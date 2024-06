Base Dawgz: Nächster 100x Meme-Coin? Presale knackt fast $2 Millionen!

Base Dawgz ($DAWGZ) steht kurz vor einem weiteren bedeutenden Meilenstein. In seiner Presale-Phase hat es 1,9 Millionen US-Dollar gesammelt und nähert sich schnell der 2-Millionen-Marke in seinem Initial Coin Offering (ICO).

Nur noch drei Tage bis zur nächsten Preissteigerung – jetzt ist der ideale Zeitpunkt, einzusteigen. $BRETT, das in letzter Zeit an Schwung verloren hat, könnte bald von $DAWGZ übertroffen werden, der neuesten und aufregendsten Münze auf Base.

Base Dawgz ist eine multichain Meme-Münze, inspiriert vom Nervenkitzel des Base-Jumpings und dem kulturellen Phänomen des Shiba Inu Memes. Von Anfang an hat sie die Aufmerksamkeit der Krypto-Community mit ihrer beeindruckenden Fundraising-Performance auf sich gezogen.

Der Presale des Meme-Coins hat einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Am ersten Tag wurden 200.000 US-Dollar eingesammelt, und innerhalb einer Woche überschritt die Summe die 1-Millionen-Marke.

Aktuell wird der Token zu einem Preis von 0,00527 US-Dollar gehandelt, was eine kontinuierliche Wertsteigerung widerspiegelt.

Diese rasante Entwicklung zeigt das Potenzial von Base Dawgz, sich als führender Meme-Coin zu etablieren. Investoren sehen in ihm nicht nur eine interessante Anlagemöglichkeit, sondern auch einen neuen Star am Krypto-Himmel.

Mit der nahenden Preissteigerung wird erwartet, dass das Interesse weiter steigt. Base Dawgz könnte somit zu einer der bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten im Bereich der Kryptowährungen werden.

Eine der spannendsten Entwicklungen für Base Dawgz ist der bevorstehende Start des Staking-Protokolls.Investoren, die vor dem Start am Presale teilnehmen, erhalten einen Bonus, wenn sie ihre Token nach dem Start des Stakings einzahlen. Dieses einzigartige Angebot belohnt frühe Unterstützer.

Base Dawgz operiert auf mehreren Blockchains, darunter Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche. Die Multi-Chain-Fähigkeit der neuen Meme-Münze ermöglicht es Nutzern, zwischen Netzwerken zu wechseln, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen. Dies erweitert die Reichweite und die potenziellen Anwendungsfälle des Tokens.

Dank ihrer Cross-Chain-Interoperabilität könnte $DAWGZ den Meme-Coin-Markt dominieren. Einige bezeichnen sie bereits als den nächsten potenziellen 100x Meme-Coin auf der Base-Chain. Der beliebte YouTuber Jacob Crypto Bury erwähnte Base Dawgz in seiner jüngsten Episode. Seiner Meinung nach könnte die neue Meme-Münze die nächste hochriskante, aber hochprofitable Investition sein.

Mit dem bevorstehenden Staking-Start und der wachsenden Unterstützung durch die Krypto-Community hat Base Dawgz das Potenzial, zu einer bedeutenden Kraft im Kryptowährungsmarkt zu werden. Investoren sollten diese letzte Gelegenheit nutzen, um den Bonus zu sichern und von den zukünftigen Entwicklungen zu profitieren.

Base Dawgz setzt neue Maßstäbe für Meme-Coins und bietet eine innovative Plattform mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Die nächsten Wochen werden entscheidend für das zukünftige Wachstum und den Erfolg dieses vielversprechenden Projekts sein.

Die Brett (BRETT) Coin, eine weitere beliebte Meme-Coin auf der Base-Chain, verzeichnete im März 2024 einen Preis von 0,019 US-Dollar. Der aktuelle Preis von BRETT liegt jedoch bei etwa 0,143 US-Dollar.

Eine Investition von 1.000 US-Dollar in BRETT im März 2024 hätte heute 7.360 US-Dollar erbracht. Dies entspricht einer Steigerung um das 7,36-fache des ursprünglichen Betrags.

Solches meteorgleiche Wachstum fasziniert Investoren bei Base Dawgz. Die base-jumping Münze bietet eine verlockende Gelegenheit für jene, die auf die nächste große Sache im Kryptobereich setzen möchten.

Base Dawgz ($DAWGZ) folgt dem Trend der erfolgreichen Meme-Coins und verbindet die Popularität des Shiba Inu Memes mit innovativen technologischen Ansätzen. Investoren sehen hier das Potenzial für ähnliche oder sogar größere Gewinne als bei BRETT.

Der kommende Staking-Start und die Multi-Chain-Fähigkeit von Base Dawgz erweitern die Möglichkeiten. Nutzer können problemlos zwischen verschiedenen Blockchains wechseln und profitieren von den besten Features jeder Plattform.

Die Meme-Coin-Community beobachtet gespannt die Entwicklung von Base Dawgz. Viele erwarten, dass diese Münze die nächste Erfolgsgeschichte im Krypto-Universum wird.

Mit einer strategischen Investition in Base Dawgz könnte sich eine beträchtliche Rendite erzielen lassen.Frühzeitige Investoren haben jetzt die Chance, von diesem vielversprechenden Projekt zu profitieren und sich einen Bonus zu sichern.

Das innovative Share-to-Earn-Protokoll des Projekts ermöglicht es Unterstützern, Punkte zu verdienen, indem sie $DAWGZ auf sozialen Medien wie X und Telegram fördern. Nach Ende des Presales können Kreative ihre Punkte gegen $DAWGZ-Token eintauschen. Die Kombination aus einem schnell wachsenden Presale, bevorstehenden Staking-Belohnungen und starker Community-Unterstützung macht Base Dawgz zu einem führenden Anwärter im Meme-Coin-Markt.

