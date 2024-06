Der Post-to-Earn-Wahnsinn beginnt! Raboos SocialFi Token übertrifft die Play-to-Earn-Titanen Axie Infinity und Gala

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Eine neuer Trend hat begonnen: SocialFi Kryptos, mit Raboo (RABT) an der Spitze. Raboo kombiniert soziale Netzwerke mit finanziellen Belohnungen. Das Ergebnis ist eine vielversprechende Plattform, die Nutzer für die Erstellung von Inhalten belohnt. Hier vergleichen wir Raboo mit den etablierten Play-to-Earn (P2E)-Giganten Axie Infinity und Gala, wobei wir vor allem die Preise der AXS- und GALA-Coins betrachten.

Raboo (RABT): Ein innovativer Schritt in SocialFi

Raboo ist eine innovative SocialFi-Kryptowährung. SocialFi kombiniert die Macht sozialer Netzwerke mit finanziellen Belohnungen. Die Idee von Raboo dreht sich um ein Post-to-Earn-Modell. Das bedeutet, dass die Nutzer für die aktive Teilnahme an der Plattform durch das Erstellen und Teilen von Inhalten belohnt werden.

Durch den erfolgreichen Presale hat Raboo bereits mehr als 1,8 Millionen Dollar eingenommen. Dies zeigt, dass es ein starkes Interesse und Vertrauen der Investoren in das Potenzial des Projekts gibt. Der Token-Preis von Raboo liegt derzeit bei $0,0048, sodass jeder Interessierte zu einem sehr attraktiven Preis am Projekt teilnehmen kann!

Als Raboo-Nutzer haben Sie eine Plattform, um Ihre Kreativität auszudrücken und zu teilen und direkt davon finanziell zu profitieren. Das macht Raboo zu einem einzigartigen und vielversprechenden Projekt im Bereich der SocialFi-Kryptowährungen. Die Plattform ermtigt diue Nutzer, sich aktiv zu engagieren und wertvolle Inhalte zu erstellen, was wiederum den Wert des Raboo-Ökosystems erhöht.

Axie Infinity (AXS): Ein Pionier in der Play-to-Earn-Welt

Axie Infinity (AXS) ist eine der erfolgreichsten Play-to-Earn (P2E) Plattformen. Viele Anleger haben während der Hochphase riesige Gewinne erzielt. Die Plattform hat ein Spiel, das Elemente der Blockchain-Technologie und des Spielens kombiniert. Die Spieler können Axies, niedliche digitale Kreaturen, sammeln, züchten und bekämpfen. Auf diese Weise können sie Belohnungen verdienen.

AXS hat beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der YTD-Preis des Token ist um 3188,81 % gestiegen. Der ATH lag im November 2021 bei 165,37 $, also weit über dem Startpreis von 0,1351 $ bei der Einführung. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird AXS jedoch für nur 5,91 $ gehandelt. Es scheint, dass der Coin bereits seinen höchsten Preis erreicht hat. Der aktuelle Preis von AXS zeigt, dass der Token selbst im aktuellen Bullenmarkt um eine Erholung kämpft. Dies könnte Investoren an dem zukünftigen Wachstumspotenzial von AXS zweifeln lassen, insbesondere da der Play-to-Earn-Markt mit neuen Wettbewerbern gesättigt ist.

Gala (GALA): Ein vielseitiges Spiele-Ökosystem

Gala ist ein weiterer bekannter Name in der Play-To-Earn Branche. Es wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Spiele entwickelt und gespielt werden. Die Plattform ermöglicht es Entwicklern, Spiele zu entwickeln, die den Spielern Eigentum und Kontrolle bieten.

Der Kurs des GALA Coins ist seit Jahresbeginn (YTD) um 1858,27 % gestiegen. Das Allzeithoch (ATH) des Tokens lag im November 2021 bei 0,7116 $, ein beeindruckender Anstieg gegenüber seinem Startpreis von 0,001492 $. Seit seinem ATH hat GALA jedoch einen erheblichen Preisrückgang erlebt und wird heute für etwa 0,02813 $ gehandelt. Trotz dieser starken Performance des GALA Coins in der Vergangenheit kämpft der Token darum, seinen Wert nach dem Höchststand im Jahr 2021 wieder zu erreichen. Der aktuell niedrige GALA-Tokenpreis, trotz des Bullenmarktes, deutet darauf hin, dass GALA sein Wachstumspotenzial ausgeschöpft haben könnte.

Die Zukunft ist die Investition in SocialFi-Kryptowährungen

Für Anleger, die auf der Suche nach ähnlichen Gewinnen wie diese P2E-Titanen in ihren Anfangsjahren sind, bietet Raboos SocialFi-Krypto eine attraktive Gelegenheit. Mit einem innovativen “Post-to-Earn”-Modell und einem aktuellen Tokenpreis von nur 0,0048 US-Dollar hat Raboo das Potenzial, nach der Markteinführung an den Börsen in die Höhe zu schnellen. Eine Investition in Raboo bietet daher die Möglichkeit, frühzeitig in ein vielversprechendes Projekt im schnell wachsenden SocialFi-Bereich einzusteigen und von einem unterbewerteten Tokenpreis im Gegensatz zu den aktuellen AXS- und GALA-Tokenpreis zu profitieren.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juni 2024

