bereiche hätten „signifikant besser abgeschnitten“, erläutert Deutscher:

„Memes, künstliche Intelligenz und RWA waren in diesem Zyklus bisher die klaren Spitzenreiter. Wenn du in diesen Sektoren nicht gut kapitalisiert warst, hast du wahrscheinlich FOMO und die starke Versuchung gespürt, eine Neugewichtung vorzunehmen.“

2. Specific narratives have significantly outperformed (with majors lagging). Memes, AI & RWA have been the clear leaders so far this cycle. If you haven't been well-capitalised in these sectors, you've likely felt FOMO and the strong temptation to rebalance. pic.twitter.com/2K4FyYSwus — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2024

Der Analyst betont: Angesichts der Flut an neuen Coins ist es wichtiger denn je, sich für die richtigen Kryptowährungen zu entscheiden.

Potenziell bullish sind wie erwähnt Memecoins – und in dieser Sparte bereits etablierte Assets wie Dogecoin (DOGE), Pepe Coin (PEPE), FLOKI (FLOKI) oder Presale-Memecoins wie PlayDoge (PLAY).

Letztgenannter erfährt im Vorverkauf massives Momentum: Mehr als 3,77 Millionen Dollar Kapital konnte der Memecoin-Aufsteiger bereits von Anlegern sammeln, steht nun vor der nächsten Presale-Phase.

Mit der einher geht auch eine Preiserhöhung – Schnellentschlossene profitieren also von besseren Konditionen. Aktueller Preis pro PLAY: 0,00506 Dollar, fast das Zehnfache unter dem Preis von Dogecoin (DOGE)! Könnte sich der Einstieg lohnen? Auf der Haben-Seite punktet PlayDoge (PLAY) beispielsweise mit einem innovativen Play-to-Earn-Konzept.

Das bedeutet: Spielst du das Handy-Game in Retro-Pixel-Optik und kümmerst dich hingebungsvoll um dein virtuelles Haustier, so erhältst du dafür eine Belohnung in Form von PLAY, der nativen Kryptowährung des Projekts! Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, deine Coins zu staken und so ein passives Einkommen zu generieren – wie bei Ethereum, der zweitwertvollsten Kryptowährung. Krypto-Influencer Jacob Bury hält große Stücke auf PlayDoge (PLAY), bezeichnet den Memecoin als beste Kryptowährung, die man derzeit kaufen kann:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 11. Juni 2024

